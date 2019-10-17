Обзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофоном

2019-10-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1; [97]
Продолжая изучение модельной линейки Trust сегодня, мы детально рассмотрим игровые наушники Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Как можно догадаться по названию, акцент сделан на виртуальный объемный звук и многоцветную подсветку. Помимо этого, предлагается встроенный модуль для управления громкостью и подсветкой, а также изменения статуса работы микрофона.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

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Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 обзор

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с информацией по основным особенностям работы. Внутри наушники зафиксированы на пластиковой подложке. Комплект включает наклейку с логотипом и руководство пользователя.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Внешний вид

Оформлены в темно-серой стилистике. В конструкции гарнитуры преобладает пластик. Проблем с качеством сборки нет.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Оголовье с вырезом в центральной части. Пользователю не нужно будет самостоятельно подбирать оптимальную длину, за прижим отвечает мягкая лямка на внутренней части.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

В дальнейшем для обслуживания её можно будет снять. Крепится при помощи липучек.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Предусмотрена возможность поворота чашек относительно точки крепления. Так упрощается хранение и переноска.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Чашки со сложной полигональной формой. Они расположены под небольшим углом.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

На внешней части логотип производителя, подсвечиваемый многоцветной подсветкой. Постоянно меняющийся градиент. Переключения эффектов не предусмотрено.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Владелец Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 сможет только включать или выключать её с помощью пульта управления.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Сам пульт также подсвечивается. На нем также доступны кнопки управления громкостью, выключения динамика и микрофона. Контролировать текущий статус удобно.

Глубокие амбушюры из экокожи. Решетку динамика защищает ткань. По периметру аккуратный стежок.

Элементов управления на чашках не предусмотрено, на левой находится несъемный микрофон с гибкой ножкой и ветрозащитой.

Кабель подключения несъемный. Широкое сечение, ферритовая защита и тканевая оплетка. Длина 2 метра.

Софт

С официального сайта производителя доступна утилита управления. Рекомендовать её для загрузки не будем. Она фактически только меняет балансировку между динамиками и выключает микрофон. Оформление, процесс установки на Windows 10 реализованы плохо.

Тесты

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 мы использовали в паре с настольным компьютером. Для начала эксплуатации достаточно просто подключить её к свободному USB-разъему. Определяется автоматически. Все управление можно осуществлять с пульта управления. Диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Установлены 40мм неодимовые динамики.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Запас по громкости воспроизведения высокий. Наушники хорошо сбалансированы под воспроизведение музыки и фильмов. В играх себя эффективно продемонстрировал режим 7.1 звука, позволяя определять местоположение противников. Он же во всех красках передает спецэффекты. Обеспечивается хорошая звукоизоляция, отсекающая все внешние шумы.

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Конструкция у гарнитуры удобная. При движении головой не смещаются. К ушам прижимаются плотно. Длительное ношение приводит к умеренному запотеванию. Внешний вид аккуратный.

Тест микрофона Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Микрофон передает голос без искажений. Эти наушники можно использовать для общения в онлайн играх и для проведения стрим-трансляций.

Итоги по Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1

Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1 игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком и многоцветной подсветкой. Хорошо сбалансированное звучание, пульт управления, чувствительный микрофон, эргономичная конструкция и кабель с тканевой оплеткой.

Комментарии и отзывы Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1
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Обзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофономОбзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофоном
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