Обзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1). Моддинговые кабели питания с индивидуальной оплеткой

Корпуса с прозрачными стенками, компоненты с подсветкой, системы водяного охлаждения – все это дает возможность проявить творчество и собрать эффектную систему, не уступающую тем, что мы привыкли видеть на стендах и выставках. Тестируемый сегодня набор кабелей с индивидуальной оплеткой Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1) можно смело отнести к категории важных аксессуаров под такие системы. Согласитесь даже самые красивые и правильно подобранные компоненты не раскроют весь свой потенциал если в основной зоне мы видим неразбериху из проводов.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable обзор

Тестируемы сегодня комплект совместим с любыми блоками питания, как Thermaltake, так и от конкурентов. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает набор Thermaltake TtMod Sleeve Cable в удлиненной коробке с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид оплетки. Приведены подробное описание, таблица с комплектующими, подробное описание ключевых особенностей. Помимо кабелей в комплект входят расчески под разные типы кабелей, а также техническая документация.

Внешний вид

Кабели из этого набора являются удлинителем для уже имеющихся кабелей от установленного блока питания. Универсальный способ решить вопрос с кабель-менеджментом без временных затрат.

В массивных корпусах к тому же можно будет получить необходимую прибавку к длине кабелей. К условным минусам отнесем необходимость укладки лишней длины в стандартных корпусах, из-за конструктивных особенностей сделать это не всегда будет просто.

Есть несколько вариантов цветового оформления, ознакомиться с ними будет на официальном сайте производителя.

один кабель 24pin для питания материнской платы;

один кабель 4+4pin для процессора;

два кабеля 8pin PCI-E для видеокарты;

два кабеля 6pin PCI-E для видеокарты;

В комплекте Thermaltake TtMod Sleeve Cable предлагается следующий набор:В идеале хотелось бы также видеть два кабеля под питание процессора 4+4pin, очень часто флагманские процессоры и платы дают возможность подключить две линии.

Для всех видов кабелей идут черные пластиковые расчески. Необходимы они для аккуратного разделения отдельных линий. Смотрятся отлично. Одеваются не сложно. Максимальное количество цветов в кабеле питания материнской платы: фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный.

В зависимости от используемой в системе видеокарты можно будет выбрать между кабелями с 8 и 6pin. Каждая из них будет подведена индивидуально. За визуальной красотой скрывается качественная проработка оплетки производителем. Тут трехслойная защитой: от окисления, от влаги и от механических воздействий.

Смотрятся в корпусе Thermaltake TtMod Sleeve Cable отлично. Повышая на несколько порядков общее восприятие системы в сборе.

Используемая в оплетке краска с отражающим эффектов. При наличии элементов с подсветкой появляется эффект свечения.

Итоги по Thermaltake TtMod Sleeve Cable

По опыту, а мы проводили ручную индивидуальную оплетку кабелей у блока питания годом ранее, такая работа требует заметное время и усидчивость.Thermaltake TtMod Sleeve Cable – аксессуар из категории «must have» для тех кто озадачился не только количеством кадров в играх и результатами в синтетических тестах, но и визуальной составляющей своей системы. Тестируемый набор кабелей позволит в короткий срок провести апгрейд и преобразить внешний вид. К плюсам также отнесем несколько цветовых вариантов, расчески в комплекте и качественно выполненную работу по оплетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".