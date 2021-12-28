Обзор Thermaltake The Tower 100 Racing Green (CA-1R3-00SCWN-00). Вертикальный mini-ITX корпус

В 2021 году компания Thermaltake расширила сразу ряд линеек, включая оперативную память и корпуса, представив сразу несколько дополнительных цветов, среди которых розовый, бирюзовый и зеленый. Подход правильный, системный блок давно уже перестал быть безликой коробкой, скрываемой под рабочим столом. Этой же философии придерживается Apple в своих моноблоках и, как ожидается, в следующем поколении ноутбуков Air. Мы же сегодня собираем игровой ПК под Full HD разрешение в Thermaltake The Tower 100 Racing Green.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Его средняя стоимость составляет 8170 рублей.

Комплектация

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Упакован в коробку с качественной полиграфией. Внутри надежно зафиксирован и защищен от тряски. Комплект включает заглушку для отсека видеокарты, различные типы винтов, пластиковые стяжки, спикер и документацию.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Thermaltake The Tower 100 Racing Green обзор

Внешний вид

Корпус отличается от большинства тех, которые рассчитаны на установку материнских плат типоразмера Mini-ITX. Система в нем развернута на 90 градусов, панель портов ввода/вывода у платы направлена вверх, а не на заднюю стенку.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Такая перекомпоновка сделана для улучшения совместимости с габаритными видеокартами, а также для возможности сборки кастомного жидкостного охлаждения.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Он вытянут вертикально, при этом на столе или стеллаже займет ограниченное пространство. Такой корпус можно будет разместить рядом с мониторами.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Лицевая панель и две части боковых стенок из закаленного стекла. В Thermaltake The Tower 100 Racing Green делается акцент на визуальную составляющую собираемой системы.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Верхняя стенка представляет собой вентиляционную решетку с противопылевым фильтром. Она съемная. Под ней помимо вентилятора будет скрываться отсек с портами видеокарты и материнской платы.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Выводиться кабели будут через пару вырезов в тыльной части, собираясь в общий пучок.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Панель портов ввода-вывода включает системные индикаторы, раздельные аудиоразъемы, два скоростных USB и один USB-C. Кнопки включения и перезагрузки.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Задняя стенка с нижним расположением блока питания. В верхней зоне вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. В этой зоне установлен комплектный 120 мм вентилятор, его можно будет самостоятельно заменить на 140 мм.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

На основании четыре пластиковые ножки. Две отдельные рамки с противопылевыми фильтрами. Одна под блоком питания и одна под видеокартой.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Корпус окрашен в зеленый цвет, по оттенку он близок к тем, что используется для камуфляжа военной техники. Покрашено аккуратно, внешние поверхности матовые.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Начинка

Все четыре стенки корпуса можно снять, получив полный доступ к внутреннему отсеку. Так проводить монтаж и сборку системы будет проще. Снимаются сдвигом вверх, в сборке верхняя стенка будет блокировать специальная рамка. Сделано все надежно.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Внутреннюю камеру в Thermaltake The Tower 100 Racing Green разделяет стенка со скошенной фронтальной частью, в центре которой нанесен логотип производителя.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Часть ее является вентиляционной решеткой и часть можно снять в виде заглушки (если не планируется установка видеокарты или ее длина укладывается в объем основного отсека).

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

В скрытой части будет размещаться блок питания. По нему ограничений нет, можно ставить обычные версии ATX, не ограничиваясь мощностью и сокращая расходы на сборку. Не секрет, что SFX стоят дороже. Здесь же будет прятаться вся лишняя длина кабелей.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

На боковую часть устанавливаются корзины под два 2.5-дюймовых диска. И еще два диска на обратной стороне стойки платы. Поддерживаются материнские платы miniITX.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Для охлаждения можно выбрать между башенной конструкцией высотой до 190 мм или жидкостной системой с радиатором 120 мм. Проблем с отводом тепла, как в большинстве компактных корпусов, тут не будет.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Видеокарты длиной до 330 мм. Подойдут в него и видеокарты топового уровня. Напротив части с вентиляторами находится вентиляционная решетка с фильтром. Защите от пыли в нем уделено повышенное внимание.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Сборка

В нем мы собирали систему с видеокартой Palit GeForce RTX 3060 StormX. Рассчитана сборка под игры в Full HD на высоких настройках графики. Как отмечали выше, здесь можно ставить и видеокарты GeForce RTX 3090, вопрос только в бюджете, который доступен на подбор компонентов.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI и процессором Intel Core i5-12600K. Оперативная память Kingston FURY Beast DDR5-4800. В процессе сборки был свободный доступ ко всем элементам системы и интерфейсам на материнской плате.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

За охлаждение отвечал Top Flow кулер Thermaltake ToughAir 110, протестированный ранее.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

С учетом исполнения оптимальным будет выбор в пользу компонентов и элементов с управляемой подсветкой.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake The Tower 100 Racing Green – компактный mini-ITX корпус, выполненный в виде башни с панорамным обзором собранной системы. В новом цвете он выглядит премиально, при этом предлагает возможность сборки высокопроизводительной системы, включая и возможность установки процессора Intel Core i9-12900K и видеокарты RTX 3090. Защита от пыли, аккуратный монтаж, гибкий подбор компонентов.
Thermaltake The Tower 100 Racing Green получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake The Tower 100 Racing Green
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