Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). Установка и тесты с LGA-1700

Появление нового поколения чипсета Intel изменило требования к системе монтажа систем охлаждения. Компания Thermaltake в ноябре выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о поддержке LGA-1700 целой линейкой как воздушных и жидкостных систем охлаждения. Сегодня мы изучим особенности конструкции, удобство установки и эффективность отвода тепла одной из них - Thermaltake TOUGHAIR 310.

Комплектация

Средняя ее стоимость составляет 3 700 рублей.Комплект включает вентилятор и крепеж для него, набор крепления, опорные площадки, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, лопаточку для ее распределения, руководство по сборке, гарантийный талон и рекомендации перед установкой.

Thermaltake TOUGHAIR 310 обзор

Сборка

Тестирование мы начнем с изучения и описания этапов сборки. Начинается она с установки винтов в усиливающую пластину. Они в последующем будут использоваться для прижима башни к крышке процессора.

После этого наносим термопасту на крышку процессора и равномерно распределяем ее с помощью комплектной лопатка.

На установленные ранее винты ставится опорная пластина. Прижимается с помощью винтов с четырех сторон. Они здесь накатанные, можно будет затянуть без отвертки.

С помощью балки радиатор прижимается к процессору. Здесь уже будет нужна крестовая отвертка. Остается установить вентилятор. И для него тут вместо металлических скобок, которые не удобны при монтаже, используются пластиковые рамки. Обслуживание дальнейшее и сам монтаж с ними заметно упрощается.

Внешний вид

Помимо LGA-1700 поддерживаются и другие актуальные сокеты AMD и Intel, включая и HEDT сокеты.Thermaltake TOUGHAIR 310 выполнена в односекционной схеме. Высота системы в сборке не превышает 159.5 мм.

Состоит из 52 алюминиевых металлических пластин. Они ассиметричной формы, улучшая приток воздуха и снижая турбулентность.

Пронизывают их четыре 6 мм медные трубки с никелированным покрытием. Они распределены по всей ширине радиатора.

Концы запаяны. Установлена декоративная накладка из пластика с размещенной в центральной части накладкой с логотипом производителя.

Прямой контакт медных трубок с крышкой процессор. Основание хорошо отполировано.

Рамка, используемая для установки вентилятора, дополняет этот декоративный элемент и создается эффект цельной конструкции.

Стартовый набор не дает возможности дополнить конструкцию вторым вентилятором. Сторону вентилятора же выбирать будет можно.

Это вентилятор типоразмера 120 мм. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Создает воздушный поток до 2.41мм H20

Он без подсветки, предлагая строгий и выдержанный внешний вид. Для него заявлен ресурс службы в 40 тысяч часов.

Подключается с помощью кабеля с 4-пиновым коннектором. Его длины с запасом под различное размещение разъема на материнской плате.

В собранном и установленном состоянии край вентилятора не перекрывает ближайший слот оперативной памяти. И даже без этого он еще и выше, чем край радиатора оперативной памяти Kingston FURY Beast.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K. Использовались частоты, которые материнская плата Asus Prime Z690-A выставляет на заводских настройках BIOS.

С частотой 4900 МГц данная система работала с температурой 90 градусов. Для Thermaltake TOUGHAIR 310 уровень TDP составляет 170 Вт, а для процессора 125 Вт. Но в случае процессора дается средний уровень, повышение частот и нагрузка поднимают его выше заданного уровня и поэтому при расчете системы при сборке всегда стоит брать заметный запас, особенно для чипов с разблокированным разгоном.

Итоги

Вентилятор при этом работал тихо как на низких, так и высоких оборотах.Thermaltake TOUGHAIR 310 – недорогая односекционная башенная система охлаждения процессора, поддерживающая актуальные сокеты AMD и Intel. Простая установка, удобный способ крепления вентилятора, термопаста в стартовом комплекте, совместимость с высокими радиаторами у оперативной памяти, низкий уровень шум. И если речь идет про Intel последнего поколения, данная башенная система подойдет под Core i5-10400 и Core i5-10600 без индекса К. Для AMD подойдет под Ryzen 5600 и с той же оговоркой для Ryzen 7 5800X.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".