Обзор Thermaltake SFX Gold - TT Premium Edition 650W. Высокая мощность и модульные кабели

Тестируемый сегодня блок питания выполнен в форм-факторе SFX, позволяя собрать игровую систему или рабочую станцию в условиях компактного корпуса. Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold является старшим в этой серии, помимо него доступны источники питания мощностями 450 и 550 Вт. Из особенностей отмечаются японские компоненты, 7-летняя гарантия и полностью модульная система подключения кабелей.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Его средняя стоимость составляет 10 тысяч рублей на момент завершения 2021 года.

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. На ее гранях описаны ключевые преимущества и особенности работы. комплект включает рамку переходник на ATX, питающие кабели, пластиковые стяжки, силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Внешний вид

Длина корпуса 100 мм, ширина 125 мм. Этот блок питания ставится в корпуса, рассчитанные на форм-фактор SFX. При этом комплектный набор дает возможность переносить и в полноразмерный ATX, например, если проводится апгрейд в дальнейшем.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Использование полностью модульного способа подключения всех кабелей, позволит дополнительно освободить место при монтаже в ограниченном пространстве.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Для удобства подключения распределены разъемы по группам. Каждая из них подписана. Исключается ошибочное подключение.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

В комплекте идет следующий набор разъемов: ATX 24пин, один CPU 4+4, три SATA, два с PCI-e, два с MOLEX.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Все кабели с плоской оплеткой. В комплекте идут пластиковые стяжки для дополнительной фиксации в корпусе.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Верхняя крышка корпуса Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold с пиксельной перфорацией, защищающая вентилятор и внутренние компоненты от попадания посторонних предметов. По центру островок с логотипом производителя.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

На основание корпуса нанесена наклейка с техническими данными по линиям. Согласно этой информации на линию 12В выделено 648 Ватт с 54А. Еще 100 Вт и по 20А на 3.3 и 5В.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Эффективность этой модели соответствует требованиям 80 Plus Gold.

Оснащение

Разбор корпуса приводит к повреждению гарантийной пломбы. Отдельного доступа к 90 мм вентилятору не предусмотрено. Тут он идет с гидродинамическим подшипником.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Несмотря на компактность, тут не стали экономить на компонентах. В схемотехнике используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Основной 420v 470мКф. Массивный радиатор с ребрами.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Тесты

Этот блок питания использовался во время тестирования процессора Intel Core i5-12600K. Проблем с работой на высоких частотах замечено не было. С помощью него можно будет собрать игровой ПК с видеокартой до уровня NVIDIA GeForce RTX 3070.

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

КПД

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Данные
150W90
250W91
350W92
500W93
650W92

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

150W300W650W
1212,0712,0912,06
55.014.994.98
3,333.243.33.26

Уровень шума:

Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold

Данные
Простой31
Нагрузка39

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Toughpower SFX 650W Gold – позволит собрать высокопроизводительную систему в условиях компактного корпуса. При своих габаритах он демонстрирует высокую эффективность, низкий уровень шума и стабильную работу по всем линиям. Полностью отстегивающиеся кабели и 7-летняя гарантия.
Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake Toughpower SFX 650W Gold
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