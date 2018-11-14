Обзор UMIDIGI A3. Недорогой смартфон из стекла и стали

В начале октября был анонсирован выход недорогого смартфона UMIDIGI A3. В скромном ценовом сегменте компания смогла предложить хорошее оснащение с IPS-дисплеем, двойной основной камерой, аккумулятором на 3300 мАч, сканером отпечатка пальца. Помимо этого, смартфон выполнен в стеклянно-металлическом корпусе. У нас появилась возможность изучить новинку и поделиться опытом эксплуатации с вами.

UMIDIGI A3 обзор

Основным каналом продаж выступает официальный магазин UMIDIGI OFFICIAL Store на площадке Aliexpress - http://ali.ski/3ut78

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри коробки смартфон упакован с установленным защитным бампером, дающим дополнительную подстраховку от возможных повреждений при транспортировке.

Комплект также включает зарядное устройство с евровилкой, USB-кабель и техническую документацию.

Внешний вид

Вышел UMIDIGI A3 в черной и золотистой расцветке корпуса. Каркас выполнен из стали, обеспечивая жесткость.

Задняя крышка исполнена из стекла, устойчивого к появлению царапин и сколов. Это покрытие подвержено загрязнению следами пальцев.

Боковая грань закруглена. На нижнем торце аудиоразъем, основной микрофон, динамик и microUSB.

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.

С противоположной стороны скрывается выдвижной лоток, на который можно будет установить одновременно две SIM и карту памяти формата microSD объемом до 256 Гбайт.

Придраться можно к относительно большому весу, составляющий тут 186 граммов. Общие габариты 147.2 x 70.2 x 8.5 мм. В руке ощущается увесистым бруском.

На крышке выведен блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Здесь же рядом активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает сканер быстро.

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Рамки вокруг экрана узкие, ряд сенсорных кнопок реализован программно. Сверху объектив фронтальной камеры и разговорная решетка динамика.

Внешне смартфон производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Все элементы плотно подогнаны к друг другу.

Экран

Установлен 5.5-дюймовый S-IPS экран с разрешением 720 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 18:9. Углы обзора в UMIDIGI A3 широкие. Цветовой баланс экрана смещен в холодные тона. Уровень максимальной яркости не позволит комфортно работать под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Начинка

На борту 4-ядерная платформа MediaTek MT6739 с ядрами Cortex-A53 и графикой PowerVR GE8100. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Программы открываются без задержки, явной нехватки под рабочие приложения нет. Запускаются игры с простой графикой.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 150/50 Мбит/с. Качество связи уверенное, голос передается без искажений. Разрывов связи за время теста замечено не было. Порадовало наличие поддержки Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. Навигационный модуль на холодный старт требует около 30 секунд.Батарейки с емкостью 3300 мАч хватает на 5.5 часов работы с выставленным максимальным уровнем яркости экрана. В играх заряд израсходуется за 3 часа, фильмы около 6 часов. Технологии беспроводной и быстрой зарядки UMIDIGI A3 не поддерживает.

Камера

Основная 12 Мп камера дополнена 5 Мп модулем. Есть автофокус, хорошо работает он только при достаточном уровне освещения. В дневное время снимки получаются детализированными. В вечернее и ночное время чаще всего смазаны.

Приложение предлагает дополнительные эффекты и фильтры обработки, есть размытие фона. Фронтальная камера с разрешением 12 Мп. Используются матрицы OmniVision.

Максимальное разрешение съемки видео ограниченно Full HD. Ниже можно ознакомиться с примером работы камеры.

Софт

При включении пользователя встречает чистая операционная система Google Android 8.1 без стороннего софта и оболочек. За время тестирования было получено обновление, повышающее стабильность. Интерфейс работает без лагов.

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