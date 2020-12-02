Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения

Ее средняя стоимость составляет 6 000 рублей. Продажи уже стартовали. Система сопровождается двухлетней гарантией производителя.
Thermaltake TH120 ARGB Sync обзор
КомплектацияУпакована в коробку с изображением системы охлаждения в сборе, информацией по совместимым сокетам, характеристикам, а также поддерживаемым технологиям синхронизации подсветки. Внутри все комплектующие распределены по отдельным контейнерам.
Стартовый набор включает усиливающую пластину, крепежные рамки для AMD и Intel, кабели синхронизации, набор винтов для фиксации в корпусе, термопасту, инструкцию по сборке, контроллер для управления подсветкой.
Внешний видThermaltake TH120 ARGB Sync выполнена в закрытом контуре с радиатором и помпой, совмещенной с водоблоком. Несмотря на компактный формат исполнения, производитель продумал запас по длине шлангов.
Составляет она тут 400 мм. С одной стороны, это дает гибкость с выбором при подборе места фиксации радиатора, но с другой, радиатор такого типоразмера можно ставить на заднюю стенку. И в таком положении нужно будет продумывать укладку кабелей в корпусе.
Места крепления опрессованы и защищены от перегиба. Сами шланги в защитной нейлоновой оплетке.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 14 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой.
Рядом с выходом одного из шлангов под защитным колпачком скрывается технологическая заглушка для заливки хладагента.
Блок водоблока совмещен с помпой. Вращается она со скоростью до 3300 оборотов в минуту. Выполнен элемент из черного пластика в виде компактного кубика.
Основание медное, хорошо отполировано. По умолчанию установлена крепежная рамка под сокеты INTEL.
Комплектуется система одним 120 мм вентилятором TT-1225. Черная рамка и полупрозрачные 11 лопастей.
Скорость его вращения регулируется в диапазоне до 1500 оборотов в минуту. Применен гидродинамический подшипник.
Thermaltake TH120 ARGB Sync поддерживает адресную ARGB-подсветку. Тут подсвечиваются логотип на крышке помпы и вентилятор.
Управлять можно с помощью комплектного контроллера с тремя кнопками. Питание для него подается через SATA. После сборки он останется внутри корпуса, прямой доступ к нему будет затруднен стенками корпуса. Как вариант, можно будет вывести через одну из заглушек на задней панели.
При наличии разъема ARGB 5V на материнской плате можно будет подключить к нему и вести синхронизацию, а также управление с помощью ПО производителей платы.
СборкаМы проводили установку системы охлаждения на системы с сокетами AM4 и LGA1200. Процесс сборки в целом схож. Для начала фиксируем усиливающую пластину с помощью пластиковых стоек.
Далее наносим термопасту на крышку процессора, для 1-2 установок она уже идет в комплекте. Прижимаем после этого блок с помпой равномерно к процессору с помощью подпружиненных гаек.
Остается зафиксировать радиатор на одной из стенок корпуса и подключить кабели. Помпа и вентиляторы идут с отдельными кабелями для регулировки оборотов питания и управления подсветкой.
Водоблок с помпой не перекрывают соседние слоты оперативной памяти. На плате занимает ограниченное пространство. С учетом радиатора 120 мм, его можно рассматривать в большинство корпусов, включая ITX.
ТестыДля начала приведем замеры с процессором AMD Ryzen 3 3100.
AMD Ryzen 3 3100 with Thermaltake TH120 ARGB SyncВторые данные были получены с Intel Core i5-10600K. Для начала это заводские частоты. Здесь система справилась на отлично.
Intel Core i5-10600K with Thermaltake TH120 ARGB SyncДалее поднимаем частоту выше 5100 МГц. Без AVX температуры поднялись, но сбросов замечено не было.
Intel Core i5-10600K 5100MHz with Thermaltake TH120 ARGB SyncВключение AVX приводит к сбросу частоты по всем ядрам до 4900 МГц. Стоит учитывать, что TDP процессора выше, чем у системы охлаждения.
Итоги по Thermaltake TH120 ARGB SyncThermaltake TH120 ARGB Sync можно рассматривать для охлаждения процессоров уровня Intel Core i5/i7 и AMD Ryzen 7 при ограниченном пространстве на установку радиатора. Синхронизируемая подсветка, простая установка, компактные габариты, качественное исполнение, контроллер в комплекте, запас по длине соединительных шлангов и интерфейсных кабелей.
Thermaltake TH120 ARGB Sync получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".