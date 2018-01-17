Обзор корпуса Thermaltake View 21 Tempered Glass CA-1I3-00M1WN-00

2018-01-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake View 21 Tempered Glass CA-1I3-00M1WN-00; [2380]
Корпуса с минималистичным дизайном при своей внешней простоте позволяют собирать эффектные и уникальные сборки. Взять к примеру новый Thermaltake View 21 Tempered Glass, который как можно догадаться по названию получил стенки из закаленного стекла, позволяющую в деталях рассмотреть установленные внутри компоненты, вентиляторы с подсветкой, а также СВО. Забегая вперед хорошо в нем будет смотреться новые серии блоков питания, СВО и вентиляторов. У нас появилась возможность изучить корпус в числе первых и поделиться опытом его эксплуатации.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Creative Halo обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса и данными по его характеристикам.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Комплект включает все необходимое для сборки системы, стяжки, включая подробную инструкцию.

Внешний вид

Thermaltake View 21 Tempered Glass выполнен в строгом стиле. Ровные линии и отсутствие декоративного пластика.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Качественно выполнена покраска металлических поверхностей. Риск появления царапин и сколов сведен к минимуму. Используется SPCC сталь.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Уникально корпус выглядит за счет трех полупрозрачных стенок. Обе боковые стенки выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

На официальных рендерах в этом корпусе красуются новые вентиляторы Thermaltake Floe, здесь они смотрятся особенно эффектно. Именно элементы с подсветкой дают тот самый акцент, позволяющий сделать систему премиального уровня.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Края лицевой панели закруглены. Стенка монолитна, отсеков под оптические приводы в ней не предусмотрены. В собранном состоянии складывается эффект цельного стекла на всех трех гранях. В этой зоне можно установить три вентилятора 120 мм, радиатор СВО 120/240/280/360мм.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Верхняя панель с одним посадочным местом под 120 мм вентилятор или радиатор компактной СВО. Ближе к лицевой стороне сосредоточен набор разъемов, включающий пару скоростных USB 3.0, аудиоразъемов, кнопки включения и перезагрузки.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

На заднюю стенку зафиксирован один комплектный вентилятор без подсветки. Семь съемных заглушек под платы расширения. Стоит корпус Thermaltake View 21 Tempered Glass на четырех пластиковых ножках, обеспечивающих устойчивое расположение и свободный приток воздуха к блоку питания.

Начинка

Внутренняя стенка имеет хорошую базу для сборки системы. По периметру поддона распределены продольные окошки для подвода кабелей подключения и питания. Есть достаточное количество петель для организации аккуратного кабель-менеджмента. Большое окошко для доступа к усиливающей пластине системы охлаждения процессора.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Внутреннее пространство свободное, обеспечивает свободный доступ и широкая совместимость с устанавливаемыми компонентами. Поддерживаются видеокарты длиной до 410 мм. Кулеры высотой до 160 мм.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Зона блока питания у Thermaltake View 21 Tempered Glass отделена Г-образной крышкой. Два посадочных места под накопители 2.5-дюйма расположены на съемных площадках.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Два 3.5-дюймовых диска или еще два 2.5-дюймовых на тыльную стенку. Такой подход в отличие от отдельной корзины, размещенной рядом с блоком питания, не создает проблем при работе с модульными блоками питания. Освободившееся пространство пригодится для аккуратной укладки лишних проводов.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Данный корпус идеально подходит под установку, как готовых СВО, так и сборки кастомных решений, открывая простор для творчества.

Thermaltake View 21 Tempered Glass

Проблем с установкой компонентов не возникнет, здесь скорее от пользователя будет требоваться время, чтобы продумать оптимальное расположение и провести аккуратный монтаж всей проводки. При таком подходе в паре с подобранными компонентами, визуально можно получить систему премиального уровня.

Итоги по Thermaltake View 21 Tempered Glass

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake View 21 Tempered Glass своей концепцией и функционалом делает заявку на одно из лучших шасси для сборки игровой и высокопроизводительной системы. К его плюсам отнесем широкую совместимость с компонентами, возможность организации эффективной и тихой системы охлаждения, пару закаленных стекол, строгий дизайн, посадочные места для СВО 280 и 360 мм на фронтальной стенке, адаптация под аккуратный кабель-менеджмент. К особенностям отнесем только четыре посадочных места под жесткие диски, один комплектный вентилятор и отсутствие посадочных мест под оптические приводы.
Thermaltake View 21 Tempered Glass получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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