Обзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкостного охлаждения для новых AMD и Intel

Приобрести можно в среднем за 12 600 рублей.
Поставляется в коробке с изображением системы в сборе, пометками по поддерживаемым системам управления подсветкой. С обратной стороны приведены примеры с монтажом и описание ключевых элементов.
В комплекте покупатель получает кабель питания, кабель синхронизации подсветки, разветвитель для вентиляторов, крепежные элементы, тюбик с термопастой, руководство пользователя и гарантийный талон.
Длина трубок 40 сантиметров. Они с защитной нейлоновой оплеткой. Не подвержены перегибу и такой длины будет достаточно даже для Full Tower корпусов. Соединения с помпой и радиатором опрессованы.
Резервуар под жидкость совмещен с помпой. Форма в виде цилиндра, верхняя крышка которого с зеркальным эффектом.
Ее можно вращать, меняя позиционирование логотипа бренда в зависимости от проведенного монтажа.
Основание медное, хорошо отполировано. Его площадь обеспечивает полный контакт и для HEDT-линейки. Установлена помпа со скоростью 3300 оборотов в минуту.
На боковой грани водоблока у Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync три механические кнопки управления, используемые для управления подсветкой. С помощью них можно менять цвет, скорость и тип эффекта. Такое исполнение избавляет от лишних кабелей и элементов в видимой части.
Подсвечивается здесь логотип на крышке и кольцо вдоль периметра. Сдержанно, но при этом можно подчеркнуть индивидуальность. Также производитель предусмотрел возможность подключения кабеля синхронизации подсветки. Подключив ее к материнской плате, можно будет вести управление и синхронизацию через такое ПО как Razer Chroma, ASUS Aura, Gigabyte Fusion и др.
Радиатор из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина его 27 мм, плотность ребер 19FPI. Пространство заполнено гофролентой.
Комплектуется Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync двумя вентиляторами ToughFan 12 (TT-1225). Скорость вращения у них регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.
Создаваемое им статическое давление до 2.41 мм H₂O, позволяет эффективно использовать на радиаторах. Используется в них гидравлический подшипник второго поколения с обновленной конструкцией вала, сохраняющей смазку.
Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM. Места соединений с термоусадкой, а сам кабель с защитной нейлоновой оплеткой.
Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте есть тюбик, объема которой хватит на несколько сборок.
Далее равномерно прижимаем водоблок к крышке процессора при помощи подпружиненных винтов.
Фиксируется радиатор с вентиляторами на стенке корпуса. Проблем в ходе монтажа не возникло, производитель сопровождает систему подробной инструкцией.
Шум замерялся в условиях открытого стенда.