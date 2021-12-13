Обзор Thermaltake SFX Gold - TT Premium Edition 650W. Высокая мощность и модульные кабели

Тестируемый сегодня блок питания выполнен в форм-факторе SFX, позволяя собрать игровую систему или рабочую станцию в условиях компактного корпуса. Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold является старшим в этой серии, помимо него доступны источники питания мощностями 450 и 550 Вт. Из особенностей отмечаются японские компоненты, 7-летняя гарантия и полностью модульная система подключения кабелей.
Его средняя стоимость составляет 10 тысяч рублей на момент завершения 2021 года.
Комплектация
Упакован в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. На ее гранях описаны ключевые преимущества и особенности работы. комплект включает рамку переходник на ATX, питающие кабели, пластиковые стяжки, силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний вид
Длина корпуса 100 мм, ширина 125 мм. Этот блок питания ставится в корпуса, рассчитанные на форм-фактор SFX. При этом комплектный набор дает возможность переносить и в полноразмерный ATX, например, если проводится апгрейд в дальнейшем.
Использование полностью модульного способа подключения всех кабелей, позволит дополнительно освободить место при монтаже в ограниченном пространстве.
Для удобства подключения распределены разъемы по группам. Каждая из них подписана. Исключается ошибочное подключение.
В комплекте идет следующий набор разъемов: ATX 24пин, один CPU 4+4, три SATA, два с PCI-e, два с MOLEX.
Все кабели с плоской оплеткой. В комплекте идут пластиковые стяжки для дополнительной фиксации в корпусе.
Верхняя крышка корпуса Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold с пиксельной перфорацией, защищающая вентилятор и внутренние компоненты от попадания посторонних предметов. По центру островок с логотипом производителя.
На основание корпуса нанесена наклейка с техническими данными по линиям. Согласно этой информации на линию 12В выделено 648 Ватт с 54А. Еще 100 Вт и по 20А на 3.3 и 5В.
Эффективность этой модели соответствует требованиям 80 Plus Gold.
Оснащение
Разбор корпуса приводит к повреждению гарантийной пломбы. Отдельного доступа к 90 мм вентилятору не предусмотрено. Тут он идет с гидродинамическим подшипником.
Несмотря на компактность, тут не стали экономить на компонентах. В схемотехнике используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.
Основной 420v 470мКф. Массивный радиатор с ребрами.
Тесты
Этот блок питания использовался во время тестирования процессора Intel Core i5-12600K. Проблем с работой на высоких частотах замечено не было. С помощью него можно будет собрать игровой ПК с видеокартой до уровня NVIDIA GeForce RTX 3070.
КПД
|Данные
|150W
|90
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|93
|650W
|92
Уровень напряжения на линиях
|150W
|300W
|650W
|12
|12,07
|12,09
|12,06
|5
|5.01
|4.99
|4.98
|3,33
|3.24
|3.3
|3.26
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|39
Итоги
Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold – позволит собрать высокопроизводительную систему в условиях компактного корпуса. При своих габаритах он демонстрирует высокую эффективность, низкий уровень шума и стабильную работу по всем линиям. Полностью отстегивающиеся кабели и 7-летняя гарантия.Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold
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