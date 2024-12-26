Холодный и эффектный кулер. Обзор и тесты Valkyrie DL125 Zhaoyun

>Комплект также включает съемные панели для верхней части радиатора, четыре металлические скобы для вентиляторов, Y-переходник для совместного подключения вентиляторов, набор тематических коллекционных карточек, руководство по сборке.
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>Здесь 52 алюминиевые пластины. Семь нижних пластин меньше по площади с двух сторон радиатора. За счет этого решается совместимость с высокими радиаторами на силовой цепи материнской платы и на планках оперативной памяти.
>Края остальных пластин с зазубринами. По задумке это снижает сопротивление воздуха и повышает эффективность обдува. Их пронизывают шесть U-образных медных трубок. Они равномерно распределены вдоль всей ширины.
>На верхней стороне Valkyrie DL125 Zhaoyun декоративные пластиковые накладки. С двух сторон ставятся декоративные элементы. В комплекте владелец получает набор таких накладок, позволяя комбинировать и выбрать свой вариант. Крепятся эти панели при помощи магнитов.
>На этих элементах в углах есть зоны с ARGB-подсветкой. Они дополняют зоны на рамках вентиляторов. В целом реализовано аккуратно и со вкусом, это не новогодняя гирлянда.
>Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами. На уголках в местах крепления установлены прорезиненные накладки, гасящие вибрацию. Гидродинамический подшипник с максимальной скоростью вращения до 2200 оборотов в минуту.
>От вентиляторов отходят по два кабеля, отвечающий за синхронизацию подсветки и с 4-пиновым PWM. Кабель также идет от радиатора, все разъемы, отвечающие за подсветку, можно объединить в общий, подключив к одному разъему на материнской плате.
>Контактная пластина ровная. Изначально с завода нанесен слой термопасты в виде сетки с квадратными ячейками.
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>Приживается она при помощи накатанных винтов с опорным блоком. Для удобства затягивания в комплекте идет специальный ключ.
>С помощью него же можно потом прижать и опорные балки. Их фиксируют стилизованные гайки.
>Радиатор прижимается при помощи отвертки с длинным жалом. Монтаж проводится со снятыми вентиляторами.
>Они устанавливаются с помощью скоб на последнем этапе. Финальным шагом необходимо будет подключить кабели. В сборе система выглядит шикарно. В корпусах с прозрачной боковой стенкой может привлекать к себе внимание и выступать основным декоративным элементом в системе.
>Замер шума проводился в условиях открытого стенда на расстоянии 20 сантиметров.
>Максимальные обороты.
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