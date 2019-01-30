Обзор Toshiba TransMemory-EX U382 32GB. Флешка с USB Type-C

Сегодня героем нашего обзора будет флеш-накопитель Toshiba TransMemory-EX U382 32GB с двумя разъемами. Её можно подключать к смартфонам и планшетам, оснащенным разъемом USB Type-C, а также ноутбука и настольным компьютера с полноразмерным USB. Эту же особенность накопителя можно будет использовать для переноса файлов и медиаконтента.

Комплектация

Флеш-накопитель находится в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в традиционном блистере с прозрачной вставкой по центру. Приведена общая информация, список совместимых платформ и данные по производителю.

Внешний вид

Выполнена Toshiba TransMemory-EX U382 32GB в компактном корпусе. Белоснежное пластиковое основание и полупрозрачная крышка.

Интерфейс USB Type-C защищен полупрозрачным пластиком, предотвращающим попадание грязи и пыли.

С противоположной стороны полноразмерный USB 3.0. Есть ушко, позволяющее зафиксировать флешку на ремешке.

Для подключения к смартфону не потребуется использование переходников и удлинителей.

Тесты Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Crystal Disk Mark

Начинает работать и определяется без установки драйверов и программного обеспечения.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB – хороший вариант внешнего накопителя для смартфона/планшета, оснащенного разъемом USB Type-C. Высокие скорости обмена данными, стабильная работа при продолжительной нагрузке, компактные габариты, широкая совместимость с операционными системами.