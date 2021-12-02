Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). Установка и тесты с LGA-1700

Появление нового поколения чипсета Intel изменило требования к системе монтажа систем охлаждения. Компания Thermaltake в ноябре выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о поддержке LGA-1700 целой линейкой как воздушных и жидкостных систем охлаждения. Сегодня мы изучим особенности конструкции, удобство установки и эффективность отвода тепла одной из них - Thermaltake TOUGHAIR 310.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Средняя ее стоимость составляет 3 700 рублей.

Комплектация

Комплект включает вентилятор и крепеж для него, набор крепления, опорные площадки, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, лопаточку для ее распределения, руководство по сборке, гарантийный талон и рекомендации перед установкой.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Thermaltake TOUGHAIR 310 обзор

Сборка

Тестирование мы начнем с изучения и описания этапов сборки. Начинается она с установки винтов в усиливающую пластину. Они в последующем будут использоваться для прижима башни к крышке процессора.

Thermaltake TOUGHAIR 310

После этого наносим термопасту на крышку процессора и равномерно распределяем ее с помощью комплектной лопатка.

Thermaltake TOUGHAIR 310

На установленные ранее винты ставится опорная пластина. Прижимается с помощью винтов с четырех сторон. Они здесь накатанные, можно будет затянуть без отвертки.

Thermaltake TOUGHAIR 310

С помощью балки радиатор прижимается к процессору. Здесь уже будет нужна крестовая отвертка. Остается установить вентилятор. И для него тут вместо металлических скобок, которые не удобны при монтаже, используются пластиковые рамки. Обслуживание дальнейшее и сам монтаж с ними заметно упрощается.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Помимо LGA-1700 поддерживаются и другие актуальные сокеты AMD и Intel, включая и HEDT сокеты.

Внешний вид

Thermaltake TOUGHAIR 310 выполнена в односекционной схеме. Высота системы в сборке не превышает 159.5 мм.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Состоит из 52 алюминиевых металлических пластин. Они ассиметричной формы, улучшая приток воздуха и снижая турбулентность.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Пронизывают их четыре 6 мм медные трубки с никелированным покрытием. Они распределены по всей ширине радиатора.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Концы запаяны. Установлена декоративная накладка из пластика с размещенной в центральной части накладкой с логотипом производителя.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Прямой контакт медных трубок с крышкой процессор. Основание хорошо отполировано.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Рамка, используемая для установки вентилятора, дополняет этот декоративный элемент и создается эффект цельной конструкции.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Стартовый набор не дает возможности дополнить конструкцию вторым вентилятором. Сторону вентилятора же выбирать будет можно.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Это вентилятор типоразмера 120 мм. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Создает воздушный поток до 2.41мм H20

Thermaltake TOUGHAIR 310

Он без подсветки, предлагая строгий и выдержанный внешний вид. Для него заявлен ресурс службы в 40 тысяч часов.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Подключается с помощью кабеля с 4-пиновым коннектором. Его длины с запасом под различное размещение разъема на материнской плате.

Thermaltake TOUGHAIR 310

В собранном и установленном состоянии край вентилятора не перекрывает ближайший слот оперативной памяти. И даже без этого он еще и выше, чем край радиатора оперативной памяти Kingston FURY Beast.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K. Использовались частоты, которые материнская плата Asus Prime Z690-A выставляет на заводских настройках BIOS.

Thermaltake TOUGHAIR 310

С частотой 4900 МГц данная система работала с температурой 90 градусов. Для Thermaltake TOUGHAIR 310 уровень TDP составляет 170 Вт, а для процессора 125 Вт. Но в случае процессора дается средний уровень, повышение частот и нагрузка поднимают его выше заданного уровня и поэтому при расчете системы при сборке всегда стоит брать заметный запас, особенно для чипов с разблокированным разгоном.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Вентилятор при этом работал тихо как на низких, так и высоких оборотах.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake TOUGHAIR 310 – недорогая односекционная башенная система охлаждения процессора, поддерживающая актуальные сокеты AMD и Intel. Простая установка, удобный способ крепления вентилятора, термопаста в стартовом комплекте, совместимость с высокими радиаторами у оперативной памяти, низкий уровень шум. И если речь идет про Intel последнего поколения, данная башенная система подойдет под Core i5-10400 и Core i5-10600 без индекса К. Для AMD подойдет под Ryzen 5600 и с той же оговоркой для Ryzen 7 5800X.
Thermaltake TOUGHAIR 310 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake TOUGHAIR 310
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