Обзор Thermaltake Versa N25 (CA-1G2-00M1WN-00). Стильный и эргономичный корпус

2018-04-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Versa N25 (CA-1G2-00M1WN-00); [186]
Тестируемый нами сегодня корпус Thermaltake Versa N25 впервые был анонсирован еще два года назад. Тем не менее и за прошедшее время он не растерял актуальности и готов предложить отличное сочетание привлекательности, неординарности в недорогом сегменте. Его особенностями стали прозрачное окошко на боковой стенке и необычное оформление основных панелей корпуса. Выполнен в форм факторе Mid-Tower.

Thermaltake Versa N25

Он доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Versa N25 обзор

Комплектация

Корпус поставляется в картонной коробке со схематичным изображением и названием этой модели. Внутри корпус зафиксирован вспененными вставками и упакован в полиэтиленовый мешок.

Thermaltake Versa N25

Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки и руководство пользователя.

Внешний вид

Верхняя и лицевая панели у Thermaltake Versa N25 выполнены из черного пластика с матовым покрытием. По краям глянцевые вставки, по дизайну, напоминающие капот спортивного автомобиля.

Thermaltake Versa N25

Схожести добавляют и расположенные в основании вентиляционные вырезы. Суммарная площадь у них небольшая, но свой вклад в приток воздуха к спрятанным за стенкам вентиляторам внесут.

Thermaltake Versa N25

Половинка лицевой стенки фиксируется на шарнирах. За ней скрываются заглушки оптического привода. Несмотря на то, что сами диски уже потеряли актуальности, сюда можно будет поставить панель управления вентиляторами или картридер.

Thermaltake Versa N25

На верхней панели выведены два скоростных USB, два USB 2.0, пара аудиоразъемов, кнопка включения и перезагрузки. На всех разъемах защитные резиновые заглушки.

Thermaltake Versa N25

С правой стороны съемная металлическая крышка, большая часть площади, которой представляет собой прозрачное акриловое окошко.

Thermaltake Versa N25

Противоположная стенка глухая. Фиксируются стенки при помощи винтов с накатанной головкой.

Thermaltake Versa N25

Снизу у Thermaltake Versa N25 четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания съемный фильтр из мелкой сетки.

Thermaltake Versa N25

Тыльная сторона с традиционной компоновкой. Только верхняя заглушка крепится с помощью винта, остальные заглушки плат расширения нужно выламывать.

Thermaltake Versa N25

В комплекте с корпусом идет они 120мм вентилятор без подсветки. Он зафиксирован на тыльную стенку.

Начинка

Корпус располагает большим количеством корзин под 3.5 и 2.5-дюймовые жесткие диски. Три ставятся в корзины снизу. Выполнены из пластика, используется безвинтовое крепление. Еще два в верхнюю корзину. Дополнительно с на обратной стороне стенки платы еще одно место под 2.5-дюймовый накопитель.

Thermaltake Versa N25

Есть два отсека под 5.25-дюймовые устройства. Верхний блок частично крепится на винтах, частично на заклепках, его можно будет демонтировав, освободив стенку для вентиляторов или радиатора СВО.

Thermaltake Versa N25

Без изменения конструкции по умолчанию на фронтальную панель можно поставить два 120 мм вентилятора, на тыльную – один 120 мм, сверху два 120 мм. Верхняя стенка может вместить 240 мм радиатор СВО.

Thermaltake Versa N25

Thermaltake Versa N25 поддерживает установку системы охлаждения процессора с высотой не более 160 мм. Видеокарты до 360 мм (снизу 250мм), блока питания до 200 мм.

Thermaltake Versa N25

По периметру поддона платы достаточно отверстий для организации аккуратной укладки кабелей. Бюджетность отразилась в отсутствии резиновых уплотнителей.

Thermaltake Versa N25

По центру большое окошко, обеспечивающее свободный доступ к тыльной стороне платы. Блок питания располагается снизу.

Thermaltake Versa N25

На обратной стороне есть несколько ушек под стяжки. Есть небольшое пространство под крышкой, которого вполне будет достаточно для укладки проводки.

Итоги по Thermaltake Versa N25

Thermaltake Versa N25 в своем ограниченном бюджете предлагает хорошие возможности по сборке игровой или рабочей системы. За счет интересного дизайна верхней и лицевой панели, а также прозрачного окошка он выделяется на фоне конкурентов. При этом у него просторное внутреннее пространство, хорошая совместимость с компонентами, возможность установки панели управления вентиляторами, четыре USB на интерфейсной панели. Как и у любой недорогой модели здесь есть и свои слабые стороны, придраться можно к отсутствию фильтров на передней и верхней панели, одноразовым заглушкам.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Versa N25 (CA-1G2-00M1WN-00). Стильный и эргономичный корпусОбзор Thermaltake Versa N25 (CA-1G2-00M1WN-00). Стильный и эргономичный корпус
Обзор Navitel MSR900. Автомобильный видеорегистратор с достойной начинкойОбзор Navitel MSR900. Автомобильный видеорегистратор с достойной начинкой
Обзор DELL INSPIRON 5570. Недорогой ноутбук с Intel Core i7 gen.8Обзор DELL INSPIRON 5570. Недорогой ноутбук с Intel Core i7 gen.8
Обзор SPEEDLINK XEOX Pro Analog Gamepad - Wireless (SL-6566). Игровой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK XEOX Pro Analog Gamepad - Wireless (SL-6566). Игровой геймпад для ПК
Обзор Oklick BT-M-100. Многофункциональная беспроводная гарнитураОбзор Oklick BT-M-100. Многофункциональная беспроводная гарнитура
Обзор PNY Magnet Car Vent Mount. Автомоб...
Обзор PNY Magnet Car Vent Mount. АвтомобАвтомобилисты часто сталкиваются с проблемой, когда некуда положить телефон, чтобы он оставался, для удоб...
Обзор PC Architect. Сами себе инженеры...
Обзор PC Architect. Сами себе инженерыИгра с отличной идеей, но ужасной реализацией. Собственно, от игры PC Architect я многого не ожидал, это ...
Обзор Helix Jump. Игра для людей с реакц...
Обзор Helix Jump. Игра для людей с реакцВ последнее время я стал замечать, что разработчики мобильных игр либо делают что-то очень серьезное, что...
Предварительный обзор Roccat Horde Aimo....
Предварительный обзор Roccat Horde Aimo.Компания Roccat выпустила в продажу свою новую мембранную клавиатуру Horde Aimo с ценником в 100 долларов...
Предварительный обзор OPPO F7. Ох уж эта...
Предварительный обзор OPPO F7. Ох уж этаЕще когда iPhone X только вышел в свет, все говорили о недостатках планки в верхней части экрана, которая...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 2S. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 2S. Слухов про мобильный телефон Xiaomi Mi Mix 2S в сети было предостаточно — кто-то сливал фотографии продук...
Обзор TapTapGun. Крутой кликер...
Обзор TapTapGun. Крутой кликерПодавляющее большинство кликеров на рынке выглядят довольно скучно и не затягивают пользователя. В частно...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming L...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming LРынок игровых ноутбуков постепенно развивается и все больше производителей, которые ранее не смотрели в э...
Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, пома...
Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, помаВ последнее время я стал получать массу удовольствия от кликеров, особенно от хороших, так как там можно ...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit H...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit HКомпания Xiaomi продолжает удивлять нас своими крутыми новинками. Например, вот совсем недавно была анонс...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаров...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаровРазработчики мобильных проектов постоянно стараются создать что-то интересное и нестандартное, чтобы прив...
Предварительный обзор Сorsair Hydro Seri...
Предварительный обзор Сorsair Hydro SeriВ последнее время системы водяного охлаждения стали более доступными и пользователи уже выбирают не между...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor