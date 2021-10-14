Обзор Tronsmart Splash 1. Портативная колонка для активного отдыха и спорта

Не так давно прошел анонс и запуск продаж портативной колонки Tronsmart Splash 1, одной из ключевых особенностей которой стала защита от воды, соответствующая классу IPX7. Также производитель отмечает полный диапазон и тональный баланс, а также продолжительное время автономной работы.

Tronsmart Splash 1

Средняя ее стоимость – 2590 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку, в оформлении которой акцент сделан на наличие защиты от попадания воды. Здесь же пометка по классу защиты. Комплект включает аудиокабель и USB-кабель.

Tronsmart Splash 1

Внешний вид

Компактные габариты и круглая форма корпуса позволяют носить ее с собой в качестве карманной акустики. Весит 260 граммов.

Tronsmart Splash 1

Изначально на корпусе зафиксирован ремешок с регулируемым обхватом. С помощью него можно держать в руке или зафиксировать на ремне или боковой стороне рюкзака.

Tronsmart Splash 1

Верхняя часть обтянута тканью черного цвета. По центру хромированный логотип производителя.

Tronsmart Splash 1

Ниже него три механические кнопки управления. Оформлены они в виде наглядных иконок.

Tronsmart Splash 1

Нажимаются с небольшим усилием. При ношении в куртке или рюкзаке исключаются случайные нажатия.

Tronsmart Splash 1

На верхнем торце у Tronsmart Splash 1 четыре светодиода, отображающих текущий заряд батареи. Кнопки переключения режимов воспроизведения и включения.

Tronsmart Splash 1

Под защитной резиновой заглушкой разъем USB-C и аудиовход. Важно не забывать после сеанса зарядки закрывать с плотным прилеганием, предотвращая попадание воды.

Tronsmart Splash 1

На основании прорезиненные ножки. В центре нанесена общая техническая информация по акустике.

Tronsmart Splash 1

Комплектуется аудиокабелем и питающим USB-C. В качестве источника питания можно будет использовать зарядку от смартфона или внешний аккумулятор. Процесс прослушивания не прерывается на время зарядки.

Tronsmart Splash 1

По краям корпус есть зона со светодиодной подсветкой. Тут цвет последовательно меняется интервалами в несколько секунд. Настройки этой зоны не предполагаются.

Тесты

Акустика оснащена модулем Bluetooth 5.0. Поддерживается только базовый набор кодеков. Отдельно отметим возможность связки двух таких колонок в стереопару. Это режим TWS. Стабильную передачу звука колонка демонстрировала на расстоянии 10 метров.

Tronsmart Splash 1

В комплекте есть наглядная инструкция с примерами управления и сценариями нажатий по кнопкам для получения нужного результата. Помимо переключения треков, ответа на входящий вызов, постановки на паузи и изменения громкости, можно активировать режим SoundPulse. В этом режиме громкость и насыщенность звука, особенно в низкочастотном диапазоне, повышается.

Tronsmart Splash 1

Общая мощность системы до 15 Ватт. Запас по регулировке громкости присутствует. Оценивая же звуковую сцену в целом лучшей ей удаются современные композиции, классику превращает в «кашу».

Tronsmart Splash 1

За автономную работу в ней отвечает батарея с емкостью 2200 мАч. На среднем уровне громкости заряда хватает на сутки эксплуатации. Такая автономность будет хороша при эксплуатации в походах или поездках, когда не всегда под рукой есть доступная зарядка.

Итоги

В сегменте недорогих беспроводных колонок получаем довольно интересный вариант. На фоне конкурентов Tronsmart Splash 1 выделяет защита от влаги и режим SoundPulse. Удобная форма исполнения, предустановленный на корпусе шнурок, дистанционное управление воспроизведением, длительное время автономной работы.
Комментарии и отзывы Tronsmart Splash 1
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