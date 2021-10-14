Обзор Tronsmart Splash 1. Портативная колонка для активного отдыха и спорта

Не так давно прошел анонс и запуск продаж портативной колонки Tronsmart Splash 1, одной из ключевых особенностей которой стала защита от воды, соответствующая классу IPX7. Также производитель отмечает полный диапазон и тональный баланс, а также продолжительное время автономной работы.

Комплектация

Средняя ее стоимость – 2590 рублей.Упакована в коробку, в оформлении которой акцент сделан на наличие защиты от попадания воды. Здесь же пометка по классу защиты. Комплект включает аудиокабель и USB-кабель.

Внешний вид

Компактные габариты и круглая форма корпуса позволяют носить ее с собой в качестве карманной акустики. Весит 260 граммов.

Изначально на корпусе зафиксирован ремешок с регулируемым обхватом. С помощью него можно держать в руке или зафиксировать на ремне или боковой стороне рюкзака.

Верхняя часть обтянута тканью черного цвета. По центру хромированный логотип производителя.

Ниже него три механические кнопки управления. Оформлены они в виде наглядных иконок.

Нажимаются с небольшим усилием. При ношении в куртке или рюкзаке исключаются случайные нажатия.

На верхнем торце у Tronsmart Splash 1 четыре светодиода, отображающих текущий заряд батареи. Кнопки переключения режимов воспроизведения и включения.

Под защитной резиновой заглушкой разъем USB-C и аудиовход. Важно не забывать после сеанса зарядки закрывать с плотным прилеганием, предотвращая попадание воды.

На основании прорезиненные ножки. В центре нанесена общая техническая информация по акустике.

Комплектуется аудиокабелем и питающим USB-C. В качестве источника питания можно будет использовать зарядку от смартфона или внешний аккумулятор. Процесс прослушивания не прерывается на время зарядки.

Тесты

По краям корпус есть зона со светодиодной подсветкой. Тут цвет последовательно меняется интервалами в несколько секунд. Настройки этой зоны не предполагаются.Акустика оснащена модулем Bluetooth 5.0. Поддерживается только базовый набор кодеков. Отдельно отметим возможность связки двух таких колонок в стереопару. Это режим TWS. Стабильную передачу звука колонка демонстрировала на расстоянии 10 метров.

В комплекте есть наглядная инструкция с примерами управления и сценариями нажатий по кнопкам для получения нужного результата. Помимо переключения треков, ответа на входящий вызов, постановки на паузи и изменения громкости, можно активировать режим SoundPulse. В этом режиме громкость и насыщенность звука, особенно в низкочастотном диапазоне, повышается.

Общая мощность системы до 15 Ватт. Запас по регулировке громкости присутствует. Оценивая же звуковую сцену в целом лучшей ей удаются современные композиции, классику превращает в «кашу».

Итоги

За автономную работу в ней отвечает батарея с емкостью 2200 мАч. На среднем уровне громкости заряда хватает на сутки эксплуатации. Такая автономность будет хороша при эксплуатации в походах или поездках, когда не всегда под рукой есть доступная зарядка.В сегменте недорогих беспроводных колонок получаем довольно интересный вариант. На фоне конкурентов Tronsmart Splash 1 выделяет защита от влаги и режим SoundPulse. Удобная форма исполнения, предустановленный на корпусе шнурок, дистанционное управление воспроизведением, длительное время автономной работы.