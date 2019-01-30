Обзор Toshiba TransMemory-EX U382 32GB. Флешка с USB Type-C

Сегодня героем нашего обзора будет флеш-накопитель Toshiba TransMemory-EX U382 32GB с двумя разъемами. Её можно подключать к смартфонам и планшетам, оснащенным разъемом USB Type-C, а также ноутбука и настольным компьютера с полноразмерным USB. Эту же особенность накопителя можно будет использовать для переноса файлов и медиаконтента.
Флеш-накопитель находится в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в традиционном блистере с прозрачной вставкой по центру. Приведена общая информация, список совместимых платформ и данные по производителю.
Внешний видВыполнена Toshiba TransMemory-EX U382 32GB в компактном корпусе. Белоснежное пластиковое основание и полупрозрачная крышка.
Интерфейс USB Type-C защищен полупрозрачным пластиком, предотвращающим попадание грязи и пыли.
С противоположной стороны полноразмерный USB 3.0. Есть ушко, позволяющее зафиксировать флешку на ремешке.
Для подключения к смартфону не потребуется использование переходников и удлинителей.
Начинает работать и определяется без установки драйверов и программного обеспечения.
Тесты Toshiba TransMemory-EX U382 32GB
|Модель
|Данные
|Корпус
|Thermaltake Premium A500 TG
|Материнская плата
|ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
|Процессор
|Intel Core i7-7820X (oc - 4400 МГц)
|Кулер для процессора
|RAIJINTEK TRITON 240
|Видеокарта
|Palit GTX1080 Super JetStream
|Оперативная память
|Kingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц
|Жесткий диск
|Kingston SKC1000/240G
|Жесткий диск 2
|Crucial MX300 750 GB
|Жесткий диск 2
|Samsung 850 EVO 500 Gb
|Блок питания
|Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold
|Аудио
|RAZER NARI
|Монитор
|DELL U3417W
|Монитор 2
|Philips 242G5DJEB
|Мышка
|Razer Mamba Elite
|Клавиатура
|Razer BlackWidow Lite
|Операционная система
|Windows Pro 10
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD
AJA
Anvil