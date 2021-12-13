Обзор Thermaltake SFX Gold - TT Premium Edition 650W. Высокая мощность и модульные кабели

Тестируемый сегодня блок питания выполнен в форм-факторе SFX, позволяя собрать игровую систему или рабочую станцию в условиях компактного корпуса. Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold является старшим в этой серии, помимо него доступны источники питания мощностями 450 и 550 Вт. Из особенностей отмечаются японские компоненты, 7-летняя гарантия и полностью модульная система подключения кабелей.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 10 тысяч рублей на момент завершения 2021 года.Упакован в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. На ее гранях описаны ключевые преимущества и особенности работы. комплект включает рамку переходник на ATX, питающие кабели, пластиковые стяжки, силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Длина корпуса 100 мм, ширина 125 мм. Этот блок питания ставится в корпуса, рассчитанные на форм-фактор SFX. При этом комплектный набор дает возможность переносить и в полноразмерный ATX, например, если проводится апгрейд в дальнейшем.

Использование полностью модульного способа подключения всех кабелей, позволит дополнительно освободить место при монтаже в ограниченном пространстве.

Для удобства подключения распределены разъемы по группам. Каждая из них подписана. Исключается ошибочное подключение.

В комплекте идет следующий набор разъемов: ATX 24пин, один CPU 4+4, три SATA, два с PCI-e, два с MOLEX.

Все кабели с плоской оплеткой. В комплекте идут пластиковые стяжки для дополнительной фиксации в корпусе.

Верхняя крышка корпуса Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold с пиксельной перфорацией, защищающая вентилятор и внутренние компоненты от попадания посторонних предметов. По центру островок с логотипом производителя.

На основание корпуса нанесена наклейка с техническими данными по линиям. Согласно этой информации на линию 12В выделено 648 Ватт с 54А. Еще 100 Вт и по 20А на 3.3 и 5В.

Оснащение

Эффективность этой модели соответствует требованиям 80 Plus Gold.Разбор корпуса приводит к повреждению гарантийной пломбы. Отдельного доступа к 90 мм вентилятору не предусмотрено. Тут он идет с гидродинамическим подшипником.

Несмотря на компактность, тут не стали экономить на компонентах. В схемотехнике используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Основной 420v 470мКф. Массивный радиатор с ребрами.

Тесты

Этот блок питания использовался во время тестирования процессора Intel Core i5-12600K. Проблем с работой на высоких частотах замечено не было. С помощью него можно будет собрать игровой ПК с видеокартой до уровня NVIDIA GeForce RTX 3070.

КПД

Данные 150W 90 250W 91 350W 92 500W 93 650W 92

Уровень напряжения на линиях

150W 300W 650W 12 12,07 12,09 12,06 5 5.01 4.99 4.98 3,33 3.24 3.3 3.26

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 39

Итоги

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold – позволит собрать высокопроизводительную систему в условиях компактного корпуса. При своих габаритах он демонстрирует высокую эффективность, низкий уровень шума и стабильную работу по всем линиям. Полностью отстегивающиеся кабели и 7-летняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".