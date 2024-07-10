Блок питания с PCIe 5.0 и 80 Plus Bronse. Обзор и тесты Thermaltake Smart BM3 850W

С обратной стороны наклейка с нагрузочной таблицей. На линию 12В – 850 Вт и 70.85А, на линии 3.3 и 5В по 18А и общие 110 Вт. По краям декоративные с названием серии и данными по мощности, а также логотип сертификата эффективности.
На обратной стенке помимо тумблера питания есть кнопка SMART Zero FAN, отвечающая за управлением режимом остановки вентилятора. По умолчанию он будет отключаться при отсутствии нагрузки (менее 20% от максимальной мощности), обеспечивая полностью бесшумный режим работы в простое. Владелец сможет отключить этот режим работы. Независимо от выбранного, скорость будет меняться в зависимости от уровня нагрева.
Thermaltake Smart BM3 850W – это частично модульный блок питания, кабель питания материнской платы с 24-пиновым ATX тут несъемный, а также два с 4+4 CPU тут несъемные.
Остальные подключаются самим пользователем при сборке. Это отдельный двухсторонний 12VHPWR (450 Вт) длиной 600 мм. Два гнезда для двух кабелей с двумя PCIe 6+2 на каждом. Кабели с разным набором SATA и MOLEX на четыре коннектора. Все они располагаются группами и подписаны.
Линия 3.3 и 5В c DC-DC преобразователями. ШИМ-контроллер EST 2915HP. На обратной стороне нанесена термопрокладка, которая передает тепло с мосфетов на железный корпус.
Обдувает печатную плату с элементами и алюминиевым радиатором 120 мм вентилятор TT-1225.
|Данные
|150W
|88
|350W
|91
|450W
|90
|550W
|90
|750W
|86
|850W
|86
|150W
|450W
|850W
|12
|12,04
|12,01
|11,97
|5
|5.02
|5.01
|4.98
|3,3
|3.32
|3.3
|3.28
|Данные
|150W
|34
|450W
|41
|850W
|48