Обзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панелью

2018-03-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake View 22; [290]
В линейке компании Thermaltake в конце прошлого года появился корпус с волнообразной фронтальной панелью Thermaltake View 22. Это не дорогая модель с боковым стеклом из закаленного стекла, поддерживающего установку систем водяного охлаждения и обеспечивающего широкую совместимость с компонентами. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться с вами опытом его эксплуатации. Кстати, внимательные читатели уже могли видеть его во время проведения обзора СВО THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION.

Thermaltake View 22

Этот корпус уже доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake View 22 обзор

Комплектация

Поставляется корпус в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением его конструкции и данными по ключевым особенностям.

Thermaltake View 22

Комплект включает несколько стяжек, набор винтов для сборки, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Главной особенностью корпуса Thermaltake View 22 стала волнообразно изогнутая лицевая панель. Ожидаемо, она выполнена из акрила.

Thermaltake View 22

Поверхность глянцевая, полупрозрачная. За этой стенкой отлично будут смотреться вентиляторы с подсветкой. Крепится она при помощи пластиковых клипс.

Thermaltake View 22

Зона с разъёмами повторяет форму линии лицевой панели. На ней доступны пара USB-скоростных разъемов, два аудиоразъема, кнопка перезагрузки, светодиодный индикатор и кнопка включения.

Thermaltake View 22

Верхняя стенка представляет собой вентиляционную решетку с посадочными местами под вентиляторы или радиатор СВО.

Thermaltake View 22

На нижней поверхности можно обратить внимание на съемный пылевой фильтр под зоной установки блока питания. Тут же внимание обращает наличие дополнительных винтов с накатанной головкой, фиксирующих корзины под жесткие диски.

Thermaltake View 22

Такой способ позволяет изменять положение корзины или полностью её демонтировать для свободного доступа к панели разъемов блока питания.

Thermaltake View 22

Основная боковая стенка у Thermaltake View 22 выполнена из закаленного стекла. Фиксируется стекло при помощи винтов с накатанной головкой.

Thermaltake View 22

Открывается полный обзор на отсек с установленными компонентами, позволяя сделать акцент на отдельных элементах и проявить творчество при сборке системы.

Thermaltake View 22

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках круглой формы с резиновыми накладками.

Thermaltake View 22

Задняя панель с классической компоновкой. Заглушки под платы расширения с многоразовой установкой.

Thermaltake View 22

Из особенностей отметим отсутствие посадочных мест под оптические приводы. В целом же корпус не смотря принадлежность к недорогому сегменту производит приятное впечатление.

Начинка

Основная рабочая зона Thermaltake View 22 выглядит просторной. Можно получить свободный доступ к любой его части. Устанавливаются материнские платы форм-фактора ATX, microATX, miniITX. Справа от поддона продольный вырез под вывод проводки.

Thermaltake View 22

На поддоне материнской платы большое окошко, обеспечивающее свободный доступ к компонентам. Снизу два посадочных места под 2.5-дюймовые накопители. Дополнительное место доступно в зоне блока питания и на боковой стенке.

Thermaltake View 22

Пользователь может убрать корзину с дисками оставив свободное пространство под массивные блоки питания и аккуратную укладку.

Thermaltake View 22

Корпус может вместить массивные видеокарты. Число слотов под платы расширения стандартное.

Thermaltake View 22

На фронтальную стенку можно установить 360 или 280 мм радиатор СВО или несколько вентиляторов. Еще один радиатор на верхнюю стенку.

Thermaltake View 22

Thermaltake View 22

Предлагаются хорошие возможности организации активного охлаждения. В комплекте идет только один вентилятор, установленный на тыльную стенку.

Thermaltake View 22

Thermaltake View 22

Каких-либо проблем во время сборки не возникнет. Корпус располагает к красивым сборкам, особенно это актуально с учетом общего тренда к компонентам, оснащенным светодиодной подсветкой.

Thermaltake View 22

Thermaltake View 22

Thermaltake View 22

Итоги по Thermaltake View 22

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake View 22 станет отличным выбором для тех, кто ограничен в средства на покупку шасси для сборки системы или ищет недорогую замену уже устаревшему корпусу. При скромных вложениях он позволит развернуться своему владельцу, создать эффектную и производительную систему. К плюсам отнесем необычную форму лицевой панели, совместимость с компонентами, стенку из закаленного стекла.
Thermaltake View 22 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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