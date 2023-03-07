Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч

Изучаемый сегодня смартфон UMIDIGI G1 Max относится к недорогому ценовому сегменту, но при этом он оснащен 6.52-дюймовым HD+ дисплеем с каплевидным вырезом, 8 Мп фронтальной камерой и 50 Мп основной, аккумулятором с емкостью 5150 мАч, 6 и 128 Гбайт памяти, а также 8-ядерным процессором Unisoc T610.

UMIDIGI G1 Max

Комплектация

Коробка в ярко-желтом цвете с изображением смартфона и данными по техническим характеристикам.

UMIDIGI G1 Max

Комплект его включает скрепку для лотка SIM, кабель USB с красной оплеткой, адаптер питания, руководство пользователя.

UMIDIGI G1 Max

Также в комплекте идет силиконовый чехол, плотно прилегающий к корпусу, защитная пленка изначально нанесена на экран.

UMIDIGI G1 Max обзор

Внешний вид

Вышел смартфон в двух вариантах цветового исполнения: Galaxy Blue и Starry Black (у нас на тестах). Несмотря на то, что в основе используется пластик, у него высокая жесткость.

UMIDIGI G1 Max

Крышка с шероховатым текстурным покрытием, приятным тактильно, и за счет него снижается риск выпадения из рук. Есть часть с девизом BEYOND DREAMS.

UMIDIGI G1 Max

В верхнем углу слева немного выступающий блок основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка. С учетом ее исполнения оптимально использовать смартфон с комплектным силиконовым чехлом, без него он раскачивается при размещении на столе.

UMIDIGI G1 Max

На правой грани раздельный регулятор громкости, кнопка включения со сканером отпечатка пальца. При включении идет проверка системы безопасности, удобнее, чем при интеграции в дисплей или при расположении на крышке.

UMIDIGI G1 Max

Лицевая сторона с защитным стеклом. В боковую грань переходит без закругления. Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. Здесь же аккуратно интегрированы датчики приближения и освещения.

UMIDIGI G1 Max

Зарядка и передача данных (OTG) проходит через разъем USB-C. На этой же грани у UMIDIGI G1 Max разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона.

UMIDIGI G1 Max

На верхнем торце аудиоразъем и микрофон шумоподавления.

UMIDIGI G1 Max

Корпус неразборный. На боковой грани выдвижной лоток с отсеком под две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти microSD.

Экран

Установлен 6.52-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1600х720 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора и частотой обновления 60 Гц. В настройках есть возможность изменить баланс между холодными и теплыми оттенками.

UMIDIGI G1 Max

Не мерцает. Хорошо себя показал в различных типовых задачах, включая просмотр роликов и игр. Поддерживает автоматическое изменение яркости.

UMIDIGI G1 Max

Платформа

В качестве платформы для UMIDIGI G1 Max выбрана 8-ядерная Unisoc Tiger T610 с двумя ядрами Cortex-A75 и шестью Cortex-A55, графикой Mali-G52 MP2. Уровень ее быстродействия позволял играть в PUBG и Genshin Impact с низкими настройками графики.

UMIDIGI G1 Max

Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Еще совсем недавно такая связка встречалась только в смартфонах среднего и высокого ценового сегмента.

UMIDIGI G1 Max

Набор модулей связи традиционный, включает LTE-модуль со спектром частот российских операторов, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0. Бесконтактных платежей нет.

Аккумулятор

На борту несъемный аккумулятор с емкостью 5150 мАч, который давал более 10.5 часов автономной работы с выставленным на максимальную яркость экраном в смешанной нагрузке. В комплекте со смартфоном идет адаптер питания мощностью 10 Вт.

UMIDIGI G1 Max

Камера

За съемку отвечает 50 Мп камера с диафрагмой F/1.8, дополненная 2 Мп сенсором глубины. Приложение включает набор дополнительных режимов съемки и ручные настройки.

UMIDIGI G1 Max

UMIDIGI G1 Max

UMIDIGI G1 Max

UMIDIGI G1 Max

UMIDIGI G1 Max

Улучшенные алгоритмы съемки при плохом уровне освещения. Есть автофокусировка.

UMIDIGI G1 Max

UMIDIGI G1 Max

UMIDIGI G1 Max

Видео пишет в разрешении Full HD. С примером дневной съемки можно ознакомиться ниже.

Тест камеры UMIDIGI G1 Max

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Хорошо решает задачи видеосвязи и съемки селфи.

UMIDIGI G1 Max

UMIDIGI G1 Max

Софт

Предустановлена операционная система Android 12 без дополнительной надстройки и вмешательств со стороны производителя. Свободный доступ для установки приложений с Play Market. В настройках можно найти дополнительные жесты и быстрый доступ к ряду команд.

UMIDIGI G1 Max

Итоги

С учетом стоимости в районе 10 тысяч рублей, UMIDIGI G1 Max является привлекательным вариантом при поиске недорого смартфона. 6 и 128 Гбайт памяти, 50 Мп камера, IPS-дисплей с каплевидным вырезом и узкими боковыми рамками, аккумулятор с длительным временем автономной работы, сканер пальца в кнопке включения, аккуратное внешнее исполнение, набор аксессуаров в комплекте. Минусов тоже хватает, среди них необходимость выбора между второй SIM и картой памяти, сложности с эксплуатацией без чехла, отсутствие NFC.
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