Обзор Trust GXT 354 Creon 7.1. Наушники с активной вибрацией

Продолжая изучение актуальной периферии компании Trust сегодня, мы детально изучим игровые наушники GXT 354 Creon 7.1 с поддержкой технологии вибрации на низких частотах. Помимо этого, тут есть объемный 7.1 звук, излучаемый 40 мм динамиками, а также чувствительный микрофон.

Trust GXT 354 Creon 7.1обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3950 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Комплектация

Наушники поставляются в коробке из плотного картона, заполненной вспененным материалом. Представлена подробная информация по характеристикам. Комплект помимо самих наушников включает документацию и гарантийный талон.

Внешний вид

Trust GXT 354 Creon 7.1 от большинства представленных на сегодняшний день моделей отличает белоснежное исполнение. Выглядит стильно и интересно.

Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена качественно. Конструкция устойчива к деформациям.

Оголовье широкое. На внутренней стороне есть мягкая вставка, обтянутая кожзамом.

Предусмотрена регулировка по длине. Направляющие металлические. Диапазон регулировки широкий, выбранное положение не смещается.

Дополнительно есть возможность поворота чашек. Это упрощает хранение, а также обеспечивает отсутствие излишнего давления на уши во время ношения.

Чашки угловатой формы. На внешнюю сторону нанесен логотип производителя. Элементов с подсветкой в этой модели нет.

Амбушюры из экокожи, динамик защищает ткань с сеткой. Элементов управления на чашках нет.

Микрофон выполнен в виде откидной ножки. Он срывается в левой чашке. Здесь же несъемный кабель подключения с USB разъемом.

Место выхода кабеля усилено. Кнопки собраны на пульте, зафиксированном на кабеле. Помимо регулятора громкости и кнопки управления микрофон есть регулятор интенсивности вибрации.

Софт

На официальном сайте производителя доступна для загрузки утилита управления наушниками Trust GXT 354 Creon 7.1. Выполнена она в виде компактного окошка, в главном окне которого можно выбрать один из четырех профилей. В один клик включить эквалайзер и объемный звук.

В отдельной вкладке выбирает эффект обработки звучания: театр, ванная комната, зал и коридор.

Выставляются параметры работы микрофона со степенью усиления.

Есть подробные настройки для виртуального 7.1 звучания.

Тесты

За воспроизведение в этих наушниках отвечают динамики с 40 мм неодимовыми магнитами. USB интерфейс не требует наличия в системе отдельной звуковой карты. Звуковая сцена насыщенная, акцент сделан на низкие частоты. Есть большой запас по громкости. Средние и высокие частоты не забыты. Гарнитура подойдет для прослушивания разноплановой музыки.

Сочные и глубокие басы в Trust GXT 354 Creon 7.1дополнены активной вибрацией. В такой связке выстрелы и взрывы ощущаются реальными и первое время эксплуатации доставляют поистине детский восторг. Поддержка 7.1 звука хорошо себя показала в сетевых шутерах дав четкое позиционирования себя на локации.

В плане эргономики проблем в ходе длительного ношения выявлено не было. На голову не давят, есть необходимый диапазон регулировки под разные объемы головы. Использование амбушюр из кожзама ожидаемо приводит к запотеванию при длительном ношении.

Тест микрофона Trust GXT 354 Creon 7.1

Микрофон чувствительный, голос передает без искажений. Подойдет для общения в онлайн играх.

Итоги по Trust GXT 354 Creon 7.1

Trust GXT 354 Creon 7.1 можно впервую очередь рекомендовать в качестве игровой гарнитуры под такие игры как World of Tanks, Battlefield, PUBG и Escape from Tarkov. В них она проявит себя во всей красе, передав в красках все задуманные разработчиками спецэффекты, при этом без внимания не останется противник, поджидающий за ближайшим поворотом. Невысокая стоимость, приятный внешний вид с белоснежным исполнением, качество сборки, активная вибрация, чувствительный микрофон, пульт ДУ, программное обеспечение. Не устроить могут амбушюры из кожзама.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".