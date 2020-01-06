Обзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеями

2020-01-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Ticwatch Pro; [283]
Умные часы на платформе Android Wear объединяет общая проблема с ограниченным временем автономной работы. Как результат, пользователи сталкиваются с необходимостью ежедневной зарядки. В Ticwatch Pro предложили условное решение этого недостатка установкой второго монохромного дисплея. Позже вышла модификация этих часов с LTE-модулем, хотя с учетом платформы, каких-либо преимуществ он не даст.

Ticwatch Pro

Часы можно приобрести в крупных российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в коробке с темным оформлением, предотвращающей повреждения при транспортировке. Комплект включает зарядный кабель и набор документации.

Внешний вид

Внешний вид Ticwatch Pro четко ограничивает направленность на мужскую аудиторию. Выглядят часы с заделом на премиальность.

Ticwatch Pro

В основе используются качественные материалы. Металлическая рамка вокруг круглого дисплея.

Ticwatch Pro

Основная часть выполнена из черного пластика. Отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу. Корпус защищен от попадания пыли и грязи.

Ticwatch Pro

Доступны несколько вариантов цветовой окраски корпуса: серебристая и черная. Все они идут с черным кожано-резиновым ремешком. Тут используется распространенный тип крепления, найти альтернативные ремешки не составит проблем.

Ticwatch Pro

На правой грани расположены две механические кнопки, стилизованные под механизм подзавода у механических часов. Вторая кнопка программируется.

Ticwatch Pro

С внутренней стороны металлическая крышка. Датчик сердечного ритма и контактная группа с магнитным замком.

Ticwatch Pro

Экран

В Ticwatch Pro установлен круглый OLED-дисплей с разрешением 400 на 400 пикселей. Он цветной, здесь выводится основной интерфейс. Над этим экраном находится ЖК-дисплей с низким энергопотреблением. С этого экрана можно контролировать время, количество пройденных шагов и данные по сердечному ритму.

Ticwatch Pro

Начинка

Сердцем часов стал процессор Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 2100 МГц. Он был топовым для носимых устройств в 2019 году. Уже на выставке CES 2020 выходят часы на новом процессоре. Доступны 512 Мбайт оперативной памяти. Производительность для Wear OS достаточная, но периодически мы сталкивались с задержками открытия приложений.

Ticwatch Pro

Автономная работа

Заявленные 30 часов работы без подзарядки доступны только в режиме Essential Mode, когда цветной дисплей и операционная система отключаются. В обычном режиме работы это 1.5 дня работы. Как результат, для того, чтобы получить заряд на второй день, пользователю все равно будет необходим вечерний сеанс зарядки.

Софт

Для взаимодействия и настройки используется общее приложение Wear OS. С помощью него можно выбирать выводимые уведомления, контролировать активность, выбирать режимы работы.
Здесь же загружаются приложения и дополнительные циферблаты. Выбор хороший.
Для соединения со смартфоном используется Bluetooth. Также часы оборудованы встроенным Wi-Fi модулем. Есть GPS и датчик сердечного ритма.
Часы могут работать с Android и iOS смартфонами. Проблем с работой замечено не было. Отдельно отметим возможность оплаты часами на терминалах оплаты с помощью Android Pay.

Итоги по Ticwatch Pro

Ticwatch Pro - интересный вариант при поиске умных часов с операционной системой Wear OS. Внешний вид с заделом на премиальность, второй дисплей для вывода общей информации, защита корпуса от воды, NFC с бесконтактными платежами, простая замена ремешков. Не устроить могут задержки при запуске приложений.

Комментарии и отзывы Ticwatch Pro
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