Обзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станции

Изучаемый сегодня корпус Thermaltake V150 TG ARGB позволяет собрать игровую или рабочую станцию в компактном формате, используя материнские платы типо-размера mini-ITX и microATX. Из особенностей его выделяются три вентиляторы с синхронизируемой подсветкой, четыре посадочных места под платы расширения, а также поддержка жидкостного охлаждения.

Thermaltake V150 TG ARGB

Комплектация

Thermaltake V150 TG ARGB

Коробка из плотного картона со схематичным изображением, названием модели и общими техническими данными. Комплект включает динамик для материнской платы, пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя.

Thermaltake V150 TG ARGB

Thermaltake V150 TG ARGB обзор

Внешний вид

Thermaltake V150 TG ARGB

У него классический внешний вид с преобладанием черного цвета. Общие габариты составляют 398×208×440 мм.

Thermaltake V150 TG ARGB

Боковые грани лицевой стороны корпуса закруглены. Центральную часть занимает металлическая сетка, скрывающая шасси с установленными 120 мм вентиляторами.

Thermaltake V150 TG ARGB

Эти вентиляторы подсвечиваются, как и установленный на задней стенке. Управлять эффектами можно подключив синхронизирующий ARGB-кабель к разъему материнской платы. Многоцветный эффект будет работать без кабеля синхронизации.

Thermaltake V150 TG ARGB

Она полностью снимается. Отдельной пластины противопылевого фильтра нет, но за счет мелкой ячейки она задерживает пыль.

Thermaltake V150 TG ARGB

Основная стенка у Thermaltake V150 TG ARGB из цельного закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится на шарнирах, открывается по принципу дверцы, также можно приподнять и полностью снять.

Thermaltake V150 TG ARGB

На верхней есть посадочное место для одного 120 или 140 мм вентилятора. Съемная пластина с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.

Thermaltake V150 TG ARGB

Панель портов включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Также тут есть светодиодный индикатор, кнопка сброса и включения.

Thermaltake V150 TG ARGB

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания обслуживаемый противопылевой фильтр, способ ее снятия и установки не самый удобный.

Thermaltake V150 TG ARGB

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Все четыре заглушки под платы расширения съемные.

Начинка

Рабочий отсек Thermaltake V150 TG ARGB разделяется на две камеры металлической стенкой переходящей из стойки материнской платы. Отметим декоративный вырез в районе блока питания.

Как и отмечали вначале, рассчитан он на материнские платы mini-ITX и microATX. Для отвода тепла можно будет выбрать между башенным охлаждением высотой до 155 мм или жидкостную систему с радиаторами 240 или 280 мм.

Изначально корпус комплектуется хорошим набором вентиляторов, обеспечивающим правильное движение воздуха в достаточном объеме.

Контроллер для них зафиксирован на обратной стороне. Вентиляторы используют собственный тип разъема, задействованы все три из доступных. Скорость оборотов фиксирована и составляет 1000 оборотов в минуту.

Он позволяет поставить видеокарту длиной до 350 мм, но стоит учесть, что установленные вентиляторы и радиатор будут ее ограничивать до 300-320 мм. Для дисковой подсистему доступны два посадочных места на стойке материнской платы, еще один диск можно будет спрятать в отсеке с блоком питания.

Сборка

Мы собирали в нем игровую систему с процессором Intel Core i5-12600KF и видеокартой GeForce RTX 3070. Для охлаждения использовалась двухсекционный башенный радиатор DeepCool AK620 ZERO DARK.

Несмотря на ограниченные размеры, корпус позволил свободно спрятать лишнюю длину кабелей и провести аккуратный монтаж

Тесты

Замер температуры проводился в корпусе с закрытой боковой стенкой. Процессор разогнали по P-ядрам до 5000 МГц.

Шум замеряли на расстоянии 40 сантиметров.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake V150 TG ARGB – компактный корпус под игровую или рабочую станцию с тремя комплектными вентиляторами, встроенным контроллером переключаемыми с эффектами подсветки, защитой от пыли и стенкой из закаленного стекла. Возможность установки габаритных видеокарт, системы жидкостного охлаждения и модульных блоков питания. Не устроить может ограниченное число мест для установки накопителей, но этот минус условен на фоне смещения акцента на М.2, дающих еще и преимущество в виде отсутствующих кабелей, поэтому для большинства пользовательских сборок 3 посадочных местах под SATA-диска будут с запасом.
Thermaltake V150 TG ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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