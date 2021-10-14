Обзор Tronsmart Splash 1. Портативная колонка для активного отдыха и спорта

Средняя ее стоимость – 2590 рублей.
Изначально на корпусе зафиксирован ремешок с регулируемым обхватом. С помощью него можно держать в руке или зафиксировать на ремне или боковой стороне рюкзака.
Верхняя часть обтянута тканью черного цвета. По центру хромированный логотип производителя.
Ниже него три механические кнопки управления. Оформлены они в виде наглядных иконок.
Нажимаются с небольшим усилием. При ношении в куртке или рюкзаке исключаются случайные нажатия.
На верхнем торце у Tronsmart Splash 1 четыре светодиода, отображающих текущий заряд батареи. Кнопки переключения режимов воспроизведения и включения.
Под защитной резиновой заглушкой разъем USB-C и аудиовход. Важно не забывать после сеанса зарядки закрывать с плотным прилеганием, предотвращая попадание воды.
На основании прорезиненные ножки. В центре нанесена общая техническая информация по акустике.
Комплектуется аудиокабелем и питающим USB-C. В качестве источника питания можно будет использовать зарядку от смартфона или внешний аккумулятор. Процесс прослушивания не прерывается на время зарядки.
По краям корпус есть зона со светодиодной подсветкой. Тут цвет последовательно меняется интервалами в несколько секунд. Настройки этой зоны не предполагаются.
В комплекте есть наглядная инструкция с примерами управления и сценариями нажатий по кнопкам для получения нужного результата. Помимо переключения треков, ответа на входящий вызов, постановки на паузи и изменения громкости, можно активировать режим SoundPulse. В этом режиме громкость и насыщенность звука, особенно в низкочастотном диапазоне, повышается.
Общая мощность системы до 15 Ватт. Запас по регулировке громкости присутствует. Оценивая же звуковую сцену в целом лучшей ей удаются современные композиции, классику превращает в «кашу».
За автономную работу в ней отвечает батарея с емкостью 2200 мАч. На среднем уровне громкости заряда хватает на сутки эксплуатации. Такая автономность будет хороша при эксплуатации в походах или поездках, когда не всегда под рукой есть доступная зарядка.