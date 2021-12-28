Обзор Thermaltake The Tower 100 Racing Green (CA-1R3-00SCWN-00). Вертикальный mini-ITX корпус

Его средняя стоимость составляет 8170 рублей.
Упакован в коробку с качественной полиграфией. Внутри надежно зафиксирован и защищен от тряски. Комплект включает заглушку для отсека видеокарты, различные типы винтов, пластиковые стяжки, спикер и документацию.
Такая перекомпоновка сделана для улучшения совместимости с габаритными видеокартами, а также для возможности сборки кастомного жидкостного охлаждения.
Он вытянут вертикально, при этом на столе или стеллаже займет ограниченное пространство. Такой корпус можно будет разместить рядом с мониторами.
Лицевая панель и две части боковых стенок из закаленного стекла. В Thermaltake The Tower 100 Racing Green делается акцент на визуальную составляющую собираемой системы.
Верхняя стенка представляет собой вентиляционную решетку с противопылевым фильтром. Она съемная. Под ней помимо вентилятора будет скрываться отсек с портами видеокарты и материнской платы.
Выводиться кабели будут через пару вырезов в тыльной части, собираясь в общий пучок.
Панель портов ввода-вывода включает системные индикаторы, раздельные аудиоразъемы, два скоростных USB и один USB-C. Кнопки включения и перезагрузки.
Задняя стенка с нижним расположением блока питания. В верхней зоне вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. В этой зоне установлен комплектный 120 мм вентилятор, его можно будет самостоятельно заменить на 140 мм.
На основании четыре пластиковые ножки. Две отдельные рамки с противопылевыми фильтрами. Одна под блоком питания и одна под видеокартой.
Корпус окрашен в зеленый цвет, по оттенку он близок к тем, что используется для камуфляжа военной техники. Покрашено аккуратно, внешние поверхности матовые.
Внутреннюю камеру в Thermaltake The Tower 100 Racing Green разделяет стенка со скошенной фронтальной частью, в центре которой нанесен логотип производителя.
Часть ее является вентиляционной решеткой и часть можно снять в виде заглушки (если не планируется установка видеокарты или ее длина укладывается в объем основного отсека).
В скрытой части будет размещаться блок питания. По нему ограничений нет, можно ставить обычные версии ATX, не ограничиваясь мощностью и сокращая расходы на сборку. Не секрет, что SFX стоят дороже. Здесь же будет прятаться вся лишняя длина кабелей.
На боковую часть устанавливаются корзины под два 2.5-дюймовых диска. И еще два диска на обратной стороне стойки платы. Поддерживаются материнские платы miniITX.
Для охлаждения можно выбрать между башенной конструкцией высотой до 190 мм или жидкостной системой с радиатором 120 мм. Проблем с отводом тепла, как в большинстве компактных корпусов, тут не будет.
Видеокарты длиной до 330 мм. Подойдут в него и видеокарты топового уровня. Напротив части с вентиляторами находится вентиляционная решетка с фильтром. Защите от пыли в нем уделено повышенное внимание.
ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI и процессором Intel Core i5-12600K. Оперативная память Kingston FURY Beast DDR5-4800. В процессе сборки был свободный доступ ко всем элементам системы и интерфейсам на материнской плате.
За охлаждение отвечал Top Flow кулер Thermaltake ToughAir 110, протестированный ранее.
С учетом исполнения оптимальным будет выбор в пользу компонентов и элементов с управляемой подсветкой.