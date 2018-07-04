Обзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-монитор

2018-07-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Viewsonic VX3211-mh; [188]
Сегодня героем теста будет 32-дюймовый монитор Viewsonic VX3211-mh с разрешением Full HD, выполненный в минималистичным дизайном с технологией SuperClear IPS. Использование матрицы с широкими углами обзора для мониторов с такой диагональю критично важно для комфортной работы и восприятия выводимого контента. Сам производитель эту модель позиционирует, как для использования дома, так и в офисе. Перед началом теста отметим, что также вышла и версия с WQHD-разращением - Viewsonic VX3211-2K-mhd, основные выводы по тесту будут актуальны и для неё. Выбирая разрешения, рекомендуем отталкиваться от основных сценариев эксплуатации (фильмы, игры, работа) и используемой видеокарты.

Viewsonic VX3211-mh

К моменту публикации монитор уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Viewsonic VX3211-mh обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общими данными по монитору. Внутри монитор зафиксирован в пенопласт, предохраняющий от повреждений во время перевозки.

Viewsonic VX3211-mh

Комплект включает HDMI-кабель, ножку под наушники, аудиокабель, силовой кабель, техническую документацию.

Viewsonic VX3211-mh

Внешний вид

Viewsonic VX3211-mh внутри коробки поставляется с уже установленной подставкой. Выглядит монитор аккуратно и стильно. В оформлении преобладает черный.

Viewsonic VX3211-mh

Боковые рамки вокруг рабочей панели узкие. На нижней рамке логотип производителя. Справа ряд с нанесенной маркировкой по кнопкам, расположенным с тыльной стороны.

Viewsonic VX3211-mh

Стоит монитор на металлической ножке с тонкими направляющими. Стоит устойчиво, не качается. Предусмотрена возможность наклона монитора вперед и назад в пределах от -5 до 13 градусов. Портретного режима и изменения высота расположения нет.

Viewsonic VX3211-mh

При необходимости ножку можно будет снять, открутив четыре винта, установив в последующем на VESA-кронштейн.

Viewsonic VX3211-mh

Геймеры оценят наличие винтового крепления с тыльной стороны, на которое ставится ножка под наушники.

Viewsonic VX3211-mh

Дополнительных элементов для организации укладки кабелей не предусмотрено. С тыльной стороны выведены VGA, аудиовход и выход.

Viewsonic VX3211-mh

Viewsonic VX3211-mh

На нижней грани у ViewSonic VX3211-mh парный динамики мощностью по 2.5 Вт, при отсутствии отдельной акустики вполне подойдет под работу, но качество звучания далеко не идеально.

Viewsonic VX3211-mh

Тут установлен 31.5-дюймовая матрица с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 16:9.

Viewsonic VX3211-mh

В работе

Viewsonic VX3211-mh

Viewsonic VX3211-mh

Viewsonic VX3211-mh

Viewsonic VX3211-mh

Viewsonic VX3211-mh

Viewsonic VX3211-mh

Настройка

В меню настроек можно выбрать готовый пресет работы, изменить источник сигнала, изменить контраст и яркость.

Viewsonic VX3211-mh

Доступно и отдельное меню с подробными настройками, в котором пользователь получает доступ к настройке акустики, цветового баланса и вывода изображения.

Viewsonic VX3211-mh

Активируется снижение инпут-лага и разгоняется матрица.

Тесты Viewsonic VX3211-mh

Яркость максимальная

Viewsonic VX3211-mh - 294 cd/m2

Яркость минимальная

Viewsonic VX3211-mh - 0.26 cd/m2

Acer Predator XB272

Расхождение яркости

Изменение яркости под углом 45 градусов Viewsonic VX3211-mh – 38%

Температура цвета

Acer Predator XB272 – 6128K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Acer Predator XB272

Отклонение цвета от эталона

Viewsonic VX3211-mh – 372K

Задержка Viewsonic VX3211-mh

Задержка, светлые тона – 7.8ms
Задержка, темные тона – 15.9ms

Acer Predator XB272

Итоги по Viewsonic VX3211-mh

Золото. Выбор редакции MegaObzorViewsonic VX3211-mh с учетом стоимости и предлагаемых возможностей, станет отличным выбором при поиске 32-дюймового монитора. Установленная IPS-матрица обеспечивает широкий диапазон регулировки яркости, отсутствие ШИ-модуляции, углы обзора, расширенный цветовой охват. Не устроить в ней может Glow-эффект, заметный на темном фоне. К плюсам отнесем строгий дизайн, VESA, детальные настройки, встроенные динамики, ножку под наушники. Не устроить могут ограниченные возможности родной ножки крепления.
Viewsonic VX3211-mh получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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