Обзор Toshiba TransMemory-EX U382 32GB. Флешка с USB Type-C

2019-01-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Toshiba TransMemory-EX U382 32GB; [333]
Сегодня героем нашего обзора будет флеш-накопитель Toshiba TransMemory-EX U382 32GB с двумя разъемами. Её можно подключать к смартфонам и планшетам, оснащенным разъемом USB Type-C, а также ноутбука и настольным компьютера с полноразмерным USB. Эту же особенность накопителя можно будет использовать для переноса файлов и медиаконтента.

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Флеш-накопитель находится в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в традиционном блистере с прозрачной вставкой по центру. Приведена общая информация, список совместимых платформ и данные по производителю.

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Внешний вид

Выполнена Toshiba TransMemory-EX U382 32GB в компактном корпусе. Белоснежное пластиковое основание и полупрозрачная крышка.

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Интерфейс USB Type-C защищен полупрозрачным пластиком, предотвращающим попадание грязи и пыли.

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

С противоположной стороны полноразмерный USB 3.0. Есть ушко, позволяющее зафиксировать флешку на ремешке.

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Для подключения к смартфону не потребуется использование переходников и удлинителей.

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Начинает работать и определяется без установки драйверов и программного обеспечения.

Тесты Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

МодельДанные
КорпусThermaltake Premium A500 TG
Материнская платаASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
ПроцессорIntel Core i7-7820X (oc - 4400 МГц)
Кулер для процессораRAIJINTEK TRITON 240
ВидеокартаPalit GTX1080 Super JetStream
Оперативная памятьKingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц
Жесткий дискKingston SKC1000/240G
Жесткий диск 2Crucial MX300 750 GB
Жесткий диск 2Samsung 850 EVO 500 Gb
Блок питанияThermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold
АудиоRAZER NARI
МониторDELL U3417W
Монитор 2Philips 242G5DJEB
МышкаRazer Mamba Elite
КлавиатураRazer BlackWidow Lite
Операционная системаWindows Pro 10

Crystal Disk Mark

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

HD Tune

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

AS SSD

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

AJA

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Anvil

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Итоги по Toshiba TransMemory-EX U382 32GB

Toshiba TransMemory-EX U382 32GB – хороший вариант внешнего накопителя для смартфона/планшета, оснащенного разъемом USB Type-C. Высокие скорости обмена данными, стабильная работа при продолжительной нагрузке, компактные габариты, широкая совместимость с операционными системами.

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