Обзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкостного охлаждения для новых AMD и Intel

Система жидкостного охлаждения Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync относится к классу «все в одном». Она представлена в нескольких вариантах цветового исполнения: зеленой, бирюзовой и черной, позволяя собрать общий сеттинг c учетом того, что производитель в тех же цветах предлагает корпуса, оперативную память и другие компоненты. Можно использовать с актуальными сокетами AMD и Intel.

Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Приобрести можно в среднем за 12 600 рублей.

Комплектация

комплектация Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Поставляется в коробке с изображением системы в сборе, пометками по поддерживаемым системам управления подсветкой. С обратной стороны приведены примеры с монтажом и описание ключевых элементов.

комплектация Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

В комплекте покупатель получает кабель питания, кабель синхронизации подсветки, разветвитель для вентиляторов, крепежные элементы, тюбик с термопастой, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync обзор

Внешний вид

Выполнена в формате All-In-One и состоит из традиционного набора элементов. Это водоблок с помпой и радиатор, соединенные между собой резиновыми трубками.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Длина трубок 40 сантиметров. Они с защитной нейлоновой оплеткой. Не подвержены перегибу и такой длины будет достаточно даже для Full Tower корпусов. Соединения с помпой и радиатором опрессованы.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Резервуар под жидкость совмещен с помпой. Форма в виде цилиндра, верхняя крышка которого с зеркальным эффектом.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Ее можно вращать, меняя позиционирование логотипа бренда в зависимости от проведенного монтажа.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Основание медное, хорошо отполировано. Его площадь обеспечивает полный контакт и для HEDT-линейки. Установлена помпа со скоростью 3300 оборотов в минуту.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

На боковой грани водоблока у Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync три механические кнопки управления, используемые для управления подсветкой. С помощью них можно менять цвет, скорость и тип эффекта. Такое исполнение избавляет от лишних кабелей и элементов в видимой части.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Подсвечивается здесь логотип на крышке и кольцо вдоль периметра. Сдержанно, но при этом можно подчеркнуть индивидуальность. Также производитель предусмотрел возможность подключения кабеля синхронизации подсветки. Подключив ее к материнской плате, можно будет вести управление и синхронизацию через такое ПО как Razer Chroma, ASUS Aura, Gigabyte Fusion и др.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Радиатор из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина его 27 мм, плотность ребер 19FPI. Пространство заполнено гофролентой.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Комплектуется Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync двумя вентиляторами ToughFan 12 (TT-1225). Скорость вращения у них регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Создаваемое им статическое давление до 2.41 мм H₂O, позволяет эффективно использовать на радиаторах. Используется в них гидравлический подшипник второго поколения с обновленной конструкцией вала, сохраняющей смазку.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM. Места соединений с термоусадкой, а сам кабель с защитной нейлоновой оплеткой.

внешний вид Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Сборка

Поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel. Мы в редакции вели монтаж на плату с сокетом LGA1700. Установку начали с фиксации усиливающей пластины на материнской плате.

сборка Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте есть тюбик, объема которой хватит на несколько сборок.

сборка Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Далее равномерно прижимаем водоблок к крышке процессора при помощи подпружиненных винтов.

сборка Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Фиксируется радиатор с вентиляторами на стенке корпуса. Проблем в ходе монтажа не возникло, производитель сопровождает систему подробной инструкцией.

Тесты

Тестирование вели с процессором Intel Core i5-12600K. Предварительно его разгоняли по P-ядрам до 5000 МГц, E-ядра и кольцевую шину – 4000 МГц.

тесты Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Шум замерялся в условиях открытого стенда.

тесты Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync – производительная и тихая система жидкостного охлаждения с высоким ресурсом службы, поддержкой платформ AMD и Intel. В зависимости от процессора можно будет подобрать версию с оптимальном типоразмером радиатора: 280 и 360 мм для Core i9 и Ryzen 9, 240 мм для Core i5 и Ryzen 7. Два варианта управления подсветкой и встроенный в помпу контроллер, вентиляторы TOUGHFAN 12 в комплекте, тюбик термопасты для проведения монтажа.
Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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