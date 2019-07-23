Обзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W. Немодульный блок питания 80 PLUS Gold с подсветкой

Не так давно стартовали продажи новой серии блоков питания Thermaltake c тихими и подсвечиваемыми вентиляторами, пятилетней гарантией, японскими конденсаторами и немодульной конструкцией. Изучать будем на примере Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W с сертификатом 80 PLUS Gold. Помимо него в серии также представлены модели мощностью 500 и 700 Вт.
Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W обзор
Комплектация
Упакован блок питания в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям его работы. С обратной стороны приведена таблица с набором разъемов и силовыми характеристиками.
Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W в стальном корпусе с закругленными углами. Верхняя и задняя стенка с перфорированной решеткой, выполненной в общей стилистике с рядом других серий.
Сетка, защищающая вентилятор, несъемная. По центру красуется хромированный логотип производителя.
На боковые стенки нанесена наклейка с названием серии, логотипом производителя и изображением сертификата 80 PLUS Gold.
Как и говорили вначале, это немодульная конструкция. Кабели в защитной оплетке собраны пластиковым кольцом.
На дно нанесена наклейка с подробными данными по линиям, а также серийный номер модели.
Традиционный набор на задней стенке из гнезда питания и тумблера питания дополнен кнопкой управления подсветкой.
В этом блоке питания реализована многоцветная подсветка с возможностью управления. Смена эффектов и цветов проводится последовательным нажатием на кнопку.
Для работы не потребуется задействование дополнительных разъемов на материнской плате и установка программного обеспечения.
Есть эффекты со статичным свечением: белый, синий, красный, зеленый, фиолетовый, бирюзовый и салатовый. Режим с пульсирующим свечением и сменой цветов. При желании подсветку можно будет выключить.
Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W предлагает набор разъемов, представленный в таблице.
Этого хватит для сборки системы с одной видеокартой, включая модели флагманского уровня. Длина оптимальна.
НачинкаЗа активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с прозрачной крыльчаткой. Здесь применен гидродинамический подшипник.
Расположение элементов на печатной плате плотное. Есть радиатор с дополнительным оребрением. Используется раздельная DC-DC стабилизация. На входе фильтр и предохранитель.
Основной конденсатор Rubycon 420V 390 мКф, рассчитанный на работу при температуре до 105 градусов. В схемотехнике используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.
Тесты Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|37
КПД
|Данные
|150W
|87
|250W
|88
|350W
|91
|500W
|92
|600W
|88
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|650W
|12
|12,14
|12,15
|12,17
|5
|5.07
|5.08
|5.07
|3,33
|3.35
|3.35
|3.34
Итоги по Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600WThermaltake Toughpower GX1 RGB 600W хороший вариант при поиске недорогого блока питания с высокой эффективностью. В ходе нагрузочных тестов он продемонстрировал стабильные напряжения по линиям. Пятилетняя гарантия, качественная схемотехника, низкий уровень шума, настраиваемая подсветка, сертификат 80 PLUS Gold. Не устроить может отсутствие синхронизации подсветки с остальными компонентами.
Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".