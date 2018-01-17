Обзор корпуса Thermaltake View 21 Tempered Glass CA-1I3-00M1WN-00

Корпуса с минималистичным дизайном при своей внешней простоте позволяют собирать эффектные и уникальные сборки. Взять к примеру новый Thermaltake View 21 Tempered Glass, который как можно догадаться по названию получил стенки из закаленного стекла, позволяющую в деталях рассмотреть установленные внутри компоненты, вентиляторы с подсветкой, а также СВО. Забегая вперед хорошо в нем будет смотреться новые серии блоков питания, СВО и вентиляторов. У нас появилась возможность изучить корпус в числе первых и поделиться опытом его эксплуатации.

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К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса и данными по его характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает все необходимое для сборки системы, стяжки, включая подробную инструкцию.Thermaltake View 21 Tempered Glass выполнен в строгом стиле. Ровные линии и отсутствие декоративного пластика.

Качественно выполнена покраска металлических поверхностей. Риск появления царапин и сколов сведен к минимуму. Используется SPCC сталь.

Уникально корпус выглядит за счет трех полупрозрачных стенок. Обе боковые стенки выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм.

На официальных рендерах в этом корпусе красуются новые вентиляторы Thermaltake Floe, здесь они смотрятся особенно эффектно. Именно элементы с подсветкой дают тот самый акцент, позволяющий сделать систему премиального уровня.

Края лицевой панели закруглены. Стенка монолитна, отсеков под оптические приводы в ней не предусмотрены. В собранном состоянии складывается эффект цельного стекла на всех трех гранях. В этой зоне можно установить три вентилятора 120 мм, радиатор СВО 120/240/280/360мм.

Верхняя панель с одним посадочным местом под 120 мм вентилятор или радиатор компактной СВО. Ближе к лицевой стороне сосредоточен набор разъемов, включающий пару скоростных USB 3.0, аудиоразъемов, кнопки включения и перезагрузки.

Начинка

На заднюю стенку зафиксирован один комплектный вентилятор без подсветки. Семь съемных заглушек под платы расширения. Стоит корпус Thermaltake View 21 Tempered Glass на четырех пластиковых ножках, обеспечивающих устойчивое расположение и свободный приток воздуха к блоку питания.Внутренняя стенка имеет хорошую базу для сборки системы. По периметру поддона распределены продольные окошки для подвода кабелей подключения и питания. Есть достаточное количество петель для организации аккуратного кабель-менеджмента. Большое окошко для доступа к усиливающей пластине системы охлаждения процессора.

Внутреннее пространство свободное, обеспечивает свободный доступ и широкая совместимость с устанавливаемыми компонентами. Поддерживаются видеокарты длиной до 410 мм. Кулеры высотой до 160 мм.

Зона блока питания у Thermaltake View 21 Tempered Glass отделена Г-образной крышкой. Два посадочных места под накопители 2.5-дюйма расположены на съемных площадках.

Два 3.5-дюймовых диска или еще два 2.5-дюймовых на тыльную стенку. Такой подход в отличие от отдельной корзины, размещенной рядом с блоком питания, не создает проблем при работе с модульными блоками питания. Освободившееся пространство пригодится для аккуратной укладки лишних проводов.

Данный корпус идеально подходит под установку, как готовых СВО, так и сборки кастомных решений, открывая простор для творчества.

Итоги по Thermaltake View 21 Tempered Glass

Проблем с установкой компонентов не возникнет, здесь скорее от пользователя будет требоваться время, чтобы продумать оптимальное расположение и провести аккуратный монтаж всей проводки. При таком подходе в паре с подобранными компонентами, визуально можно получить систему премиального уровня.Thermaltake View 21 Tempered Glass своей концепцией и функционалом делает заявку на одно из лучших шасси для сборки игровой и высокопроизводительной системы. К его плюсам отнесем широкую совместимость с компонентами, возможность организации эффективной и тихой системы охлаждения, пару закаленных стекол, строгий дизайн, посадочные места для СВО 280 и 360 мм на фронтальной стенке, адаптация под аккуратный кабель-менеджмент. К особенностям отнесем только четыре посадочных места под жесткие диски, один комплектный вентилятор и отсутствие посадочных мест под оптические приводы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".