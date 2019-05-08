Обзор Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync (CL-W233-PL12SW-A). Недорогая и эффективная СВО

2019-05-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync; [44]
Вслед за протестированными ранее корпусами Thermaltake с предустановленными RGB вентиляторами и поддержкой синхронизации подсветки, мы рассмотрим обновленную систему жидкостного охлаждения Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync, выполненную в схожей стилистике.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Доступна она в магазине DNS с рекомендованной стоимостью в 9499 рублей.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync обзор

Комплектация

Поставляется в иллюстрированной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Здесь можно обратить внимание на поддержку сокетов AM4 и LGA2066. Внутри все аккуратно распределено по отдельным нишам. Общий комплект включает два вентилятора, крепления для AMD и INTEL, винты крепления, блок управления, набор кабелей для синхронизации, двухсторонний скот, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Внешний вид

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Заметных изменений в общую конструкцию уже знакомой системы жидкостного охлаждения производитель вносить не стал. Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync использует уже проверенный временем радиатор и помпу.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Используется 240 мм радиатор охлаждения, окрашенный в черный цвет. Выполнен он из алюминия, пространство между одиннадцатью каналами заполнено гофролентой. Общие габариты составляют 270 х 120 х 27 мм.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Соединен он с помпой при помощи гибких резиновых трубок. Это не разборная конструкция, концы трубок опрессованы и дополнительно защищены. Длина шлангов 325 мм.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Помпа в форме круглой шайбы. Она объединена с водоблоком. На верхней крышке круговая подсветка и логотип производителя. Шланги в ней соединены на поворотных фитингах.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Основание помпы из меди, поверхность хорошо отполирована. Изначально на поверхность нанесена термопаста.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

От помпы отходят два кабеля. Один отвечает за общую работу, вторая за работу подсветки. Длина достаточна для аккуратной укладки.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

В комплекте с системой жидкостного охлаждения идут два 120 мм вентилятора с RGB-подсветкой. Гидравлический подшипник. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Также, как и помпа они идут с двумя кабелями, один из них для общего питания, второй для подсветки. Длина около метра, есть защитная оплетка.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Подсветка может работать как с автономным управлением, так и синхронизировано с материнскими платами ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI. Для этого нужно будет подключить кабелем синхронизации.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Без синхронизации можно управлять пультом ДУ. Он помимо эффектов меняет скорость вращения вентиляторов.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Сборка

Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции. Для начала закрепляем радиатор на одной из стенок корпуса с помощью винтов.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Далее ставим крепежную пластину на помпу. Прижимаем к теплораспределительной крышке процессора с помощью винтов. Остается только подключить разъемы. Сам процесс не требует навыков и опыта.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Тесты Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Процессор Intel Core i7 5960X:

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Итоги по Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync – недорогая и эффективная система жидкостного охлаждения с управляемой подсветкой. Совместимость с актуальными сокетами, простая установка, высокая эффективность отвода тепла, низкий уровень шума, комплектный блок управления оборотами и подсветкой.
Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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