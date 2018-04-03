Обзор Thermaltake Versa N25 (CA-1G2-00M1WN-00). Стильный и эргономичный корпус

Тестируемый нами сегодня корпус Thermaltake Versa N25 впервые был анонсирован еще два года назад. Тем не менее и за прошедшее время он не растерял актуальности и готов предложить отличное сочетание привлекательности, неординарности в недорогом сегменте. Его особенностями стали прозрачное окошко на боковой стенке и необычное оформление основных панелей корпуса. Выполнен в форм факторе Mid-Tower.

Thermaltake Versa N25 обзор

Он доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Корпус поставляется в картонной коробке со схематичным изображением и названием этой модели. Внутри корпус зафиксирован вспененными вставками и упакован в полиэтиленовый мешок.

Внешний вид

Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки и руководство пользователя.Верхняя и лицевая панели у Thermaltake Versa N25 выполнены из черного пластика с матовым покрытием. По краям глянцевые вставки, по дизайну, напоминающие капот спортивного автомобиля.

Схожести добавляют и расположенные в основании вентиляционные вырезы. Суммарная площадь у них небольшая, но свой вклад в приток воздуха к спрятанным за стенкам вентиляторам внесут.

Половинка лицевой стенки фиксируется на шарнирах. За ней скрываются заглушки оптического привода. Несмотря на то, что сами диски уже потеряли актуальности, сюда можно будет поставить панель управления вентиляторами или картридер.

На верхней панели выведены два скоростных USB, два USB 2.0, пара аудиоразъемов, кнопка включения и перезагрузки. На всех разъемах защитные резиновые заглушки.

С правой стороны съемная металлическая крышка, большая часть площади, которой представляет собой прозрачное акриловое окошко.

Противоположная стенка глухая. Фиксируются стенки при помощи винтов с накатанной головкой.

Снизу у Thermaltake Versa N25 четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания съемный фильтр из мелкой сетки.

Тыльная сторона с традиционной компоновкой. Только верхняя заглушка крепится с помощью винта, остальные заглушки плат расширения нужно выламывать.

Начинка

В комплекте с корпусом идет они 120мм вентилятор без подсветки. Он зафиксирован на тыльную стенку.Корпус располагает большим количеством корзин под 3.5 и 2.5-дюймовые жесткие диски. Три ставятся в корзины снизу. Выполнены из пластика, используется безвинтовое крепление. Еще два в верхнюю корзину. Дополнительно с на обратной стороне стенки платы еще одно место под 2.5-дюймовый накопитель.

Есть два отсека под 5.25-дюймовые устройства. Верхний блок частично крепится на винтах, частично на заклепках, его можно будет демонтировав, освободив стенку для вентиляторов или радиатора СВО.

Без изменения конструкции по умолчанию на фронтальную панель можно поставить два 120 мм вентилятора, на тыльную – один 120 мм, сверху два 120 мм. Верхняя стенка может вместить 240 мм радиатор СВО.

Thermaltake Versa N25 поддерживает установку системы охлаждения процессора с высотой не более 160 мм. Видеокарты до 360 мм (снизу 250мм), блока питания до 200 мм.

По периметру поддона платы достаточно отверстий для организации аккуратной укладки кабелей. Бюджетность отразилась в отсутствии резиновых уплотнителей.

По центру большое окошко, обеспечивающее свободный доступ к тыльной стороне платы. Блок питания располагается снизу.

Итоги по Thermaltake Versa N25

На обратной стороне есть несколько ушек под стяжки. Есть небольшое пространство под крышкой, которого вполне будет достаточно для укладки проводки.Thermaltake Versa N25 в своем ограниченном бюджете предлагает хорошие возможности по сборке игровой или рабочей системы. За счет интересного дизайна верхней и лицевой панели, а также прозрачного окошка он выделяется на фоне конкурентов. При этом у него просторное внутреннее пространство, хорошая совместимость с компонентами, возможность установки панели управления вентиляторами, четыре USB на интерфейсной панели. Как и у любой недорогой модели здесь есть и свои слабые стороны, придраться можно к отсутствию фильтров на передней и верхней панели, одноразовым заглушкам.