Обзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станции

Коробка из плотного картона со схематичным изображением, названием модели и общими техническими данными. Комплект включает динамик для материнской платы, пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя.
У него классический внешний вид с преобладанием черного цвета. Общие габариты составляют 398×208×440 мм.
Боковые грани лицевой стороны корпуса закруглены. Центральную часть занимает металлическая сетка, скрывающая шасси с установленными 120 мм вентиляторами.
Эти вентиляторы подсвечиваются, как и установленный на задней стенке. Управлять эффектами можно подключив синхронизирующий ARGB-кабель к разъему материнской платы. Многоцветный эффект будет работать без кабеля синхронизации.
Она полностью снимается. Отдельной пластины противопылевого фильтра нет, но за счет мелкой ячейки она задерживает пыль.
Основная стенка у Thermaltake V150 TG ARGB из цельного закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится на шарнирах, открывается по принципу дверцы, также можно приподнять и полностью снять.
На верхней есть посадочное место для одного 120 или 140 мм вентилятора. Съемная пластина с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.
Панель портов включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Также тут есть светодиодный индикатор, кнопка сброса и включения.
На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания обслуживаемый противопылевой фильтр, способ ее снятия и установки не самый удобный.
Задняя панель с нижним расположением блока питания. Все четыре заглушки под платы расширения съемные.
Как и отмечали вначале, рассчитан он на материнские платы mini-ITX и microATX. Для отвода тепла можно будет выбрать между башенным охлаждением высотой до 155 мм или жидкостную систему с радиаторами 240 или 280 мм.
Изначально корпус комплектуется хорошим набором вентиляторов, обеспечивающим правильное движение воздуха в достаточном объеме.
Контроллер для них зафиксирован на обратной стороне. Вентиляторы используют собственный тип разъема, задействованы все три из доступных. Скорость оборотов фиксирована и составляет 1000 оборотов в минуту.
Он позволяет поставить видеокарту длиной до 350 мм, но стоит учесть, что установленные вентиляторы и радиатор будут ее ограничивать до 300-320 мм. Для дисковой подсистему доступны два посадочных места на стойке материнской платы, еще один диск можно будет спрятать в отсеке с блоком питания.
Несмотря на ограниченные размеры, корпус позволил свободно спрятать лишнюю длину кабелей и провести аккуратный монтаж
Шум замеряли на расстоянии 40 сантиметров.