Обзор Vivo V15 Pro. Смартфон с выезжающей 32Мп фронтальной камерой

Сегодня в Москве были представлены сразу два смартфона Vivo V15 Pro и Vivo V15. Одной из особенностей которого стал безрамочный дисплей без «моноброви», вырезов и неактивных зон. Модуль фронтальной камеры выполнен в виде выдвижного блока. Помимо этого, используется интегрированный в экран сканер отпечатка пальца, тройная основная камера с искусственным интеллектом для автоматического улучшения качества снимков и распознавания сцен.

Vivo V15 Pro обзор

Предзаказ на Vivo V15 Pro стартует с 21 марта, продажи стартуют с 28 марта с рекомендованной стоимостью 33990 рублей.Предзаказ на Vivo V15 стартует с 21 марта, продажи стартуют с 13 апреля с рекомендованной стоимостью 28990 рублей.

Комплектация

Внешний вид

В комплекте со смартфоном покупатель получает наушники, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, силиконовый чехол, защитную пленку на экран, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид у Vivo V15 Pro смелый и яркий. Задняя крышка с интересным градиентным рисунком, переливающимся при попадании лучей света.

За счет такого градиента хорошо скрываются возможные загрязнения стеклянной поверхности крышки следами пальцев. Каркас выполнен из металла, обеспечивая высокий уровень жесткости.

Боковая рамка закруглена. На нижнем торце выдвижной лоток под две nanoSIM. Есть отдельный лоток под карту памяти.

Три механические кнопки. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Слева умная кнопка, действие которой можно будет настроить самостоятельно.

Сохранили поддержку проводных наушников. Находится разъем на верхнем торце, рядом с ним микрофон шумоподавления.

А вот выбор в пользу морально устаревающего microUSB нельзя назвать удачным решением. Основной динамик расположен снизу, громкость высокая, звучит достойно.

На тыльной стороне расположен блок основной камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Она выступает за пределы корпуса и выступает точкой опоры.

Лицевая сторона Vivo V15 Pro защищена стеклом с 2.5D-эффектом. Используется большая часть площади для вывода контента. Динамик находится ближе к верхней грани.

Фронтальная камера скрывается в выдвижном блоке. Он выезжает автоматически в приложениях, получивших доступ к ней и требующих её работы. Процесс быстрый, выглядит интересно. По нашему мнению, это одно из лучших решений в борьбе за площадь активного экрана.

Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. Используется сканер пятого поколения. Срабатывает быстро и точно. Есть выбор выводимой на экран анимации

Экран

Изображение выводится на 6.39-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Это Super AMOLED матрица с технологией Ultra FullFiew TM Display. Экран с высоким запасом по яркости. Смартфоном можно пользоваться на улице под прямыми солнечными лучами, изображение остается читаемым. Углы обзора широкие. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Начинка

За обработку данных и быстродействие в Vivo V15 Pro отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 675. Выполнен по 11-нм техпроцессе. Восемь ядер Kryo 460, графический чип Adreno 460 c Vulkan, OpenGL 3.2, Open CL. Аудиочип в нем поддерживает aptX и TrueWireless Stereo Plus. Его уровня быстродействия достаточно для современных игр с высокими настройками графики.

Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Напомним, есть поддержка емких карт памяти.

Связь

Аккумулятор

Камера

Есть весь необходимый набор модулей связи. LTE поддерживает Bands российских операторов, с качеством приема проблем в ходе длительного тестирования не наблюдалось. Wi-Fi работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 5.0 с поддержкой A2DP и aptX. Поддерживаются бесконтактные платежи.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3700 mAh. Поддерживается технология двойной быстрой зарядки. Хватает заряда на 14 часов с постоянно работающим экраном в смешанной нагрузки. График разрядки равномерный.Основная камера Vivo V15 Pro состоит из трех модулей: 48 Мп (диафрагма F/1.8) + 8 Мп c углом обзора 120 градусов, и 5 Мп камера для размытия фона. В дневное время снимки получаются с высоким уровнем резкости.

В ночное время можно будет воспользоваться режимом НОЧЬ.

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. В приложении доступно много творческих режимов.

Дневная съемка камера Vivo V15 Pro

Видео пишутся в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Ночная съемка камера Vivo V15 Pro

Софт

Предустановлена операционная система Android 9 с фирменной оболочкой. Её детально мы рассматривали уже ранее. Напомним, что по оформлению и логике работы элементов она близка к iOS.

Итоги по Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro будет интересен тем, кто ключевым параметром при выборе ставит качество съемки. Выезжающий модуль фронтальной камеры с безрамочным экраном, Super AMOLED дисплей, длительное время автономной работы, интегрированный в экран сканер отпечатка палец, поддержка бесконтактных платежей, эффектная текстура задней крышки. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.