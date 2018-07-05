Обзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стекла

2018-07-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Versa J21 TG; [213]
Корпуса со стенками из стекла, открывающие обзор на установленные внутри компоненты, сейчас в тренде. Подхватили его и производители видеокарт, материнских плат, оперативной памяти и даже SSD-накопителей. Тестируемая сегодня новинка Thermaltake Versa J21 TG оснащена цельной боковой стенкой из закаленного стекла.

Thermaltake Versa J21 TG

К моменту публикации он уже стал доступен для покупки в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

Поставляется Thermaltake Versa J21 TG в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса и основными данными по характеристикам. Комплект включает набор винтов для сборки, стяжки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Versa J21 TG

Внешний вид

Thermaltake Versa J21 TG выполнен в форм-факторе Mid-Tower, как и другие модели этой линейки, он ориентирован на массового пользователя.

Thermaltake Versa J21 TG

Основная боковая стенка у него выполнена из закаленного стекла с тонировкой. Крепится оно при помощи четырех винтов с накатанной головкой.

Thermaltake Versa J21 TG

Передняя панель выполнена из пластика с шероховатой текстурой. По краям присутствует металлическая сетка, обеспечивающая приток воздуха к вентиляторам или СВО на фронтальной стенке.

Thermaltake Versa J21 TG

Снизу расположен подсвечиваемый логотип производителя. Загорается при включении, отдельных инструментов по управлению не предусмотрено.

Thermaltake Versa J21 TG

На верхней панели предлагается хороший набор, состоящий из двух USB 2.0, двух USB 3.0, два аудиоразъема, кнопка перезагрузки и включения. Все разъемы со съемными защитными заглушками, предотвращающими попадание внутрь пыли.

Thermaltake Versa J21 TG

Верхняя стенка у Thermaltake Versa J21 TG металлическая. Большая часть её площади с вентиляционной решеткой и пылевыми фильтром с магнитным креплением.

Thermaltake Versa J21 TG

Противоположная стенка из металла. Для удобства есть выступающая ручка. Фиксируется при помощи винтов с накатанной головкой.

Thermaltake Versa J21 TG

Дизайн у корпуса строгий и лаконичный. Тут отсутствуют вычурные декоративные элементы, в этом есть свой шарм.

Thermaltake Versa J21 TG

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках, устойчиво, не смещается. Под зоной блока питания есть дополнительный пылевой фильтр.

Thermaltake Versa J21 TG

Компоновка тыльной панели традиционная для корпусов с нижним расположением блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения. На стенке установлен 120-мм вентилятор от Thermaltake без подсветки, выдувающий горячий воздух из корпуса.

Начинка

Внутреннее пространство основной зоны в Thermaltake Versa J21 TG отделено Г-образной крышкой от блока питания и корзины под жесткие диски. Есть вентиляционные отверстия по её периметру. Ближе к фронтальной стенке вырез под радиатор СВО.

Thermaltake Versa J21 TG

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, отверстия под вывод кабелей идут с резиновыми шторками. Есть большое количество ушек под стяжки. Аккуратная укладка кабелей с учетом стенки из стекла тут рекомендована.

Thermaltake Versa J21 TG

В районе сокетного пространства большой вырез, благодаря которому установить систему охлаждения процессора можно будет без съема материнской платы.

Thermaltake Versa J21 TG

Корзина под два жестких диска смещена к фронтальной стенке, обеспечивая свободный доступ для работы с модульными блоками питания. Корзины пластиковые.

Thermaltake Versa J21 TG

Дополнительной к ним можно будет поставить два 2.5 дюймовых диска на обратную сторону стенки платы. Крепежные пластины съемные. Плюс два диска ближе к тыльной стенке.

Thermaltake Versa J21 TG

Поддерживается установка материнских плат до ATX. Процессорного кулера до 160 мм, видеокарт до 310 мм и блоков питания до 220 мм.

Thermaltake Versa J21 TG

Предлагаются хорошие возможности организации в Thermaltake Versa J21 TG активного охлаждения. На передней панели найдется место под два 140 мм вентилятора или три 120 мм вентилятора. Сверху можно поставить два 120 или два 140 мм вентилятора. Или радиатор СВО соответствующего типо-размера.

Thermaltake Versa J21 TG

Сборка системы не вызывала трудностей, обеспечивается свободный доступ ко всем компонентам. Корпус располагает к созданию красивой системы, установке компонентов с подсветкой и аккуратной укладке кабелей.

Итоги по Thermaltake Versa J21 TG

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Versa J21 TG станет хорошей базой под сборку игровой системы с эффективным охлаждением. К его преимуществам отнесем цельную стенку из закаленного стекла, подсвечиваемый логотип с фронтальной стороны, широкую совместимость с компонентами, набор разъемов на панели, шесть посадочных мест под жесткие диски, кожух скрывающий лишние провода и блок питания.
Thermaltake Versa J21 TG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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