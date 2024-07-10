Блок питания с PCIe 5.0 и 80 Plus Bronse. Обзор и тесты Thermaltake Smart BM3 850W

Сегодня проведем изучение и тестирование блока питания Thermaltake Smart BM3 850W с частично модульным кабель-менеджментом. Он идет с сертификацией 80 Plus Bronse и полностью соответствует спецификациям Intel ATX 3.0. Из особенностей отмечается штатный разъем PCIe 5.0 для видеокарт нового поколения с кабелем 12VHPWR. Эта линейка включает модели мощностями от 550 до 850 Вт.

Thermaltake Smart BM3 850W

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным для TT Premium Edition оформлением. Представлены подробные данные по спецификациям, особенностям исполнению и количеству доступных разъемов. Внутри коробки блок питания и сумка, в которой собраны весь набор съемных кабеле.

Thermaltake Smart BM3 850W

Внешний вид

Блок питания выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Габариты 150х86х140 мм. Верхняя крышка с перфорированной вентиляционной решеткой, в центре островок с хромированным логотипом бренда.

Thermaltake Smart BM3 850W

С обратной стороны наклейка с нагрузочной таблицей. На линию 12В – 850 Вт и 70.85А, на линии 3.3 и 5В по 18А и общие 110 Вт. По краям декоративные с названием серии и данными по мощности, а также логотип сертификата эффективности.

Thermaltake Smart BM3 850W

На обратной стенке помимо тумблера питания есть кнопка SMART Zero FAN, отвечающая за управлением режимом остановки вентилятора. По умолчанию он будет отключаться при отсутствии нагрузки (менее 20% от максимальной мощности), обеспечивая полностью бесшумный режим работы в простое. Владелец сможет отключить этот режим работы. Независимо от выбранного, скорость будет меняться в зависимости от уровня нагрева.

Thermaltake Smart BM3 850W

Thermaltake Smart BM3 850W – это частично модульный блок питания, кабель питания материнской платы с 24-пиновым ATX тут несъемный, а также два с 4+4 CPU тут несъемные.

Thermaltake Smart BM3 850W

Остальные подключаются самим пользователем при сборке. Это отдельный двухсторонний 12VHPWR (450 Вт) длиной 600 мм. Два гнезда для двух кабелей с двумя PCIe 6+2 на каждом. Кабели с разным набором SATA и MOLEX на четыре коннектора. Все они располагаются группами и подписаны.

Thermaltake Smart BM3 850W

Внутренняя часть

На входе по два дросселя, X- и Y-конденсатора, варистор. Есть групповая защита. Входной конденсатор Nichicon 820 мКф 400В. На линии 12В конденсаторы Kuang Jin и NJCON.

Thermaltake Smart BM3 850W

Линия 3.3 и 5В c DC-DC преобразователями. ШИМ-контроллер EST 2915HP. На обратной стороне нанесена термопрокладка, которая передает тепло с мосфетов на железный корпус.

Thermaltake Smart BM3 850W

Обдувает печатную плату с элементами и алюминиевым радиатором 120 мм вентилятор TT-1225.

Thermaltake Smart BM3 850W

Тесты

КПД

Thermaltake Smart BM3 850W

Данные
150W88
350W91
450W90
550W90
750W86
850W86

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Smart BM3 850W

150W450W850W
1212,0412,0111,97
55.025.014.98
3,33.323.33.28
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Thermaltake Smart BM3 850W

Данные
150W34
450W41
850W48

Итоги

Thermaltake Smart BM3 850W – доступный блок питания с PCIe 5.0 и с частично съемными кабелями, сертификацией 80 Plus Bronse, стабильным напряжением по линиям, режимом остановки вентилятора при нагрузке до 20%. Из минусов отметим высокий шум при нагрузке.
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