Обзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W. Немодульный блок питания 80 PLUS Gold с подсветкой

2019-07-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W; [25]
Не так давно стартовали продажи новой серии блоков питания Thermaltake c тихими и подсвечиваемыми вентиляторами, пятилетней гарантией, японскими конденсаторами и немодульной конструкцией. Изучать будем на примере Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W с сертификатом 80 PLUS Gold. Помимо него в серии также представлены модели мощностью 500 и 700 Вт.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W обзор

Комплектация

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Упакован блок питания в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям его работы. С обратной стороны приведена таблица с набором разъемов и силовыми характеристиками.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Внешний вид

Выполнен Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W в стальном корпусе с закругленными углами. Верхняя и задняя стенка с перфорированной решеткой, выполненной в общей стилистике с рядом других серий.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Сетка, защищающая вентилятор, несъемная. По центру красуется хромированный логотип производителя.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

На боковые стенки нанесена наклейка с названием серии, логотипом производителя и изображением сертификата 80 PLUS Gold.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Как и говорили вначале, это немодульная конструкция. Кабели в защитной оплетке собраны пластиковым кольцом.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

На дно нанесена наклейка с подробными данными по линиям, а также серийный номер модели.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Традиционный набор на задней стенке из гнезда питания и тумблера питания дополнен кнопкой управления подсветкой.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

В этом блоке питания реализована многоцветная подсветка с возможностью управления. Смена эффектов и цветов проводится последовательным нажатием на кнопку.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Для работы не потребуется задействование дополнительных разъемов на материнской плате и установка программного обеспечения.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Есть эффекты со статичным свечением: белый, синий, красный, зеленый, фиолетовый, бирюзовый и салатовый. Режим с пульсирующим свечением и сменой цветов. При желании подсветку можно будет выключить.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W предлагает набор разъемов, представленный в таблице.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Этого хватит для сборки системы с одной видеокартой, включая модели флагманского уровня. Длина оптимальна.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Начинка

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с прозрачной крыльчаткой. Здесь применен гидродинамический подшипник.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Расположение элементов на печатной плате плотное. Есть радиатор с дополнительным оребрением. Используется раздельная DC-DC стабилизация. На входе фильтр и предохранитель.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Основной конденсатор Rubycon 420V 390 мКф, рассчитанный на работу при температуре до 105 градусов. В схемотехнике используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Тесты Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Уровень шума:

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Данные
150W87
250W88
350W91
500W92
600W88

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

150W350W650W
1212,1412,1512,17
55.075.085.07
3,333.353.353.34

Итоги по Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Toughpower GX1 RGB 600W хороший вариант при поиске недорогого блока питания с высокой эффективностью. В ходе нагрузочных тестов он продемонстрировал стабильные напряжения по линиям. Пятилетняя гарантия, качественная схемотехника, низкий уровень шума, настраиваемая подсветка, сертификат 80 PLUS Gold. Не устроить может отсутствие синхронизации подсветки с остальными компонентами.
Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W
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