Обзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стекла

Корпуса со стенками из стекла, открывающие обзор на установленные внутри компоненты, сейчас в тренде. Подхватили его и производители видеокарт, материнских плат, оперативной памяти и даже SSD-накопителей. Тестируемая сегодня новинка Thermaltake Versa J21 TG оснащена цельной боковой стенкой из закаленного стекла.

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К моменту публикации он уже стал доступен для покупки в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Thermaltake Versa J21 TG в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса и основными данными по характеристикам. Комплект включает набор винтов для сборки, стяжки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Thermaltake Versa J21 TG выполнен в форм-факторе Mid-Tower, как и другие модели этой линейки, он ориентирован на массового пользователя.

Основная боковая стенка у него выполнена из закаленного стекла с тонировкой. Крепится оно при помощи четырех винтов с накатанной головкой.

Передняя панель выполнена из пластика с шероховатой текстурой. По краям присутствует металлическая сетка, обеспечивающая приток воздуха к вентиляторам или СВО на фронтальной стенке.

Снизу расположен подсвечиваемый логотип производителя. Загорается при включении, отдельных инструментов по управлению не предусмотрено.

На верхней панели предлагается хороший набор, состоящий из двух USB 2.0, двух USB 3.0, два аудиоразъема, кнопка перезагрузки и включения. Все разъемы со съемными защитными заглушками, предотвращающими попадание внутрь пыли.

Верхняя стенка у Thermaltake Versa J21 TG металлическая. Большая часть её площади с вентиляционной решеткой и пылевыми фильтром с магнитным креплением.

Противоположная стенка из металла. Для удобства есть выступающая ручка. Фиксируется при помощи винтов с накатанной головкой.

Дизайн у корпуса строгий и лаконичный. Тут отсутствуют вычурные декоративные элементы, в этом есть свой шарм.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках, устойчиво, не смещается. Под зоной блока питания есть дополнительный пылевой фильтр.

Начинка

Компоновка тыльной панели традиционная для корпусов с нижним расположением блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения. На стенке установлен 120-мм вентилятор от Thermaltake без подсветки, выдувающий горячий воздух из корпуса.Внутреннее пространство основной зоны в Thermaltake Versa J21 TG отделено Г-образной крышкой от блока питания и корзины под жесткие диски. Есть вентиляционные отверстия по её периметру. Ближе к фронтальной стенке вырез под радиатор СВО.

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, отверстия под вывод кабелей идут с резиновыми шторками. Есть большое количество ушек под стяжки. Аккуратная укладка кабелей с учетом стенки из стекла тут рекомендована.

В районе сокетного пространства большой вырез, благодаря которому установить систему охлаждения процессора можно будет без съема материнской платы.

Корзина под два жестких диска смещена к фронтальной стенке, обеспечивая свободный доступ для работы с модульными блоками питания. Корзины пластиковые.

Дополнительной к ним можно будет поставить два 2.5 дюймовых диска на обратную сторону стенки платы. Крепежные пластины съемные. Плюс два диска ближе к тыльной стенке.

Поддерживается установка материнских плат до ATX. Процессорного кулера до 160 мм, видеокарт до 310 мм и блоков питания до 220 мм.

Предлагаются хорошие возможности организации в Thermaltake Versa J21 TG активного охлаждения. На передней панели найдется место под два 140 мм вентилятора или три 120 мм вентилятора. Сверху можно поставить два 120 или два 140 мм вентилятора. Или радиатор СВО соответствующего типо-размера.

Итоги по Thermaltake Versa J21 TG

Сборка системы не вызывала трудностей, обеспечивается свободный доступ ко всем компонентам. Корпус располагает к созданию красивой системы, установке компонентов с подсветкой и аккуратной укладке кабелей.Thermaltake Versa J21 TG станет хорошей базой под сборку игровой системы с эффективным охлаждением. К его преимуществам отнесем цельную стенку из закаленного стекла, подсвечиваемый логотип с фронтальной стороны, широкую совместимость с компонентами, набор разъемов на панели, шесть посадочных мест под жесткие диски, кожух скрывающий лишние провода и блок питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".