Обзор Thermaltake Toughpower GF3 750W. Надежный блок питания с 12VHPWR

Ожидаемо с каждым поколением видеокарт растет и энергопотребление, особенно если речь идет про флагманские версии. При использовании традиционных PCI-разъемов это решалось увеличением количества разъемов, но с выходом GeForce RTX 3090 Ti начал получать распространение новый разъем PCIe gen5, и именно этот разъем в итоге наделал много шума в сети с GeForce RTX 4080 и RTX 4090. Получит ли он дальнейшее развитие или нет, покажет время, пока сама NVIDIA настаивает на некорректной эксплуатации и низком качестве используемых переходников, но уже сейчас при покупке этих видеокарт нужно будет продумать организацию подачи питания.

Комплектация

В тестируемом сегодня блоке питания Thermaltake Toughpower GF3 750W этот тип кабеля идет в комплекте, как и сохранена совместимость с ранее вышедшими компонентами для проведения сборки. В этой серии представлены источники питания от 750 до 1650 Вт, позволяя подобрать оптимальную под систему. Все они с модульным подключением кабелей, сертификацией 80 Plus Gold и надежной элементной базой, подтвержденной 10-летней гарантией.

Все комплектующие внутри упаковочной коробки собраны в сумку с замком и ее же в последующем можно будет использовать для хранения неиспользуемых кабелей. Также в комплект входят пластиковые стяжки и винты.

Thermaltake Toughpower GF3 750W обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали черного цвета, в типоразмере ATX с габаритами 150х86х160 мм.

Дополнительно к традиционной вентиляционной решётке на верхней грани, она есть и на боковых. У нее интересное внешнее исполнение в виде вырезов вытянутой формы с закругленными краями.

По центру крышки островок с логотипом бренда. Внешний вид выдержанный, без броских элементов.

На основание корпуса нанесена наклейка с подробной таблицей по линиям. Так согласно информации, для 12V дает 750W до 62.5А, для 3.3 и 5 – 120W по 22A.

По краям наклейка с логотипом бренда, изображением сертификата 80 Plus Gold и названием серии.

У Thermaltake Toughpower GF3 750W полностью модульная система подключения кабелей. Для удобства подключения разъемы распределяются группами, и они подписаны.Тут четыре колодки для линии SATA|MOLEX, группа под 24PIN ATX и четыре колодки для CPU|PCIe. Отдельно новый 16-контактный разъем 12VHPWR.

Производитель не стал использовать распространенный вариант с переходником из нескольких PCIe на 12VHPWR. Комплектный кабель с дополнительной защитной нейлоновой оплеткой и термоусадкой.Суммарно с этим источником идет следующий набор разъемов: один 24PIN ATX, один 8PIN CPU ATX, один 4+4PIN ATX, четыре PCIe 6+2PIN, двенадцать SATA, четыре MOLEX, один FLOPPY и один 12VHPWR.

Оснащение

На обратной стороне гнездо питания. Также помимо тумблера питания есть дополнительный переключатель режима ZERO FUN. При его активации будет автоматически отключаться при отсутствии нагрузки. С учетом этого всегда оптимально брать мощность с запасом.В основе используется платформа от CWT. Печатная плата с плотной компоновкой элементов. Есть два металлических радиатора с оребрением и закрепленными на них мостовыми выпрямителями.

Основной конденсатор 450 В, 680 мкФ. В схемотехнике преобладают японские компоненты с повышенным ресурсом службы.

Входная группа дополнительно экранирована. Есть фильтр электромагнитных помех. Защиты от скачков напряжения, от перенапряжения, перегрева и перегрузки по току.

Установлен вентилятор Hong Hua диаметром 120 мм с гидродинамическим подшипником.

Тесты

Thermaltake Toughpower GF3 750W использовался при тестировании видеокарты Palit GeForce RTX 4080, проблем со стабильностью работы замечено не было, но под нее оптимальнее обратить внимание на блоки питания большей мощности.

Уровень шума

Данные 150W 29 500W 36 750W 45

КПД

Продемонстрировал высокую эффективность при низкой, средней и высокой нагрузке. Превосходит требования 80 Plus Gold.

Данные 150W 89 250W 92 350W 92 500W 91 650W 90 750W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 500W 750W 12 12,08 12,05 11,99 5 5.04 5.01 4.98 3,33 3.31 3.29 3.27

Итоги

Thermaltake Toughpower GF3 750W – эффективный и надежный блок питания под сборку игровой системы с поддержкой PCIe 5.0 и ATX 3.0. Использование в нем двухстороннего кабеля с 12VHPWR с отдельным на панель разъемов надежнее, чем комплектные переходники в комплекте с видеокартами NVIDIA, при этом сохранена поддержка видеокарт прошлого поколения. Тихая работа, высокий КПД, полностью модульная система подключения кабелей, режим полной остановки вентиляторов и 10-летняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com"