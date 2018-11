Обзор Vertex Impress Click NFC: самый доступный смартфон с поддержкой NFC и Google Pay

Технология NFC позволяет оплачивать товары в магазинах бесконтактным способом, что очень удобно. Приложил смартфон к терминалу – и все, покупка сделана. И никаких банковских карт, которые можно легко потерять или забыть! Все бы ничего, да только NFC пока встречается в недорогих смартфонах исчезающе редко. В основном эта удобнейшая фишка предлагается в моделях ценой от 15 тысяч рублей, то есть довольно дорогих. Но есть и исключения. Главное – знать о них! Короче говоря: обзавестись «смартфоном-кошельком» сегодня уже можно не за 15, не за 10, а менее чем за 5 тысяч рублей. И этот смартфон называется Vertex Impress Click NFC. Это – первый по цене, то есть самый доступный аппарат с NFC и поддержкой сервиса Google Pay. Что дает владельцам смартфона оплачивать товары бесконтактным способом. В этом обзоре мы рассмотрим Vertex Impress Click NFC и расскажем о всех его плюсах и минусах.

О бренде Vertex

Внешний вид

Vertex – бренд весьма интересный, и у него есть довольно длинный список достижений. Первый любопытный момент: по итогам 2017 года Vertex заняла шестое место в России по объему продаж смартфонов. Оставив позади такие компании, как Lenovo, ZTE, Sony и Micromax. За 2017 год в России было продано более миллиона смартфонов Vertex. Таким образом, именно Vertex – первый по популярности бренд бюджетных смартфонов в РФ.Далеко не последнюю роль в успехе Vertex сыграл подход к контролю качества. Он у Vertex, к его чести, – тотальный и повсеместный. Контроль качества присутствует на всех этапах разработки и производства. Поэтому уровень брака у Vertex в среднем не превышает 2%. В то же время у других локальных марок смартфонов процент брака в среднем 5-10%, а бывает, что доходит и до 15% в отдельных моделях! Так что Vertex – первый по качеству среди всех В-брендов – марок второго эшелона. Плюс Vertex обгоняет некоторые марки смартфонов категории «А».Дополняют картину еще два момента. Vertex всегда тщательно следит за дизайном своих смартфонов, плюс каждый смартфон Vertex всегда в чем-то первый. Например, он может быть самым дешевым (первым по цене) с той или иной фишкой. Ну или первым на рынке получить какую-либо необычную технологическую особенность. Это обязательное условие для того, чтобы тот или иной смартфон предлагался под маркой Vertex. Например, как мы уже говорили выше, Vertex Impress Click NFC – первый по цене смартфон с NFC-чипом и поддержкой бесконтактных платежей. Он стоит 4 900 рублей – и более дешевых моделей с такой фишкой на рынке нет.В симпатичности Vertex Impress Click NFC не откажешь. Особенно если вспомнить, что он стоит менее 5 тысяч рублей Компактный, ладненький... Плюс модный в этом сезоне золотистый вариант цвет! Да и экран модного формата 18:9 тоже играет свою роль. И мы должны подчеркнуть, что в реале Vertex Impress Click NFC выглядит куда лучше, чем на картинках. И куда дороже, чем он на самом деле стоит. Тысяч в 7 рублей мы бы его экстерьер оценили. И уж никак не в 4 900.

Задняя крышка и аккумулятор, как мы уже говорили, съемные. Можно докупить еще одну батарейку и использовать по очереди с комплектной, увеличив время автономной работы в два раза. В наше время – время неразборных смартфонов это реально подарок. Впрочем, на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. В Vertex Impress Click NFC есть три слота – два для SIM-карт формата MiniSIM, плюс один для MicroSD. Опять же: сейчас практически во всех смартфонах слоты комбинированные, то есть можно или «SIM + SIM» вставить, или «SIM + MicroSD». А тут – сразу три слота! Не придется жертвовать ни второй симкой, ни флешкой.

На фронтальной панели над экраном находятся датчик приближения (он гасит экран на время разговора), динамик, фронтальная камера. Все это работает отлично, придраться не удается.

Динамиков в Vertex Impress Click NFC два. Первый на передней панели. Через него передается голоса собеседников. И передаются неплохо – при разговоре ничего не шипит/не хрипит.

Второй динамик – ни нижней грани корпуса, он рингтоны с музыкой проигрывает. Громкость достаточная для большинства ситуаций, а хрипов, опять же, нет.

Кнопки включения и регулировки громкости находятся на правой грани корпуса. К ним – вообще никаких претензий: достаточно крупные, комфортные, ходят в своих пазах четко.

3,5-мм разъем для наушников и порт MicroUSB для зарядки – на верхней грани корпуса.

Экран

Пластиковая задняя панель у Vertex Impress Click NFC съемная. Но! Самое главное: она очень плотно сидит на своем месте. Люфт отсутствует. И, если не знать, что аппарат разборной, его вполне можно принять за неразборной. Это говорит о весьма высоком качестве сборки.На экране в Vertex Impress Click NFC не экономили – это сразу видно. Во-первых, в аппарате используется 5-дюймовый дисплей формата 18:9 – то есть самый модный в наше время. Обычно смартфоны ценой в 5 тысяч рублей идут с устаревшими экранами формата 16:9. А тут – на тебе: вытянутый по вертикали дисплей, который к тому же демонстрирует довольно высокое качество картинки. Разрешение экрана составляет 960 х 480 точек – вполне прилично для такой цены!

Покрытие экрана порадовало. Дело в том, что дисплей покрыт приятным на ощупь гладким стеклом, по которому палец скользит очень легко. Поясним: нередко в смартфонах ценой в 5-7 тысяч рублей экраны укрывает шершавый пластик, и водить по нему пальцем неприятно. На этом фоне Vertex Impress Click NFC держится молодцом. Мультитач в модели, кстати, 2-точечный.

Аппаратная платформа и связь

Олеофобного покрытия в Vertex Impress Click NFC, судя по всему, нет, поскольку экран довольно быстро покрывается отпечатками пальцев. Впрочем, они легко оттираются тканью.В целом – экран достойный. Такая матрица не стыдно бы выглядела и в смартфоне за 6-7 тысяч рублей. Тогда как за Vertex Impress Click NFC просят чуть меньше 5 тысяч.Для Vertex Impress Click NFC выбрали недорогой чипсет MediaTek MT6580M. В нем используются ядра Cortex-A7 с частотой до 1,3 ГГц и графика Mali-400MP. LTE-модема нет, так что аппарат может работать только в сотовых сетях третьего поколения. Главная задача этого чипсета – работать так, чтобы Android в целом не тормозил. Чтобы камера запускалась быстро (и она запускается за секунду-полторы), чтобы браузер не тупил. В общем, MediaTek MT6580M предназначен для обеспечения самых базовых задач. И с ними он справляется неплохо. Во всяком случае, конкретно в модели Vertex Impress Click NFC – благодаря особой версии операционной системы Android. Но о ней мы поговорим в следующем подразделе. Результаты в тестах производительности ожидаемые – баллов не много. Но это если смотреть в принципе. А вот для смартфона менее чем за 5 тысяч рублей их столько, сколько и должно быть.

А вот для игр MT6580M подходит средне. Безусловно, на Vertex Impress Click NFC можно и Asphalt 8 запустить, и WoT Blitz, но только на минимальных графических настройках. Впрочем, дело здесь не только в чипсете, а еще и в небольшом объеме оперативной памяти – 1 Гб.

Встроенной, кстати, 8 Гб. Плюс можно поставить карточку MicroSD, о чем уже говорилось выше. Коммуникационные возможности представлены однодиапозонным модулем Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, 3G-модемом и приемником GPS. Последний – вполне работоспособный, чего не всегда дождешься от недорогих смартфонов на чипсетах MediaTek.

Особняком стоит поддержка NFC. Напомним, что Vertex Impress Click NFC – первый по цене (читай – самый доступный) смартфон с таким чипом. NFC в связке с платежным сервисом Google Pay позволяет оплачивать товары в магазинах бесконтактным способом. И это очень удобно! Поднес смартфон к терминалу, разблокировал экран с помощью пин-кода (ну или любого другого доступного в Android варианта) – и товар оплачен. Банковскую карту можно с собой не носить.

Операционная система

Смартфон поставляется в Android 8.1 Oreo Go Edition. Эта версия операционной системы предназначена специально для бюджетных смартфонов с 1 Гб оперативной памяти и не самыми мощными чипсетами. Задача Android 8.1 Oreo Go Edition – сделать так, чтобы смартфоны за 5 тысяч рублей работали так же быстро, как модели за 10 тысяч. И в случае Vertex Impress Click NFC эта миссия действительно оказалась выполненной. Смартфон шустренький, не тупит, все приложения запускаются быстро, да и про фотографировании тормозов нет.Добавим, что Android 8.1 Oreo Go Edition среди прочего занимает куда меньше места во встроенной памяти. В случае Android 8.1 Oreo Go Edition из 8 Гб доступно аж 5 Гб. Для сравнения: у смартфонов с обычной Android 8.1 Oreo из 8 Гб обычно свободно не более 3 Гб памяти.

Что до интерфейса, то ничего нового вы в нем не найдете. Практически «чистый» Android с несколькими дополнительными приложениями вроде «Яндекса», которые можно без каких-либо проблем удалить. Они не встроены в прошивку намертво.

Камеры

Глюков, лагов, корявого перевода и прочих косяков мы не обнаружили. Смартфон работает шустренько, а задержки если и случаются, то исчезающе редко.Спереди у Vertex Impress Click NFC одинарная камера на 2 мегапикселя, сзади – сдвоенная камера на 5 + 0,3 мегапикселя. На нашей памяти это первый смартфон за 5 тысяч рублей со сдвоенной тыльной камерой. Такая конфигурация позволяет добавлять на снимки различные прикольные эффекты. Впрочем, стоит прямо сказать, что особых фотошедевров от смартфона за 4 990 рублей ждать не стоит, и поэтому мы не буду расписывать возможности камеры подробно, а ограничился примерами фотографий и видеороликов. Выводы сделаете сами.Фото с основной камеры:

Фото с фронтальной камеры:

Интерфейс для съемки типичный для недорогих аппаратов на чипсетах MediaTek. Все удобно, полно настроек, и если с ними поиграться, то можно слегка повысить качество фото. Правда, вряд ли кто-то то будет делать, так как 99% пользователей снимают в авторежиме.

Аккумулятор

Батарея у Vertex Impress Click NFC, как уже говорилось, съемная. Ее емкость составляет 2 000 мАч. Это явно не много, однако экономичный чипсет и сравнительно небольшой 5-дюймовый экран делают свое дело – и с раннего утра до позднего вечера аппарат к розетке не просится.

Вывод

В целом – более чем достойный бюджетник (или, вернее, ультрабюжетник) получился. Еще раз повторимся, что Vertex Impress Click NFC – первый смартфон за такие деньги (4 900 рублей) с поддержкой NFC и Google Pay. И, как следствие, с поддержкой бесконтактных платежей.

Что еще можно сказать? Хороший экран, GPS работает, стекло на экране приятное, Android быстрый. Словом, набор плюсов не совсем типичный для аппарата за такие деньги. Обычно у ультрабюджетников все гораздо хуже. И Vertex Impress Click NFC на общем фоне держится молодцом, который вполне достоин стать кандидатом на место в кармане.