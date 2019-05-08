Обзор Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync (CL-W233-PL12SW-A). Недорогая и эффективная СВО

Вслед за протестированными ранее корпусами Thermaltake с предустановленными RGB вентиляторами и поддержкой синхронизации подсветки, мы рассмотрим обновленную систему жидкостного охлаждения Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync, выполненную в схожей стилистике.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync обзор

Доступна она в магазине DNS с рекомендованной стоимостью в 9499 рублей.

Комплектация

Поставляется в иллюстрированной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Здесь можно обратить внимание на поддержку сокетов AM4 и LGA2066. Внутри все аккуратно распределено по отдельным нишам. Общий комплект включает два вентилятора, крепления для AMD и INTEL, винты крепления, блок управления, набор кабелей для синхронизации, двухсторонний скот, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Заметных изменений в общую конструкцию уже знакомой системы жидкостного охлаждения производитель вносить не стал. Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync использует уже проверенный временем радиатор и помпу.

Используется 240 мм радиатор охлаждения, окрашенный в черный цвет. Выполнен он из алюминия, пространство между одиннадцатью каналами заполнено гофролентой. Общие габариты составляют 270 х 120 х 27 мм.

Соединен он с помпой при помощи гибких резиновых трубок. Это не разборная конструкция, концы трубок опрессованы и дополнительно защищены. Длина шлангов 325 мм.

Помпа в форме круглой шайбы. Она объединена с водоблоком. На верхней крышке круговая подсветка и логотип производителя. Шланги в ней соединены на поворотных фитингах.

Основание помпы из меди, поверхность хорошо отполирована. Изначально на поверхность нанесена термопаста.

От помпы отходят два кабеля. Один отвечает за общую работу, вторая за работу подсветки. Длина достаточна для аккуратной укладки.

В комплекте с системой жидкостного охлаждения идут два 120 мм вентилятора с RGB-подсветкой. Гидравлический подшипник. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Также, как и помпа они идут с двумя кабелями, один из них для общего питания, второй для подсветки. Длина около метра, есть защитная оплетка.

Подсветка может работать как с автономным управлением, так и синхронизировано с материнскими платами ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI. Для этого нужно будет подключить кабелем синхронизации.

Без синхронизации можно управлять пультом ДУ. Он помимо эффектов меняет скорость вращения вентиляторов.

Сборка

Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции. Для начала закрепляем радиатор на одной из стенок корпуса с помощью винтов.

Далее ставим крепежную пластину на помпу. Прижимаем к теплораспределительной крышке процессора с помощью винтов. Остается только подключить разъемы. Сам процесс не требует навыков и опыта.

Тесты Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Процессор Intel Core i7 5960X:

Итоги по Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync – недорогая и эффективная система жидкостного охлаждения с управляемой подсветкой. Совместимость с актуальными сокетами, простая установка, высокая эффективность отвода тепла, низкий уровень шума, комплектный блок управления оборотами и подсветкой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".