Обзор Thermaltake Toughpower GF3 750W. Надежный блок питания с 12VHPWR

В тестируемом сегодня блоке питания Thermaltake Toughpower GF3 750W этот тип кабеля идет в комплекте, как и сохранена совместимость с ранее вышедшими компонентами для проведения сборки. В этой серии представлены источники питания от 750 до 1650 Вт, позволяя подобрать оптимальную под систему. Все они с модульным подключением кабелей, сертификацией 80 Plus Gold и надежной элементной базой, подтвержденной 10-летней гарантией.
Все комплектующие внутри упаковочной коробки собраны в сумку с замком и ее же в последующем можно будет использовать для хранения неиспользуемых кабелей. Также в комплект входят пластиковые стяжки и винты.
Дополнительно к традиционной вентиляционной решётке на верхней грани, она есть и на боковых. У нее интересное внешнее исполнение в виде вырезов вытянутой формы с закругленными краями.
По центру крышки островок с логотипом бренда. Внешний вид выдержанный, без броских элементов.
На основание корпуса нанесена наклейка с подробной таблицей по линиям. Так согласно информации, для 12V дает 750W до 62.5А, для 3.3 и 5 – 120W по 22A.
По краям наклейка с логотипом бренда, изображением сертификата 80 Plus Gold и названием серии.
У Thermaltake Toughpower GF3 750W полностью модульная система подключения кабелей. Для удобства подключения разъемы распределяются группами, и они подписаны.
Производитель не стал использовать распространенный вариант с переходником из нескольких PCIe на 12VHPWR. Комплектный кабель с дополнительной защитной нейлоновой оплеткой и термоусадкой.
На обратной стороне гнездо питания. Также помимо тумблера питания есть дополнительный переключатель режима ZERO FUN. При его активации будет автоматически отключаться при отсутствии нагрузки. С учетом этого всегда оптимально брать мощность с запасом.
Основной конденсатор 450 В, 680 мкФ. В схемотехнике преобладают японские компоненты с повышенным ресурсом службы.
Входная группа дополнительно экранирована. Есть фильтр электромагнитных помех. Защиты от скачков напряжения, от перенапряжения, перегрева и перегрузки по току.
Установлен вентилятор Hong Hua диаметром 120 мм с гидродинамическим подшипником.
|Данные
|150W
|29
|500W
|36
|750W
|45
|Данные
|150W
|89
|250W
|92
|350W
|92
|500W
|91
|650W
|90
|750W
|89
|150W
|500W
|750W
|12
|12,08
|12,05
|11,99
|5
|5.04
|5.01
|4.98
|3,33
|3.31
|3.29
|3.27