Обзор Vertex Impress Luck NFC (4G): ультрабюджетный хит с LTE и бесконтактными платежами

Сегодня мы поговорим о весьма важном для российского рынка смартфоне. Важен он вот почему. В конце 2017 года отечественный бренд Vertex выпустил смартфон Impress Luck. Это был самый дешевый смартфон на рынке. В зависимости от курса валют он в разное время стоил от 3 000 до 3 500 рублей. И по итогам 2018 года Vertex Impress Luck стал – внимание! – самым популярным смартфоном в России. Он обогнал всех – и дешевые модели Xiaomi, и все модели iPhone. Вообще всех! И вот в начале 2019 года Vertex выпускает, скажем так, наследника Vertex Impress Luck. Называется наследник Vertex Impress Luck NFC (4G). Название говорит само за себя. Сразу понятно, что добавили разработчики. NFC для бесконтактных платежей – раз. Поддержку сетей четвертого поколения – два. Есть и другие мелкие нововведения, но эти два – ключевые.

Vertex Impress Luck 2017 года (слева) и Vertex Impress Luck NFC (4G) 2019 года

Да, немного выросла цена. Первый Vertex Impress Luck в связи с ростом курса доллара сейчас (в феврале 2019 года) стоит 3 990 рублей. А за Vertex Impress Luck NFC (4G) придется отдать 5 490. То есть доплатить 1 500 рублей. Стоит ли оно того? Да! Ведь NFC и 4G – вещи очень полезные. Более того, NFC в какой-то мере даже уникальная функция. Те же смартфоны Xiaomi вообще не предлагают NFC – во всяком случае, бюджетные. NFC есть только в моделях за 30 тысяч рублей. Тогда как Vertex Impress Luck NFC (4G) за 5 490 рублей дает возможность совершать бесконтактные платежи. Кстати, у Vertex в 2019 году вообще вышла целая линейка бюджетных смартфонов с NFC – первая и единственная в своем роде на российском рынке. В нее, помимо Vertex Impress Luck NFC (4G), входит, например, модель Verte Impress Stone за 6 990 рублей с уникальным неубиваемым экраном. И Vertex Impress Vega за те же 6 990 с батареей на 4 400 мАч.Впрочем, пардон, мы немного отвлеклись. Давайте-ка посмотрим на Vertex Impress Luck NFC (4G) поближе – каков этот смартфон в работе, в чем его плюсы и минусы.

Но для начала – пару слов о том, что такое бренд Vertex и в чем его, так сказать, заслуги. Про то, что Vertex Impress Luck стал самым популярным смартфоном в России в 2018 году, мы уже говорили. Сам же бренд Vertex занимает второе место на российском рынке по объемам продаж. В это трудно поверить, но это так. Vertex пропустил вперед только Samsung. У корейской компании первое место, у российской – второе. Далее идут Apple, Xiaomi и Huawei. Почему аппараты Vertex столь популярны? Сформулируем причину так: практика показала, что они самые надежные из бюджетных и самые бюджетные из надежных. Иными словами, отдавая за Vertex 5 490 рублей, можно быть уверенным, что аппарат прослужит года три (а может и дольше) без каких-либо проблем. И будет к тому же выглядеть симпатичнее аналогов. Посмотрите на тот же Vertex Impress Luck NFC (4G) – ладный синий красавец. Смартфон смотрится дороже, чем он стоит.

Внешний вид

Повторимся еще раз: Vertex Impress Luck NFC (4G) не кажется дешевым смартфоном. Недорогим – возможно, но уж точно не дешевым. Модель получилась симпатичной и приятной глазу. Особенно если брать синий вариант. Существует еще и черная версия, она чуть более простая. В любом случае аппарат выглядит тысяч на семь-восемь. А стоит менее пяти с половиной.

Фронтальная панель смартфона прикрыта стеклом. Над дисплеем находятся датчики освещенности и приближения. Первый отвечает за автоматическую регулировку громкости. Второй – гасит экран, когда вы во время разговора подносите смартфон к уху. Оба датчика работают нормально и каких-либо проблем не доставляют. Также над дисплеем Vertex Impress Luck NFC (4G) есть фронтальная камера на 2 мегапикселя, да еще и со вспышкой. Можно делать автопортреты в том числе и в кромешной тьме. Ну и динамик, разумеется, над дисплеем тоже есть Речь передает нормально. Собеседников хорошо слышно в том числе и на ветру.

Под экраном – три клавиши управления Android. Все с ними отлично, но этим кнопкам остро не хватает подсветки. В темноте порой не видишь, куда нужно ткнуть пальцем. Впрочем, в течение недели к этой особенности смартфона привыкаешь. И отсутствие подсветки перестает досаждать.

Задняя панель и батарея у Vertex Impress Luck NFC (4G) съемные.

Под задней крышкой обнаруживаются сразу три слота для карточек. Два гнезда для SIM-карт формата NanoSIM и одно – для флешки MicroSD. Стоит напомнить, что сейчас практически во всех смартфонах слоты «гибридные». Иными словами, можно или «SIM + SIM» вставить, или «SIM + MicroSD». Vertex Impress Luck NFC (4G) в этом плане куда удобнее и универсальнее. Ведь он может работать сразу с тремя карточками. Более того, есть и еще один важный нюанс. Максимальный поддерживаемый объем MicroSD составляет 128 Гб. Против 32 Гб у большинства аппаратов, что предлагаются в России за сравнимые деньги – до 6 тысяч рублей.

В задней панели есть небольшое отверстие, сквозь которое идет звук от мультимедийного динамика. Он довольно громкий, но очень уж чистым звук не назовешь. Впрочем, главное – отсутствие пропущенных вызовов по причине «не услышал» – он обеспечивает.

Клавиши включения смартфона/экрана и регулировки громкости расположены на правой боковине. Обе очень удобные. Особенно хотелось бы отметить качель громкости. В ее центре находится небольшая выемка, за счет чего легко нащупываешь верхнюю и нижнюю половинки.

На верхней грани корпуса Vertex Impress Luck NFC (4G) находятся 3,5-мм разъем для наушников и порт MicroUSB для подзарядки и подключения к компьютеру.

Снизу находится микрофон. Больше никаких элементов там нет.

Экран

У Vertex получился симпатичный и удобный аппарат. Даром что недорогой. А еще он весьма качественно собран. Та же съемная задняя крышка сидит как влитая и не болтается. Остальные панели корпуса тоже подогнаны весьма скрупулезно – не придерешься.Аппарат оснащен 5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9. Да, это не модный формат 18:9, но... А так ли это плохо? Думается, вовсе и нет. 16:9 тоже вполне удобен. Экран с диагональю в 5 дюймов получается большим, да и место для сенсорных кнопок на фронтальной панели остается. Модели с соотношением сторон 18:9 этих клавиш поголовно лишены.

Покрытие экрана приятное – гладкое стекло без шероховатостей. Палец по ему скользит как по маслу. Тут следует пояснить, что в недорогих смартфонах – скажем, тысяч до 7 рублей – дисплеи нередко укрывают шершавым пластиком. Он дешевле стекла, но и куда менее приятен для пальца. У Vertex Impress Luck NFC (4G) такого недостатка, повторимся, нет.

Разрешение у экрана невысокое – 480 х 854 точки. Картинка не кажется зернистой, хотя разглядеть отдельные точки при желании можно не напрягая глаза. При этом в целом впечатления от экрана позитивные. Вероятно, за счет использования неплохой IPS-матрицы. Она дает довольно естественную цветопередачу без завалов в синий или желтый оттенки. Мультитач в модели двухточечный. На виртуальном пианино, конечно, особо не поиграешь. Но масштабировать сайты и фотки «щипками» можно. А это, пожалуй, самое главное.

Железо и софт

Олеофобного покрытия в Vertex Impress Luck NFC (4G) нет, и поэтому дисплей довольно быстро покрывается отпечатками пальцев. Впрочем, они легко оттираются тканью или салфеткой.Глупо было бы ожидать от смартфона за 5 490 рублей чудес производительности. Их (чудес) и нет. Например, в том же тесте Geekbench 4 модель Vertex набирает 638/1640 баллов. С одной стороны, это мало. С другой – на практике смартфон работает шустро. Приложения запускаются практически мгновенно, тяжелые сайты в браузере прорисовываются без задержек.

Да и поиграть на Vertex Impress Luck NFC (4G) тоже можно. В те же знаменитые белорусские «Танчики», например. Да, графические настройки будут на минимальном уровне, но и тормозов при этом тоже не будет. Играть можно, 40 кадров в секунду аппарат обеспечивает.

Основой Vertex Impress Luck NFC (4G) выступает четырехъядерный чипсет MediaTek MT6739. В нем используются ядра Cortex-A53 с частотой до 1,3 ГГц и графика PowerVR GE8100. Это же железо применяется, например, в ряде недорогих смартфонов Huawei, Honor и Lenovo.Оперативной памяти в нашем герое 1 Гб, встроенной – 8 (плюс можно подоткнуть MicroSD до 128 Гб). Прямо скажем, негустою. Но! Смартфон работает под управлением Android 8.1 (Go Edition). Эта особая облегченная версия операционной системы предназначена специально для бюджетных смартфонов с 1 Гб оперативной памяти, небольшим объемом встроенной памяти и не самыми мощными чипсетами. Задача Android 8.1 (Go Edition) в том, чтобы смартфоны за условные 5-6 тысяч рублей работали так же быстро, как модели за 10 тысяч. И в случае Vertex Impress Luck NFC (4G) эта задача оказывается успешно решенной. Смартфон, как мы уже говорили, работает без тормозов на ровном месте и даже позволяет оттянуться за 3D-игрушками.Интерфейс Android 8.1 Oreo (Go Edition) выглядит вот так. Чистенький Android с особыми приложениями с пометкой Go. Эти приложения «весят» меньше обычных, предлагая практически те же возможности. При этом Go-версии также расходуют меньше оперативной памяти.

Связь

Среди прочих особенностей Android 8.1 (Go Edition) отметим весьма бережное отношение к памяти устройства. Если в смартфоне с обычной Android 8.1 будет забито порядка 6 Гб памяти из 8, то в случае Android 8.1 (Go Edition) – менее 4 из 8. Разница огромна!В отличие от модели Vertex Impress Luck конца 2017 года, Vertex Impress Luck NFC (4G) поддерживает LTE. Есть все необходимые для России диапазоны – 1, 3, 7 и 20. Более того, есть и поддержка VoLTE. Работает в сети «МегаФона». Что дает VoLTE? Более высокую скорость соединения, более четкую передачу голоса... В общем, набор весьма приятных опций, связанных со связью. Мало какой бюджетный аппарат, к слову, сегодня поддерживает VoLTE. А вот у Vertex Impress Luck NFC (4G) эта фишка есть. Как и у ряда других моделей Vertex.Прочие коммуникационные возможности представлены модулями Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 и GPS/ГЛОНАСС. Навигационный приемник вполне работоспособный, чего не всегда дождешься от недорогих смартфонов на чипсетах MediaTek. Аппарат запросто нашел почти полтора десятка спутников как американской, так и российской навигационных систем.

Также отметим реализацию Wi-Fi-модуля – он в Vertex Impress Luck NFC (4G) двухдиапазонный. То есть может работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Это большая редкость в смартфоне за такие деньги. Частенько и в моделях за 15 тысяч Wi-Fi однодиапазонный. Диапазон 5 ГГц, напомним, нужен в больших домах – там, где 2,4 ГГц «замусорен», отчего возникают проблемы со связью. Особняком стоит поддержка NFC. Vertex Impress Luck NFC (4G) – один из самых недорогих смартфонов с поддержкой бесконтактных платежей 2019 года.

NFC в связке с сервисом Google Pay позволяет оплачивать товары простым прикосновением к терминалу. Если у вас есть смартфон Vertex, банковскую карту можно с собой не носить.

Камеры

У Vertex Impress Luck NFC (4G) две камеры – спереди на 2 мегапикселя, сзади на 5. Обе со вспышками и обе – без автофокуса. Каких-либо чудес в области фотосъемки от недорогого аппарата ждать не приходится, и все же приятный кадр порой получается сделать. Примеры снимков на основную камеру:

Примеры снимка на фронтальную камеру:

Интерфейс для съемки типичный для недорогих смартфонов. В целом все удобно и понятно, есть много настроек. Если поковыряться в них – можно слегка повысить качество фото. Видео Vertex Impress Luck NFC (4G), кстати, пишет в формате Full HD 1080p.

Аккумулятор

От батарейки на 2000 мАч можно ожидать максимум дня автономной работы, не более. Так и есть: Vertex Impress Luck NFC (4G) нужно заряжать ежесуточно.

Вывод

Vertex Impress Luck NFC (4G) удался – факт. И он действительно гораздо лучше, чем предыдущий Vertex Impress Luck. Загибаем пальцы: добавился NFC-чип, экран стал качественнее, появилась поддержка LTE, на смену Android 7.0 Nougat пришла облегченная Android 8.1 Oreo Go Edition, плюс смартфон терпеть поддерживает ГЛОНАСС и Wi-Fi 5 ГГц. Для недорогого смартфона за 5 490 рублей все эти мелочи вовсе и не мелочи – это очень важные плюшки!

Короче говоря, не удивимся, если по итогам 2019 года самым популярным смартфоном в России вновь станет модель Vertex. Но только уже не Vertex Impress Luck, как в 2018, а Vertex Impress Luck NFC (4G). Для этого есть все предпосылки. Смартфон получился очень вкусным – и в плане характеристик, и в плане дизайна, и наверняка – еще и в плане надежности.