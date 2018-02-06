Обзор Thermaltake TR2 RX 650W. Недорогой блок питания с модульной проводкой

2018-02-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake TR2 RX 650W; [190]
Серия блоков питания Thermaltake TR2 не относится к среднему ценовому сегменту, совмещая в себе хорошее сочетания качества исполнения, эффективности и стоимости. Она включает две основные ветки: блоки питания с несъемным кабель-менеджментом с моделями от 430 до 1000 Вт и серию с модульным кабель-менеджментом с моделями от 450 до 1200 Вт. Мы будем изучать эту серию на примере версии Thermaltake TR2 RX 650W с сертификатом 80Plus Bronze. И рады представить его первый подробный тест

Thermaltake TR2 RX 650W

К моменту публикации этот блок питания находится в широком доступе в российских магазинах. Ниже представлена сводная таблица, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake TR2 RX 650W обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake TR2 RX 650W в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. На крышке помимо изображения блока питания, красуется логотип 80Plus Bronze и отметка о трехлетней гарантии.

Thermaltake TR2 RX 650W

В комплекте покупатель получает набор стяжек, винты для крепления, переходник с MOLEX на FDD, силовой кабель, набор технической документации. Все съемные кабели собраны в компактную сумочку.

Thermaltake TR2 RX 650W

Внешний вид

Выполнен Thermaltake TR2 RX 650W в классическом форм-факторе. Корпус из окрашенной в черный цвет стали. Габариты составляют 86мм x 150мм x 160мм.

Thermaltake TR2 RX 650W

Вентилятор защищен металлической сеткой. По центру красуется логотип производителя в виде щита с хромированной окантовкой.

Thermaltake TR2 RX 650W

На боковые стенки нанесены декоративные наклейки. Снизу подробная таблица по техническим характеристикам этого блока питания.

Thermaltake TR2 RX 650W

Тыльная стенка практически полностью представляет собой вентиляционную решетку. Есть механический выключатель.

Thermaltake TR2 RX 650W

На панели разъемов Thermaltake TR2 RX 650W выведены: два разъема для подключения линии видеокарт и три под накопители. Часть площади закрыта схематичным изображением разъемов, они присутствуют в старших моделях этой серии.

Thermaltake TR2 RX 650W

Все кабеля в комплекте плоские, аккуратный кабель менеджмент в корпусе будет не затруднителен. Линии питания видеокарт маркируются в красный цвет.

Thermaltake TR2 RX 650W

Набор разъемов достаточен для сборки системы на базе двух видеокарт. Длины кабелей с запасом.

Thermaltake TR2 RX 650W

  • 24pin 1 x 24pin Main connector(550mm)
  • ATX 12V 4+4pin 1 x ATX 12V 4+4pin connector(550mm)
  • PCI-E 8pin & PCI-E 6+2pin 2 x PCI-E 8pin & PCI-E 6+2pin connectors (500mm + 150mm)
  • 2 x PCI-E 8pin & PCI-E 6+2pin connectors (500mm + 150mm)
  • Molex & FDD 4 x Peripheral & 1 x FDD connectors (500mm + 150mm + 150mm + 150mm + 150mm)
  • SATA 3 x S-ATA connectors (500mm + 150mm + 150mm)
  • 3 x S-ATA connectors (500mm + 150mm + 150mm)

Начинка

На входе два X-конденсатора и два Y-конденсатора. Присутствует ферритовая катушка. Основной конденсатор NIPPON 400V 390 мКф.

Thermaltake TR2 RX 650W

Пара радиаторов с ребрами. Пять транзисторов SPP20N60C3, контроллер CM6800. Линяя 12В с четырьмя выпрямителями Schottki, линия 5В с двумя, линия 3.3В с двумя. Встроенные системы защиты от: сверхтока, перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания.

Thermaltake TR2 RX 650W

В схемотехнике используются качественные компоненты. Пайка аккуратная. Обдувает конструкцию Yate Loon D14BH-12 с регулируемой скоростью оборотов до 2800 в минуту.

Thermaltake TR2 RX 650W

Тесты Thermaltake TR2 RX 650W

Уровень шума:

Thermaltake TR2 RX 650W

Данные
Простой32
Нагрузка42

КПД

Thermaltake TR2 RX 650W

Данные
150W83
250W84
350W85
500W85
650W84

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake TR2 RX 650W

150W350W650W
1212,0311,9111,56
55.075.045.05
3,333.293.273.21

Итоги по Thermaltake TR2 RX 650W

Thermaltake TR2 RX 650W при совей доступной стоимости предлагает хорошую энергоэффективность и стабильное напряжение по линиям под нагрузкой. К плюсам отнесем четыре PCI 6+2, модульный кабель-менеджмент, хорошую стабилизацию питания, запас по мощности, низкий уровень шума, компактные габариты. Каких-либо проблем за время тестов выявлено не было.

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