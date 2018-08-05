Обзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1). Моддинговые кабели питания с индивидуальной оплеткой

2018-08-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake TtMod Sleeve Cable; [185]
Корпуса с прозрачными стенками, компоненты с подсветкой, системы водяного охлаждения – все это дает возможность проявить творчество и собрать эффектную систему, не уступающую тем, что мы привыкли видеть на стендах и выставках. Тестируемый сегодня набор кабелей с индивидуальной оплеткой Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1) можно смело отнести к категории важных аксессуаров под такие системы. Согласитесь даже самые красивые и правильно подобранные компоненты не раскроют весь свой потенциал если в основной зоне мы видим неразбериху из проводов.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

Тестируемы сегодня комплект совместим с любыми блоками питания, как Thermaltake, так и от конкурентов. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable обзор

Комплектация

Покупатель получает набор Thermaltake TtMod Sleeve Cable в удлиненной коробке с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид оплетки. Приведены подробное описание, таблица с комплектующими, подробное описание ключевых особенностей. Помимо кабелей в комплект входят расчески под разные типы кабелей, а также техническая документация.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

Внешний вид

Кабели из этого набора являются удлинителем для уже имеющихся кабелей от установленного блока питания. Универсальный способ решить вопрос с кабель-менеджментом без временных затрат.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

В массивных корпусах к тому же можно будет получить необходимую прибавку к длине кабелей. К условным минусам отнесем необходимость укладки лишней длины в стандартных корпусах, из-за конструктивных особенностей сделать это не всегда будет просто.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

Есть несколько вариантов цветового оформления, ознакомиться с ними будет на официальном сайте производителя.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

В комплекте Thermaltake TtMod Sleeve Cable предлагается следующий набор:
  • один кабель 24pin для питания материнской платы;
  • один кабель 4+4pin для процессора;
  • два кабеля 8pin PCI-E для видеокарты;
  • два кабеля 6pin PCI-E для видеокарты;
В идеале хотелось бы также видеть два кабеля под питание процессора 4+4pin, очень часто флагманские процессоры и платы дают возможность подключить две линии.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

Для всех видов кабелей идут черные пластиковые расчески. Необходимы они для аккуратного разделения отдельных линий. Смотрятся отлично. Одеваются не сложно. Максимальное количество цветов в кабеле питания материнской платы: фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

В зависимости от используемой в системе видеокарты можно будет выбрать между кабелями с 8 и 6pin. Каждая из них будет подведена индивидуально. За визуальной красотой скрывается качественная проработка оплетки производителем. Тут трехслойная защитой: от окисления, от влаги и от механических воздействий.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

Смотрятся в корпусе Thermaltake TtMod Sleeve Cable отлично. Повышая на несколько порядков общее восприятие системы в сборе.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

Используемая в оплетке краска с отражающим эффектов. При наличии элементов с подсветкой появляется эффект свечения.

Thermaltake TtMod Sleeve Cable

По опыту, а мы проводили ручную индивидуальную оплетку кабелей у блока питания годом ранее, такая работа требует заметное время и усидчивость.

Итоги по Thermaltake TtMod Sleeve Cable

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake TtMod Sleeve Cable – аксессуар из категории «must have» для тех кто озадачился не только количеством кадров в играх и результатами в синтетических тестах, но и визуальной составляющей своей системы. Тестируемый набор кабелей позволит в короткий срок провести апгрейд и преобразить внешний вид. К плюсам также отнесем несколько цветовых вариантов, расчески в комплекте и качественно выполненную работу по оплетке.
Thermaltake TtMod Sleeve Cable получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1). Моддинговые кабели питания с индивидуальной оплеткойОбзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1). Моддинговые кабели питания с индивидуальной оплеткой
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