Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом

Не так давно мы проводили тестирование корпуса THERMALTAKE Versa T25, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет Thermaltake Versa T35. Одним из его ключевых отличий стала зона со светодиодной подсветкой на фронтальной панели. Объединяет эти модели возможность установки на фронтальную панель двух 200мм вентиляторов и невысокая стоимость.

Thermaltake Versa T35

На момент выхода этого обзора его моно приобрести за 4 300 рублей.

Thermaltake Versa T35 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением. Комплект включает пластиковые стяжки, съемные заглушки для задней панели, динамик для платы, набор необходимых для проведения сборки винтов.

Thermaltake Versa T35

Внешний вид

Выполнен корпус из черной стали. Две стенки выполнены из закаленного стекла. На упрощения с использованием акрила идти не стали.

Thermaltake Versa T35

Левая стенка из цельного листа стекла. Оно с легким тонированным покрытием. Крепится при помощи двух накатанных винтов. Стекло не подвержено царапинам и не теряет прозрачности при длительной эксплуатации.

Thermaltake Versa T35

Продумали вопрос свободного доступа воздуха к установленным на передней стенке вентиляторам. Вдоль всей высоты лицевой панели идет вентиляционная решетка. Также вдоль самой лицевой панели есть углубление по всему периметру.

Thermaltake Versa T35

Центральную часть лицевой панели Thermaltake Versa T35 «перечеркивает» пластиковый островок с двумя подсвечиваемыми полосами. Остальная часть — это закаленное стекло. Панель можно будет полностью снять, упростив монтаж вентиляторов.

Thermaltake Versa T35

Противоположная часть у корпуса из металла. Для упрощения снятия крышки есть штампованная ручка. Для фиксации применены винты с накатанной гайкой.

Thermaltake Versa T35

Верхняя стена оптимизирована под охлаждение. Основная часть площади — это вентиляционная решетка в виде сот. Крепёжные отверстия под радиатор жидкостного охлаждения или вентиляторы.

Thermaltake Versa T35

В этой части крепится противопылевой фильтр с помощью магнитов. Обслуживание его упрощено.

Thermaltake Versa T35

Панель разъемов выведена вдоль длины верхней стенки. Это кнопка включения, светодиодные индикаторы, кнопка перезагрузки, один USB 3.0, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопка смены эффекта подсветки.

Thermaltake Versa T35

Предлагается несколько вариантов цветов и эффектов. Переключаются последовательным нажатием на кнопку.

Thermaltake Versa T35

Четыре пластиковые ножки с резиновыми уплотнителями для устойчивого расположения на ровной поверхности. Под зоной блока питания съемный противопылевой фильтр.

Thermaltake Versa T35

Комплектуется корпус одним вентилятором. Зафиксирован он на задней стенке. Заглушки под платы расширения выламываются при монтаже видеокарты или платы расширения. В комплекте есть две дополнительные съемные, могут быть полезны при отказе от платы расширения или видеокарты.

Thermaltake Versa T35

Начинка

В Thermaltake Versa T35 можно собрать систему на базе материнской платы типоразмера ATX. Все необходимое для проведения сеанса сборки идет в комплекте. По краям от места крепления вырезы для подвода кабелей. Здесь они без резиновых клапанов.

Thermaltake Versa T35

Для удобного монтажа системы охлаждения предусмотрено окошко. Поддерживаются башни высотой до 150 мм. Обратите внимание на этот параметр с немалым числом решений будут ограничения.

Thermaltake Versa T35

Оптимальным выбором станут жидкостные системы охлаждения. На лицевой панели можно поставить радиаторы 360/280 мм, на верхней 240 мм.

Thermaltake Versa T35

Помимо комплектного 120 мм вентилятора есть посадочные места под два 200 мм вентилятора или два 140 мм на лицевой панели. С учетом стеклянных стенок оптимальны решения с подсветкой.

Thermaltake Versa T35

Всю лишние провода можно будет спрятать в скрытой камере, расположенной за стенкой платы и Г-образной перегородкой. Ушки под фиксацию кабелей с помощью пластиковых стяжек или липучек.

Thermaltake Versa T35

Под дисковую систему выделена стойка для двух жестких дисков с выдвижной корзиной. Крепятся в нее при помощи винтов. С учетом того, что актуальность таких дисков снижается, предусмотрен полный демонтаж этой стойки. Без нее можно получить дополнительное место для кабелей и периферийных устройств.

Thermaltake Versa T35

Две дополнительные пластины под SSD диски есть на стойке платы. Крепятся при помощи накатанных винтов. Блок питания также ставится в этой скрытой зоне. Поддерживаются источники питания длиной до 200 мм.

Thermaltake Versa T35

Есть место под видеокарту длиной до 300 мм. Она ограничивается при установке радиатора на переднюю стенку.

Thermaltake Versa T35

Собирали систему с видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti. Для вертикальной установки использовали специальный переходник. По умолчанию в корпусе такой способ установки не предусмотрен.

Thermaltake Versa T35

Корпус позволяет собрать тихую и высокопроизводительную систему. При выборе компонентов с подсветкой можно будет собрать еще и красивую сборку.

Thermaltake Versa T35

Итоги по Thermaltake Versa T35

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Versa T35 – недорогой корпус типоразмера Mid-Tower со стенками из закаленного стекла. Многоцветная подсветка на лицевой панели, хороший набор портов ввода и вывода, совместимость с жидкостными системами охлаждения, противопылевые фильтры, аккуратный внешний вид, поддержка 200мм вентиляторов. Не устроить может ограниченная высота под башенное охлаждение.
Thermaltake Versa T35 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake Versa T35
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