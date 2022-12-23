Обзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станции

Изучаемый сегодня корпус Thermaltake V150 TG ARGB позволяет собрать игровую или рабочую станцию в компактном формате, используя материнские платы типо-размера mini-ITX и microATX. Из особенностей его выделяются три вентиляторы с синхронизируемой подсветкой, четыре посадочных места под платы расширения, а также поддержка жидкостного охлаждения.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением, названием модели и общими техническими данными. Комплект включает динамик для материнской платы, пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя.

Thermaltake V150 TG ARGB обзор

Внешний вид

У него классический внешний вид с преобладанием черного цвета. Общие габариты составляют 398×208×440 мм.

Боковые грани лицевой стороны корпуса закруглены. Центральную часть занимает металлическая сетка, скрывающая шасси с установленными 120 мм вентиляторами.

Эти вентиляторы подсвечиваются, как и установленный на задней стенке. Управлять эффектами можно подключив синхронизирующий ARGB-кабель к разъему материнской платы. Многоцветный эффект будет работать без кабеля синхронизации.

Она полностью снимается. Отдельной пластины противопылевого фильтра нет, но за счет мелкой ячейки она задерживает пыль.

Основная стенка у Thermaltake V150 TG ARGB из цельного закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится на шарнирах, открывается по принципу дверцы, также можно приподнять и полностью снять.

На верхней есть посадочное место для одного 120 или 140 мм вентилятора. Съемная пластина с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.

Панель портов включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Также тут есть светодиодный индикатор, кнопка сброса и включения.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания обслуживаемый противопылевой фильтр, способ ее снятия и установки не самый удобный.

Начинка

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Все четыре заглушки под платы расширения съемные.Рабочий отсек Thermaltake V150 TG ARGB разделяется на две камеры металлической стенкой переходящей из стойки материнской платы. Отметим декоративный вырез в районе блока питания.

Как и отмечали вначале, рассчитан он на материнские платы mini-ITX и microATX. Для отвода тепла можно будет выбрать между башенным охлаждением высотой до 155 мм или жидкостную систему с радиаторами 240 или 280 мм.

Изначально корпус комплектуется хорошим набором вентиляторов, обеспечивающим правильное движение воздуха в достаточном объеме.

Контроллер для них зафиксирован на обратной стороне. Вентиляторы используют собственный тип разъема, задействованы все три из доступных. Скорость оборотов фиксирована и составляет 1000 оборотов в минуту.

Сборка

Он позволяет поставить видеокарту длиной до 350 мм, но стоит учесть, что установленные вентиляторы и радиатор будут ее ограничивать до 300-320 мм. Для дисковой подсистему доступны два посадочных места на стойке материнской платы, еще один диск можно будет спрятать в отсеке с блоком питания.Мы собирали в нем игровую систему с процессором Intel Core i5-12600KF и видеокартой GeForce RTX 3070. Для охлаждения использовалась двухсекционный башенный радиатор DeepCool AK620 ZERO DARK.

Тесты

Несмотря на ограниченные размеры, корпус позволил свободно спрятать лишнюю длину кабелей и провести аккуратный монтажЗамер температуры проводился в корпусе с закрытой боковой стенкой. Процессор разогнали по P-ядрам до 5000 МГц.

Шум замеряли на расстоянии 40 сантиметров.

Итоги

Thermaltake V150 TG ARGB – компактный корпус под игровую или рабочую станцию с тремя комплектными вентиляторами, встроенным контроллером переключаемыми с эффектами подсветки, защитой от пыли и стенкой из закаленного стекла. Возможность установки габаритных видеокарт, системы жидкостного охлаждения и модульных блоков питания. Не устроить может ограниченное число мест для установки накопителей, но этот минус условен на фоне смещения акцента на М.2, дающих еще и преимущество в виде отсутствующих кабелей, поэтому для большинства пользовательских сборок 3 посадочных местах под SATA-диска будут с запасом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".