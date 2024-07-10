Блок питания с PCIe 5.0 и 80 Plus Bronse. Обзор и тесты Thermaltake Smart BM3 850W

Сегодня проведем изучение и тестирование блока питания Thermaltake Smart BM3 850W с частично модульным кабель-менеджментом. Он идет с сертификацией 80 Plus Bronse и полностью соответствует спецификациям Intel ATX 3.0. Из особенностей отмечается штатный разъем PCIe 5.0 для видеокарт нового поколения с кабелем 12VHPWR. Эта линейка включает модели мощностями от 550 до 850 Вт.

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным для TT Premium Edition оформлением. Представлены подробные данные по спецификациям, особенностям исполнению и количеству доступных разъемов. Внутри коробки блок питания и сумка, в которой собраны весь набор съемных кабеле.

Внешний вид

Блок питания выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Габариты 150х86х140 мм. Верхняя крышка с перфорированной вентиляционной решеткой, в центре островок с хромированным логотипом бренда.

С обратной стороны наклейка с нагрузочной таблицей. На линию 12В – 850 Вт и 70.85А, на линии 3.3 и 5В по 18А и общие 110 Вт. По краям декоративные с названием серии и данными по мощности, а также логотип сертификата эффективности.

На обратной стенке помимо тумблера питания есть кнопка SMART Zero FAN, отвечающая за управлением режимом остановки вентилятора. По умолчанию он будет отключаться при отсутствии нагрузки (менее 20% от максимальной мощности), обеспечивая полностью бесшумный режим работы в простое. Владелец сможет отключить этот режим работы. Независимо от выбранного, скорость будет меняться в зависимости от уровня нагрева.

Thermaltake Smart BM3 850W – это частично модульный блок питания, кабель питания материнской платы с 24-пиновым ATX тут несъемный, а также два с 4+4 CPU тут несъемные.

Остальные подключаются самим пользователем при сборке. Это отдельный двухсторонний 12VHPWR (450 Вт) длиной 600 мм. Два гнезда для двух кабелей с двумя PCIe 6+2 на каждом. Кабели с разным набором SATA и MOLEX на четыре коннектора. Все они располагаются группами и подписаны.

Внутренняя часть

На входе по два дросселя, X- и Y-конденсатора, варистор. Есть групповая защита. Входной конденсатор Nichicon 820 мКф 400В. На линии 12В конденсаторы Kuang Jin и NJCON.

Линия 3.3 и 5В c DC-DC преобразователями. ШИМ-контроллер EST 2915HP. На обратной стороне нанесена термопрокладка, которая передает тепло с мосфетов на железный корпус.

Обдувает печатную плату с элементами и алюминиевым радиатором 120 мм вентилятор TT-1225.

Тесты

КПД

Данные 150W 88 350W 91 450W 90 550W 90 750W 86 850W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 850W 12 12,04 12,01 11,97 5 5.02 5.01 4.98 3,3 3.32 3.3 3.28

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 34 450W 41 850W 48

Итоги

Thermaltake Smart BM3 850W – доступный блок питания с PCIe 5.0 и с частично съемными кабелями, сертификацией 80 Plus Bronse, стабильным напряжением по линиям, режимом остановки вентилятора при нагрузке до 20%. Из минусов отметим высокий шум при нагрузке.