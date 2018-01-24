Обзор Thermaltake Riing Silent 12 Red. Недорогая башня для Intel и AMD

2018-01-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Riing Silent 12 Red; [227]
С выходом нового поколения процессоров AMD, производители систем охлаждения обновили популярные решения, добавив в комплект соответствующий крепеж. Неудивительно, что в 2017 году появилась новая ревизия недорогой башни Thermaltake Riing Silent 12 Red с заявленным TDP до 150W. В остальном, преимущества уже зарекомендовавшей себя системы были сохранены, включая и комплектный 120мм вентилятор с фирменной Riing-подсветкой.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Обновление не отразилось на стоимости, она сохранена на прежнем уровне. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Riing Silent 12 Red обзор

Комплектация

Поставляется в упаковке из плотного картона, оформленной в характерных цветах компании. Подробно описаны её характеристики и ключевые особенности.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Комплект включает опорную пластину, крепежную балку, усиливающую пластину, набор винтов, опорные гайки, пару скоб для вентилятора, кабель для уменьшения оборотов, тюбик с термопастой, подробную инструкцию по сборке.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Внешний вид

Thermaltake Riing Silent 12 Red вышел в нескольких вариантах комплектации, отличающихся цветом комплектного вентилятора. Цвет подсветки отражен в названии системы.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Конструкция кулера состоит из опорной площадки, четырех медных трубок и основного блока радиатора.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Высота системы в сборе составляет 158 мм. Он узкий, установленный вентилятор на большинстве материнских плат не будет перекрывать слот оперативной памяти.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Собран радиатор из 48 алюминиевых пластин. Расстояние между ними составляет 2 мм. Сопротивление воздуха минимально.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Пластины нанизаны на медные трубки. Пайка не применяется. На внешнюю пластину нанесен логотип производителя.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Медные трубки никелированы, концы запаяны. Они равномерно распределены по ширине радиатора.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность контактной площадки хорошо отполирована. На верхней грани контактной площадки дополнительные ребра и элементы под комплектную крепежную пластину.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Отверстия под вентилятор нанесены на обе стороны Thermaltake Riing Silent 12 Red. Но в комплекте идет только один набор скоб.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Если смотреть на радиатор сверху, можно обратить внимание на сужение к центру и дополнительные канавки. Таким инженерным решением уменьшается уровень шума и повышается эффективность обдува.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

В комплекте с кулером идет один вентилятор Riing Red, с которым мы уже детально знакомились ранее. Подключается он при помощи кабеля с защитной оплеткой. Отличает его круговая подсветка.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Одиннадцать лопастей в конструкции. Края с резиновыми уплотнителями, гасящими вибрацию. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1400 оборотов в минуту. Дополнительно можно уменьшить с помощью понижающего кабеля с резистором.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Установка

Процесс сборки на сокете LGA1151v2 начинается с установки на материнскую плату усиливающей пластины. Ставятся опорные гайки и фиксируется пластина.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Следующим шагом на нее ставится опорная площадка. Наносим термопасту. Остается только прижать радиатор к процессору при помощи крепежной пластины. Для сборки потребуется наличие крестовой отвертки.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Процесс сборки Thermaltake Riing Silent 12 Red подробно описан в комплектной инструкции, не вызовет затруднений даже у неподготовленных пользователей.

Thermaltake Riing Silent 12 Red

После установки вокруг околосокетного пространства остается много свободного места. Планки оперативной памяти не перекрываются, можно будет ставить и модули с высокими радиаторами.

Тесты Thermaltake Riing Silent 12 Red

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Процессор Intel Core i3-8350K:

Thermaltake Riing Silent 12 Red

Итоги по Thermaltake Riing Silent 12 Red

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом стоимости и эффективности охлаждения, Thermaltake Riing Silent 12 Red можно рекомендовать для любителей тихих сборок, рабочих машин и игровых станций, построенных на базе процессоров с заблокированным множителем. К его плюсам отнесем наличие подсветки, никелированные трубки, широкую совместимость с сокетами AMD и Intel, отсутствие проблем с оперативной памятью, простую сборку. Не устроить может высота системы в сборе.
Thermaltake Riing Silent 12 Red получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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