Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower

В конце лета компания THERMALTAKE расширила линейку недорогих корпусов Versa новой моделью с поддержкой установки на фронтальную панель двух 200 мм вентиляторов. Выполнен он в типоразмере Mid-Tower со стенками из закаленного стекла. Корпус THERMALTAKE Versa T25 дает возможность гибкого подборка систем охлаждения и видеокарт, включая новые RTX 3000 и Radeon 6800XT с массивными радиаторами.

THERMALTAKE Versa T25 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость, согласно данным Яндекс.Маркет, составляет 4200 рублей.

Комплектация

Упакован корпус в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и общими данными по производителю.

Комплект включат пару съемных заглушек для задней панели, динамик POST-кодов, весь необходимый набор винтов, руководство по сборке и пластиковые стяжки.

Внешний вид

Лицевая панель корпуса выполнена из закаленного стекла, позволяя сделать акцент на установленным за ней вентиляторами. Здесь будут отлично смотреться вентиляторы Thermaltake Riing Plus 20 RGB

Для обеспечения свободного движения воздуха боковую часть лицевой панели занимает вентиляционная решетка. Панель полностью снимается, упрощая последующий монтаж и удаление пыли. В общей стилистике корпуса преобладают прямые углы и ровные линии. Окрашен в черный цвет.

На верхней стенке большая часть площади занимает вентиляционная решетка со съемным противопылевым фильтром с магнитным креплением.

В этой же зоне расположены кнопка включения, пара светодиодных индикаторов, кнопка перезагрузки, один USB 3.0, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы.

Основная стенка также выполнена из закаленного стекла. На него изначально с завода нанесена защитная плёнка, предотвращающая получение возможных повреждений при транспортировке.

Сам же выбор в пользу стекла похвален в THERMALTAKE Versa T25, во многих корпусах до 5000 рублей часто ставится акрил. Он подвержен появлению царапин и со временем теряет прозрачность. Крепится стенка при помощи двух накатанных винтов. Снимается сдвигом назад, четко по направляющим.

Поверхность стекла тонирована. По периметру есть зона из окрашенного в глухой черный цвет.

Противоположная стенка из стали. Она достаточно тонкая, отсутствуют ребра усиления. Крепится также при помощи накатанных винтов. Для упрощения снятия есть штампованная ручка.

Компоновка задней стенки традиционна под решения с нижним расположением блока питания. Из упрощений отметим глухую штампованную часть, которая в ряде более дорогих моделей Thermaltake состоит из съемных планок под вертикальное размещение видеокарты.

Начинка

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками, уменьшающими вибрацию и предотвращающими скольжение. В районе блока питания съемный противопылевой фильтр.Внутренний отсек с раздельными камерами под материнской платой и блоком питания. Разделены они Г-образной стенкой с перфорацией, не ограничивающей движение воздуха между камерами.

В целом же такая компоновка в THERMALTAKE Versa T25 позволяет спрятать все лишние кабели в скрытой камере, это особенно актуально с учетом боковой стенки из стекла. Поддерживается установка материнских плат до ATX типоразмера.

Для подвода питающих и интерфейсных кабеля доступны по два выреза без клапанов сбоку, сверху и снизу.

Есть вырез в районе сокета для удобного монтажа системы охлаждения. Тут можно установить башни только высотой до 150 мм. Рекомендуем сразу задуматься о жидкостной системе охлаждения.

На фронтальную стенку можно поставить радиатор 360 или 280 мм, на верхнюю 240 мм и 120 мм радиатор на заднюю. Из особенностей посадочные места под два 200 мм вентилятора на фронтальной сетке.

Доступно место для видеокарт длиной до 300 мм. Без проблем помещаются решения уровня GeForce RTX 3090 и Radeon 6800XT.

Блок питания располагается в скрытой зоне. Можно установить источники со съемным кабель-менеджментом.

В этой же зоне стойка под жесткий диск типоразмера 3.5 дюйма. Ставится в пластиковую корзину. Ее можно будет полностью снят упростив укладку кабелей и освободив место для 200 мм блоков питания.

Помимо М.2, дисковую подсистему можно будет построить с использованием двух 2.5 дюймовых диска, фиксируемых на обратной стороне стенки материнской платы.

Мы собирали недорогую систему с материнской платой Gigabyte A520 AORUS Elite, процессором AMD Ryzen и видеокартой GeForce GTX 1650. Это недорогая система, рассчитанная на учебу и киберспортивные игры. Целью ставилось в минимальном бюджете получить стабильную работу и отсутствие видимых зависаний.

Корпус позволил сделать это все еще и аккуратно спрятав всю лишнюю длину кабелей в скрытом отсеке. Для отвода тепла от процессора выбрана СВО Thermaltake TH120 ARGB Sync, оснащенную радиатором 120 мм. Получили отсутствие шума и работу подсветки в общей стилистике. Мы ее рассмотрим детально уже на следующей неделе.

Итоги по THERMALTAKE Versa T25

THERMALTAKE Versa T25 – недорогой Mid-Tower корпус из стекла и стали, ориентированный на сборки с жидкостными системами охлаждения. Строгая стилистика, простая установка и снятие боковых стенок, набор портов на лицевой панели, противопылевые фильтры, совместимость с вентиляторами 200 мм, скрытая камера с блоком питания и накопителями. Не устроить может ограничение в 150 мм по устанавливаемой башенной системе охлаждения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".