Обзор Trust GXT 354 Creon 7.1. Наушники с активной вибрацией

2019-05-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 354 Creon 7.1; [115]
Продолжая изучение актуальной периферии компании Trust сегодня, мы детально изучим игровые наушники GXT 354 Creon 7.1 с поддержкой технологии вибрации на низких частотах. Помимо этого, тут есть объемный 7.1 звук, излучаемый 40 мм динамиками, а также чувствительный микрофон.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3950 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Trust GXT 354 Creon 7.1обзор

Комплектация

Наушники поставляются в коробке из плотного картона, заполненной вспененным материалом. Представлена подробная информация по характеристикам. Комплект помимо самих наушников включает документацию и гарантийный талон.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Внешний вид

Trust GXT 354 Creon 7.1 от большинства представленных на сегодняшний день моделей отличает белоснежное исполнение. Выглядит стильно и интересно.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена качественно. Конструкция устойчива к деформациям.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Оголовье широкое. На внутренней стороне есть мягкая вставка, обтянутая кожзамом.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Предусмотрена регулировка по длине. Направляющие металлические. Диапазон регулировки широкий, выбранное положение не смещается.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Дополнительно есть возможность поворота чашек. Это упрощает хранение, а также обеспечивает отсутствие излишнего давления на уши во время ношения.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Чашки угловатой формы. На внешнюю сторону нанесен логотип производителя. Элементов с подсветкой в этой модели нет.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Амбушюры из экокожи, динамик защищает ткань с сеткой. Элементов управления на чашках нет.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Микрофон выполнен в виде откидной ножки. Он срывается в левой чашке. Здесь же несъемный кабель подключения с USB разъемом.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Место выхода кабеля усилено. Кнопки собраны на пульте, зафиксированном на кабеле. Помимо регулятора громкости и кнопки управления микрофон есть регулятор интенсивности вибрации.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Софт

На официальном сайте производителя доступна для загрузки утилита управления наушниками Trust GXT 354 Creon 7.1. Выполнена она в виде компактного окошка, в главном окне которого можно выбрать один из четырех профилей. В один клик включить эквалайзер и объемный звук.

Trust GXT 354 Creon 7.1

В отдельной вкладке выбирает эффект обработки звучания: театр, ванная комната, зал и коридор.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Выставляются параметры работы микрофона со степенью усиления.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Есть подробные настройки для виртуального 7.1 звучания.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Тесты

Trust GXT 354 Creon 7.1

За воспроизведение в этих наушниках отвечают динамики с 40 мм неодимовыми магнитами. USB интерфейс не требует наличия в системе отдельной звуковой карты. Звуковая сцена насыщенная, акцент сделан на низкие частоты. Есть большой запас по громкости. Средние и высокие частоты не забыты. Гарнитура подойдет для прослушивания разноплановой музыки.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Сочные и глубокие басы в Trust GXT 354 Creon 7.1дополнены активной вибрацией. В такой связке выстрелы и взрывы ощущаются реальными и первое время эксплуатации доставляют поистине детский восторг. Поддержка 7.1 звука хорошо себя показала в сетевых шутерах дав четкое позиционирования себя на локации.

Trust GXT 354 Creon 7.1

В плане эргономики проблем в ходе длительного ношения выявлено не было. На голову не давят, есть необходимый диапазон регулировки под разные объемы головы. Использование амбушюр из кожзама ожидаемо приводит к запотеванию при длительном ношении.

Trust GXT 354 Creon 7.1

Микрофон чувствительный, голос передает без искажений. Подойдет для общения в онлайн играх.

Тест микрофона Trust GXT 354 Creon 7.1

Итоги по Trust GXT 354 Creon 7.1

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrust GXT 354 Creon 7.1 можно впервую очередь рекомендовать в качестве игровой гарнитуры под такие игры как World of Tanks, Battlefield, PUBG и Escape from Tarkov. В них она проявит себя во всей красе, передав в красках все задуманные разработчиками спецэффекты, при этом без внимания не останется противник, поджидающий за ближайшим поворотом. Невысокая стоимость, приятный внешний вид с белоснежным исполнением, качество сборки, активная вибрация, чувствительный микрофон, пульт ДУ, программное обеспечение. Не устроить могут амбушюры из кожзама.
Trust GXT 354 Creon 7.1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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