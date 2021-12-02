Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). Установка и тесты с LGA-1700

Средняя ее стоимость составляет 3 700 рублей.
После этого наносим термопасту на крышку процессора и равномерно распределяем ее с помощью комплектной лопатка.
На установленные ранее винты ставится опорная пластина. Прижимается с помощью винтов с четырех сторон. Они здесь накатанные, можно будет затянуть без отвертки.
С помощью балки радиатор прижимается к процессору. Здесь уже будет нужна крестовая отвертка. Остается установить вентилятор. И для него тут вместо металлических скобок, которые не удобны при монтаже, используются пластиковые рамки. Обслуживание дальнейшее и сам монтаж с ними заметно упрощается.
Помимо LGA-1700 поддерживаются и другие актуальные сокеты AMD и Intel, включая и HEDT сокеты.
Состоит из 52 алюминиевых металлических пластин. Они ассиметричной формы, улучшая приток воздуха и снижая турбулентность.
Пронизывают их четыре 6 мм медные трубки с никелированным покрытием. Они распределены по всей ширине радиатора.
Концы запаяны. Установлена декоративная накладка из пластика с размещенной в центральной части накладкой с логотипом производителя.
Прямой контакт медных трубок с крышкой процессор. Основание хорошо отполировано.
Рамка, используемая для установки вентилятора, дополняет этот декоративный элемент и создается эффект цельной конструкции.
Стартовый набор не дает возможности дополнить конструкцию вторым вентилятором. Сторону вентилятора же выбирать будет можно.
Это вентилятор типоразмера 120 мм. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Создает воздушный поток до 2.41мм H20
Он без подсветки, предлагая строгий и выдержанный внешний вид. Для него заявлен ресурс службы в 40 тысяч часов.
Подключается с помощью кабеля с 4-пиновым коннектором. Его длины с запасом под различное размещение разъема на материнской плате.
В собранном и установленном состоянии край вентилятора не перекрывает ближайший слот оперативной памяти. И даже без этого он еще и выше, чем край радиатора оперативной памяти Kingston FURY Beast.
С частотой 4900 МГц данная система работала с температурой 90 градусов. Для Thermaltake TOUGHAIR 310 уровень TDP составляет 170 Вт, а для процессора 125 Вт. Но в случае процессора дается средний уровень, повышение частот и нагрузка поднимают его выше заданного уровня и поэтому при расчете системы при сборке всегда стоит брать заметный запас, особенно для чипов с разблокированным разгоном.
Вентилятор при этом работал тихо как на низких, так и высоких оборотах.