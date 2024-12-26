Холодный и эффектный кулер. Обзор и тесты Valkyrie DL125 Zhaoyun

Мы провели тестирование кулера для процессора Valkyrie DL125 Zhaoyun, выделяющегося своим необычным оформлением и выбранной цветовой схемой. При этом эта TDP для этой двухсекционной башни составляет 260 Вт. Поддерживаются актуальные сокеты, включая LGA-1851 и AM5.

Комплектация

Коробку также отличает необычное оформление и раскрывающаяся в стороны крышка. Комплектующие внутри зафиксированы в пластиковом кейсе, в нем же можно будет хранить в дальнейшем резервный объем термопасты и неиспользуемые монтажные элементы.

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Комплект также включает съемные панели для верхней части радиатора, четыре металлические скобы для вентиляторов, Y-переходник для совместного подключения вентиляторов, набор тематических коллекционных карточек, руководство по сборке.

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Внешний вид

Это двухсекционная конструкция с высотой 158 мм. Основной цвет – фиолетовый, в него окрашены радиатор, медные трубки и основание, а также рамки вентиляторов. Заметно выделяется на фоне привычного серебристого, белого и черного.

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Здесь 52 алюминиевые пластины. Семь нижних пластин меньше по площади с двух сторон радиатора. За счет этого решается совместимость с высокими радиаторами на силовой цепи материнской платы и на планках оперативной памяти.

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Края остальных пластин с зазубринами. По задумке это снижает сопротивление воздуха и повышает эффективность обдува. Их пронизывают шесть U-образных медных трубок. Они равномерно распределены вдоль всей ширины.

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На верхней стороне Valkyrie DL125 Zhaoyun декоративные пластиковые накладки. С двух сторон ставятся декоративные элементы. В комплекте владелец получает набор таких накладок, позволяя комбинировать и выбрать свой вариант. Крепятся эти панели при помощи магнитов.

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На этих элементах в углах есть зоны с ARGB-подсветкой. Они дополняют зоны на рамках вентиляторов. В целом реализовано аккуратно и со вкусом, это не новогодняя гирлянда.

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Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами. На уголках в местах крепления установлены прорезиненные накладки, гасящие вибрацию. Гидродинамический подшипник с максимальной скоростью вращения до 2200 оборотов в минуту.

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От вентиляторов отходят по два кабеля, отвечающий за синхронизацию подсветки и с 4-пиновым PWM. Кабель также идет от радиатора, все разъемы, отвечающие за подсветку, можно объединить в общий, подключив к одному разъему на материнской плате.

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Контактная пластина ровная. Изначально с завода нанесен слой термопасты в виде сетки с квадратными ячейками.

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Сборка

Valkyrie DL125 Zhaoyun может быть установлена на все актуальные сокеты AMD и Intel. Мы монтаж вели на сокет LGA-1700. На платформе Intel необходимо использовать комплектную усиливающую пластину.

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Приживается она при помощи накатанных винтов с опорным блоком. Для удобства затягивания в комплекте идет специальный ключ.

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С помощью него же можно потом прижать и опорные балки. Их фиксируют стилизованные гайки.

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Радиатор прижимается при помощи отвертки с длинным жалом. Монтаж проводится со снятыми вентиляторами.

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Тесты

Они устанавливаются с помощью скоб на последнем этапе. Финальным шагом необходимо будет подключить кабели. В сборе система выглядит шикарно. В корпусах с прозрачной боковой стенкой может привлекать к себе внимание и выступать основным декоративным элементом в системе.Тестирование Valkyrie DL125 Zhaoyun велось с процессором Intel Core i5 14600KF на тактовой частоте 5500 МГц.

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Замер шума проводился в условиях открытого стенда на расстоянии 20 сантиметров.

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Максимальные обороты.

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Итоги

Valkyrie DL125 Zhaoyun – интересный двухсекционный кулер, сочетающий эффектную цветовую схему со сменяемыми панелями, а также высокую производительность. Хорошая совместимость с другими компонентами, поддержка платформ, тихая работа на средних оборотах, ARGB-подсветка, простой монтаж и расширенная комплектация. Не устроить может высокий уровень шума на максимальных оборотах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".