Обзор Thermaltake The Tower 100 Racing Green (CA-1R3-00SCWN-00). Вертикальный mini-ITX корпус

В 2021 году компания Thermaltake расширила сразу ряд линеек, включая оперативную память и корпуса, представив сразу несколько дополнительных цветов, среди которых розовый, бирюзовый и зеленый. Подход правильный, системный блок давно уже перестал быть безликой коробкой, скрываемой под рабочим столом. Этой же философии придерживается Apple в своих моноблоках и, как ожидается, в следующем поколении ноутбуков Air. Мы же сегодня собираем игровой ПК под Full HD разрешение в Thermaltake The Tower 100 Racing Green.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 8170 рублей.

Упакован в коробку с качественной полиграфией. Внутри надежно зафиксирован и защищен от тряски. Комплект включает заглушку для отсека видеокарты, различные типы винтов, пластиковые стяжки, спикер и документацию.

Thermaltake The Tower 100 Racing Green обзор

Внешний вид

Корпус отличается от большинства тех, которые рассчитаны на установку материнских плат типоразмера Mini-ITX. Система в нем развернута на 90 градусов, панель портов ввода/вывода у платы направлена вверх, а не на заднюю стенку.

Такая перекомпоновка сделана для улучшения совместимости с габаритными видеокартами, а также для возможности сборки кастомного жидкостного охлаждения.

Он вытянут вертикально, при этом на столе или стеллаже займет ограниченное пространство. Такой корпус можно будет разместить рядом с мониторами.

Лицевая панель и две части боковых стенок из закаленного стекла. В Thermaltake The Tower 100 Racing Green делается акцент на визуальную составляющую собираемой системы.

Верхняя стенка представляет собой вентиляционную решетку с противопылевым фильтром. Она съемная. Под ней помимо вентилятора будет скрываться отсек с портами видеокарты и материнской платы.

Выводиться кабели будут через пару вырезов в тыльной части, собираясь в общий пучок.

Панель портов ввода-вывода включает системные индикаторы, раздельные аудиоразъемы, два скоростных USB и один USB-C. Кнопки включения и перезагрузки.

Задняя стенка с нижним расположением блока питания. В верхней зоне вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. В этой зоне установлен комплектный 120 мм вентилятор, его можно будет самостоятельно заменить на 140 мм.

На основании четыре пластиковые ножки. Две отдельные рамки с противопылевыми фильтрами. Одна под блоком питания и одна под видеокартой.

Корпус окрашен в зеленый цвет, по оттенку он близок к тем, что используется для камуфляжа военной техники. Покрашено аккуратно, внешние поверхности матовые.

Начинка

Все четыре стенки корпуса можно снять, получив полный доступ к внутреннему отсеку. Так проводить монтаж и сборку системы будет проще. Снимаются сдвигом вверх, в сборке верхняя стенка будет блокировать специальная рамка. Сделано все надежно.

Внутреннюю камеру в Thermaltake The Tower 100 Racing Green разделяет стенка со скошенной фронтальной частью, в центре которой нанесен логотип производителя.

Часть ее является вентиляционной решеткой и часть можно снять в виде заглушки (если не планируется установка видеокарты или ее длина укладывается в объем основного отсека).

В скрытой части будет размещаться блок питания. По нему ограничений нет, можно ставить обычные версии ATX, не ограничиваясь мощностью и сокращая расходы на сборку. Не секрет, что SFX стоят дороже. Здесь же будет прятаться вся лишняя длина кабелей.

На боковую часть устанавливаются корзины под два 2.5-дюймовых диска. И еще два диска на обратной стороне стойки платы. Поддерживаются материнские платы miniITX.

Для охлаждения можно выбрать между башенной конструкцией высотой до 190 мм или жидкостной системой с радиатором 120 мм. Проблем с отводом тепла, как в большинстве компактных корпусов, тут не будет.

Видеокарты длиной до 330 мм. Подойдут в него и видеокарты топового уровня. Напротив части с вентиляторами находится вентиляционная решетка с фильтром. Защите от пыли в нем уделено повышенное внимание.

Сборка

В нем мы собирали систему с видеокартой Palit GeForce RTX 3060 StormX. Рассчитана сборка под игры в Full HD на высоких настройках графики. Как отмечали выше, здесь можно ставить и видеокарты GeForce RTX 3090, вопрос только в бюджете, который доступен на подбор компонентов.

ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI и процессором Intel Core i5-12600K. Оперативная память Kingston FURY Beast DDR5-4800. В процессе сборки был свободный доступ ко всем элементам системы и интерфейсам на материнской плате.

За охлаждение отвечал Top Flow кулер Thermaltake ToughAir 110, протестированный ранее.

С учетом исполнения оптимальным будет выбор в пользу компонентов и элементов с управляемой подсветкой.

Итоги

Thermaltake The Tower 100 Racing Green – компактный mini-ITX корпус, выполненный в виде башни с панорамным обзором собранной системы. В новом цвете он выглядит премиально, при этом предлагает возможность сборки высокопроизводительной системы, включая и возможность установки процессора Intel Core i9-12900K и видеокарты RTX 3090. Защита от пыли, аккуратный монтаж, гибкий подбор компонентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".