Обзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W. Немодульный блок питания 80 PLUS Gold с подсветкой

Не так давно стартовали продажи новой серии блоков питания Thermaltake c тихими и подсвечиваемыми вентиляторами, пятилетней гарантией, японскими конденсаторами и немодульной конструкцией. Изучать будем на примере Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W с сертификатом 80 PLUS Gold. Помимо него в серии также представлены модели мощностью 500 и 700 Вт.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован блок питания в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям его работы. С обратной стороны приведена таблица с набором разъемов и силовыми характеристиками.

Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W в стальном корпусе с закругленными углами. Верхняя и задняя стенка с перфорированной решеткой, выполненной в общей стилистике с рядом других серий.

Сетка, защищающая вентилятор, несъемная. По центру красуется хромированный логотип производителя.

На боковые стенки нанесена наклейка с названием серии, логотипом производителя и изображением сертификата 80 PLUS Gold.

Как и говорили вначале, это немодульная конструкция. Кабели в защитной оплетке собраны пластиковым кольцом.

На дно нанесена наклейка с подробными данными по линиям, а также серийный номер модели.

Традиционный набор на задней стенке из гнезда питания и тумблера питания дополнен кнопкой управления подсветкой.

В этом блоке питания реализована многоцветная подсветка с возможностью управления. Смена эффектов и цветов проводится последовательным нажатием на кнопку.

Для работы не потребуется задействование дополнительных разъемов на материнской плате и установка программного обеспечения.

Есть эффекты со статичным свечением: белый, синий, красный, зеленый, фиолетовый, бирюзовый и салатовый. Режим с пульсирующим свечением и сменой цветов. При желании подсветку можно будет выключить.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W предлагает набор разъемов, представленный в таблице.

Этого хватит для сборки системы с одной видеокартой, включая модели флагманского уровня. Длина оптимальна.

Начинка

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с прозрачной крыльчаткой. Здесь применен гидродинамический подшипник.

Расположение элементов на печатной плате плотное. Есть радиатор с дополнительным оребрением. Используется раздельная DC-DC стабилизация. На входе фильтр и предохранитель.

Основной конденсатор Rubycon 420V 390 мКф, рассчитанный на работу при температуре до 105 градусов. В схемотехнике используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Тесты Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 37

КПД

Данные 150W 87 250W 88 350W 91 500W 92 600W 88

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,14 12,15 12,17 5 5.07 5.08 5.07 3,33 3.35 3.35 3.34

Итоги по Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W хороший вариант при поиске недорогого блока питания с высокой эффективностью. В ходе нагрузочных тестов он продемонстрировал стабильные напряжения по линиям. Пятилетняя гарантия, качественная схемотехника, низкий уровень шума, настраиваемая подсветка, сертификат 80 PLUS Gold. Не устроить может отсутствие синхронизации подсветки с остальными компонентами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".