Обзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панелью

В линейке компании Thermaltake в конце прошлого года появился корпус с волнообразной фронтальной панелью Thermaltake View 22. Это не дорогая модель с боковым стеклом из закаленного стекла, поддерживающего установку систем водяного охлаждения и обеспечивающего широкую совместимость с компонентами. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться с вами опытом его эксплуатации. Кстати, внимательные читатели уже могли видеть его во время проведения обзора СВО THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION.

Thermaltake View 22 обзор

Этот корпус уже доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется корпус в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением его конструкции и данными по ключевым особенностям.

Внешний вид

Комплект включает несколько стяжек, набор винтов для сборки, инструкцию и гарантийный талон.Главной особенностью корпуса Thermaltake View 22 стала волнообразно изогнутая лицевая панель. Ожидаемо, она выполнена из акрила.

Поверхность глянцевая, полупрозрачная. За этой стенкой отлично будут смотреться вентиляторы с подсветкой. Крепится она при помощи пластиковых клипс.

Зона с разъёмами повторяет форму линии лицевой панели. На ней доступны пара USB-скоростных разъемов, два аудиоразъема, кнопка перезагрузки, светодиодный индикатор и кнопка включения.

Верхняя стенка представляет собой вентиляционную решетку с посадочными местами под вентиляторы или радиатор СВО.

На нижней поверхности можно обратить внимание на съемный пылевой фильтр под зоной установки блока питания. Тут же внимание обращает наличие дополнительных винтов с накатанной головкой, фиксирующих корзины под жесткие диски.

Такой способ позволяет изменять положение корзины или полностью её демонтировать для свободного доступа к панели разъемов блока питания.

Основная боковая стенка у Thermaltake View 22 выполнена из закаленного стекла. Фиксируется стекло при помощи винтов с накатанной головкой.

Открывается полный обзор на отсек с установленными компонентами, позволяя сделать акцент на отдельных элементах и проявить творчество при сборке системы.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках круглой формы с резиновыми накладками.

Задняя панель с классической компоновкой. Заглушки под платы расширения с многоразовой установкой.

Начинка

Из особенностей отметим отсутствие посадочных мест под оптические приводы. В целом же корпус не смотря принадлежность к недорогому сегменту производит приятное впечатление.Основная рабочая зона Thermaltake View 22 выглядит просторной. Можно получить свободный доступ к любой его части. Устанавливаются материнские платы форм-фактора ATX, microATX, miniITX. Справа от поддона продольный вырез под вывод проводки.

На поддоне материнской платы большое окошко, обеспечивающее свободный доступ к компонентам. Снизу два посадочных места под 2.5-дюймовые накопители. Дополнительное место доступно в зоне блока питания и на боковой стенке.

Пользователь может убрать корзину с дисками оставив свободное пространство под массивные блоки питания и аккуратную укладку.

Корпус может вместить массивные видеокарты. Число слотов под платы расширения стандартное.

На фронтальную стенку можно установить 360 или 280 мм радиатор СВО или несколько вентиляторов. Еще один радиатор на верхнюю стенку.

Предлагаются хорошие возможности организации активного охлаждения. В комплекте идет только один вентилятор, установленный на тыльную стенку.

Каких-либо проблем во время сборки не возникнет. Корпус располагает к красивым сборкам, особенно это актуально с учетом общего тренда к компонентам, оснащенным светодиодной подсветкой.

Итоги по Thermaltake View 22

Thermaltake View 22 станет отличным выбором для тех, кто ограничен в средства на покупку шасси для сборки системы или ищет недорогую замену уже устаревшему корпусу. При скромных вложениях он позволит развернуться своему владельцу, создать эффектную и производительную систему. К плюсам отнесем необычную форму лицевой панели, совместимость с компонентами, стенку из закаленного стекла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".