Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения

В середине 2020 года компания Thermaltake представила новую линейку недорогих систем жидкостного охлаждения, включающих три версии исполнения с радиаторами 120, 240 и 360 мм. Поддерживаются сокеты AMD AM4 и Intel LGA 115x/1200. Из особенностей отмечается синхронизируемая и управляемая ARGB-подсветка у помпы и вентиляторов. Мы будем изучать на примере младшей Thermaltake TH120 ARGB Sync с TDP 150 Вт.

Thermaltake TH120 ARGB Sync обзор

Ее средняя стоимость составляет 6 000 рублей. Продажи уже стартовали. Система сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением системы охлаждения в сборе, информацией по совместимым сокетам, характеристикам, а также поддерживаемым технологиям синхронизации подсветки. Внутри все комплектующие распределены по отдельным контейнерам.

Стартовый набор включает усиливающую пластину, крепежные рамки для AMD и Intel, кабели синхронизации, набор винтов для фиксации в корпусе, термопасту, инструкцию по сборке, контроллер для управления подсветкой.

Внешний вид

Thermaltake TH120 ARGB Sync выполнена в закрытом контуре с радиатором и помпой, совмещенной с водоблоком. Несмотря на компактный формат исполнения, производитель продумал запас по длине шлангов.

Составляет она тут 400 мм. С одной стороны, это дает гибкость с выбором при подборе места фиксации радиатора, но с другой, радиатор такого типоразмера можно ставить на заднюю стенку. И в таком положении нужно будет продумывать укладку кабелей в корпусе.

Места крепления опрессованы и защищены от перегиба. Сами шланги в защитной нейлоновой оплетке.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 14 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой.

Рядом с выходом одного из шлангов под защитным колпачком скрывается технологическая заглушка для заливки хладагента.

Блок водоблока совмещен с помпой. Вращается она со скоростью до 3300 оборотов в минуту. Выполнен элемент из черного пластика в виде компактного кубика.

Основание медное, хорошо отполировано. По умолчанию установлена крепежная рамка под сокеты INTEL.

Комплектуется система одним 120 мм вентилятором TT-1225. Черная рамка и полупрозрачные 11 лопастей.

Скорость его вращения регулируется в диапазоне до 1500 оборотов в минуту. Применен гидродинамический подшипник.

Thermaltake TH120 ARGB Sync поддерживает адресную ARGB-подсветку. Тут подсвечиваются логотип на крышке помпы и вентилятор.

Управлять можно с помощью комплектного контроллера с тремя кнопками. Питание для него подается через SATA. После сборки он останется внутри корпуса, прямой доступ к нему будет затруднен стенками корпуса. Как вариант, можно будет вывести через одну из заглушек на задней панели.

Сборка

При наличии разъема ARGB 5V на материнской плате можно будет подключить к нему и вести синхронизацию, а также управление с помощью ПО производителей платы.Мы проводили установку системы охлаждения на системы с сокетами AM4 и LGA1200. Процесс сборки в целом схож. Для начала фиксируем усиливающую пластину с помощью пластиковых стоек.

Далее наносим термопасту на крышку процессора, для 1-2 установок она уже идет в комплекте. Прижимаем после этого блок с помпой равномерно к процессору с помощью подпружиненных гаек.

Остается зафиксировать радиатор на одной из стенок корпуса и подключить кабели. Помпа и вентиляторы идут с отдельными кабелями для регулировки оборотов питания и управления подсветкой.

Тесты

AMD Ryzen 3 3100 with Thermaltake TH120 ARGB Sync

Водоблок с помпой не перекрывают соседние слоты оперативной памяти. На плате занимает ограниченное пространство. С учетом радиатора 120 мм, его можно рассматривать в большинство корпусов, включая ITX.Для начала приведем замеры с процессором AMD Ryzen 3 3100.

Intel Core i5-10600K with Thermaltake TH120 ARGB Sync

Вторые данные были получены с Intel Core i5-10600K. Для начала это заводские частоты. Здесь система справилась на отлично.

Intel Core i5-10600K 5100MHz with Thermaltake TH120 ARGB Sync

Далее поднимаем частоту выше 5100 МГц. Без AVX температуры поднялись, но сбросов замечено не было.

Итоги по Thermaltake TH120 ARGB Sync

Включение AVX приводит к сбросу частоты по всем ядрам до 4900 МГц. Стоит учитывать, что TDP процессора выше, чем у системы охлаждения.Thermaltake TH120 ARGB Sync можно рассматривать для охлаждения процессоров уровня Intel Core i5/i7 и AMD Ryzen 7 при ограниченном пространстве на установку радиатора. Синхронизируемая подсветка, простая установка, компактные габариты, качественное исполнение, контроллер в комплекте, запас по длине соединительных шлангов и интерфейсных кабелей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".