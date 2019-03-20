Обзор Vivo V15 Pro. Смартфон с выезжающей 32Мп фронтальной камерой

2019-03-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vivo V15 Pro; [277]
Сегодня в Москве были представлены сразу два смартфона Vivo V15 Pro и Vivo V15. Одной из особенностей которого стал безрамочный дисплей без «моноброви», вырезов и неактивных зон. Модуль фронтальной камеры выполнен в виде выдвижного блока. Помимо этого, используется интегрированный в экран сканер отпечатка пальца, тройная основная камера с искусственным интеллектом для автоматического улучшения качества снимков и распознавания сцен.

Vivo V15 Pro

Предзаказ на Vivo V15 Pro стартует с 21 марта, продажи стартуют с 28 марта с рекомендованной стоимостью 33990 рублей.
Предзаказ на Vivo V15 стартует с 21 марта, продажи стартуют с 13 апреля с рекомендованной стоимостью 28990 рублей.

Vivo V15 Pro обзор

Комплектация

В комплекте со смартфоном покупатель получает наушники, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, силиконовый чехол, защитную пленку на экран, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Vivo V15 Pro

Внешний вид у Vivo V15 Pro смелый и яркий. Задняя крышка с интересным градиентным рисунком, переливающимся при попадании лучей света.

Vivo V15 Pro

За счет такого градиента хорошо скрываются возможные загрязнения стеклянной поверхности крышки следами пальцев. Каркас выполнен из металла, обеспечивая высокий уровень жесткости.

Vivo V15 Pro

Боковая рамка закруглена. На нижнем торце выдвижной лоток под две nanoSIM. Есть отдельный лоток под карту памяти.

Vivo V15 Pro

Три механические кнопки. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Слева умная кнопка, действие которой можно будет настроить самостоятельно.

Vivo V15 Pro

Сохранили поддержку проводных наушников. Находится разъем на верхнем торце, рядом с ним микрофон шумоподавления.

Vivo V15 Pro

А вот выбор в пользу морально устаревающего microUSB нельзя назвать удачным решением. Основной динамик расположен снизу, громкость высокая, звучит достойно.

Vivo V15 Pro

На тыльной стороне расположен блок основной камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Она выступает за пределы корпуса и выступает точкой опоры.

Vivo V15 Pro

Лицевая сторона Vivo V15 Pro защищена стеклом с 2.5D-эффектом. Используется большая часть площади для вывода контента. Динамик находится ближе к верхней грани.

Vivo V15 Pro

Фронтальная камера скрывается в выдвижном блоке. Он выезжает автоматически в приложениях, получивших доступ к ней и требующих её работы. Процесс быстрый, выглядит интересно. По нашему мнению, это одно из лучших решений в борьбе за площадь активного экрана.

Vivo V15 Pro

Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. Используется сканер пятого поколения. Срабатывает быстро и точно. Есть выбор выводимой на экран анимации

Vivo V15 Pro

Экран

Vivo V15 Pro

Изображение выводится на 6.39-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Это Super AMOLED матрица с технологией Ultra FullFiew TM Display. Экран с высоким запасом по яркости. Смартфоном можно пользоваться на улице под прямыми солнечными лучами, изображение остается читаемым. Углы обзора широкие. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Vivo V15 Pro

Начинка

За обработку данных и быстродействие в Vivo V15 Pro отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 675. Выполнен по 11-нм техпроцессе. Восемь ядер Kryo 460, графический чип Adreno 460 c Vulkan, OpenGL 3.2, Open CL. Аудиочип в нем поддерживает aptX и TrueWireless Stereo Plus. Его уровня быстродействия достаточно для современных игр с высокими настройками графики.

Vivo V15 ProVivo V15 Pro

Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Напомним, есть поддержка емких карт памяти.

Vivo V15 ProVivo V15 Pro

Связь

Есть весь необходимый набор модулей связи. LTE поддерживает Bands российских операторов, с качеством приема проблем в ходе длительного тестирования не наблюдалось. Wi-Fi работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 5.0 с поддержкой A2DP и aptX. Поддерживаются бесконтактные платежи.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3700 mAh. Поддерживается технология двойной быстрой зарядки. Хватает заряда на 14 часов с постоянно работающим экраном в смешанной нагрузки. График разрядки равномерный.

Камера

Основная камера Vivo V15 Pro состоит из трех модулей: 48 Мп (диафрагма F/1.8) + 8 Мп c углом обзора 120 градусов, и 5 Мп камера для размытия фона. В дневное время снимки получаются с высоким уровнем резкости.

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

В ночное время можно будет воспользоваться режимом НОЧЬ.

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. В приложении доступно много творческих режимов.

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro

Видео пишутся в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Дневная съемка камера Vivo V15 Pro

Ночная съемка камера Vivo V15 Pro

Софт

Предустановлена операционная система Android 9 с фирменной оболочкой. Её детально мы рассматривали уже ранее. Напомним, что по оформлению и логике работы элементов она близка к iOS.

Vivo V15 Pro

Итоги по Vivo V15 Pro

Vivo V15 Pro будет интересен тем, кто ключевым параметром при выборе ставит качество съемки. Выезжающий модуль фронтальной камеры с безрамочным экраном, Super AMOLED дисплей, длительное время автономной работы, интегрированный в экран сканер отпечатка палец, поддержка бесконтактных платежей, эффектная текстура задней крышки. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.

Комментарии:
В России стартовали продажи премиального...
В России стартовали продажи премиальногоКомпания HP выпустила на российский рынок ноутбук Spectre Folio с 13-дюймовым экраном. Аппарат получил ме...
Cooler Master представила ПК-корпус Mast...
Cooler Master представила ПК-корпус MastКомпания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox NR600, которая отлич...
Продвижение в интернете – выгодно? ...
Продвижение в интернете – выгодно? Современный мир, как нам кажется, разделился на две части, вторая половина из которой находится в сети Ин...
Признаки износа аккумулятора на iPhone ...
Признаки износа аккумулятора на iPhone Многие отмечают, что слабым местом смартфонов от Apple являются их аккумуляторы. Их слабость заключает...
Зенит представила свой самый светосильны...
Зенит представила свой самый светосильны15 марта в Москве прошла презентация объектива Зенитар 0,95/50, разработанный Красногорским заводом им. С...
Интеллект NVIDIA превращает грубые рисун...
Интеллект NVIDIA превращает грубые рисунПредставьте, если бы у вас была возможность превратить ваши старые рисунки Microsoft Paint в настоящее ис...
Подборка лучших смартфонов на чипсете Sn...
Подборка лучших смартфонов на чипсете SnВыбирая топовый смартфон для развлечений мы обращаем внимание на процессор и количество оперативной памят...
Смартфон Sony Xperia 4 получит 5,7-дюймо...
Смартфон Sony Xperia 4 получит 5,7-дюймоВ сети появились подробности о смартфоне Sony Xperia 4, который займет место между доступным Xperia 10 и ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Philips 258B6QUEB. 2К-монитор с USB Type-CОбзор Philips 258B6QUEB. 2К-монитор с USB Type-C
Обзор Xiaomi Mi9 6/128GB. Народный Android флагман с Snapdragon 855Обзор Xiaomi Mi9 6/128GB. Народный Android флагман с Snapdragon 855
Обзор вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition (CL-F063-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition (CL-F063-PL12SW-A)
Обзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4) Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4)
Зенит представила свой самый светосильны...
Зенит представила свой самый светосильны15 марта в Москве прошла презентация объектива Зенитар 0,95/50, разработанный Красногорским заводом им. С...
Предварительный обзор iPad Air. Планшет ...
Предварительный обзор iPad Air. Планшет Весьма неожиданно компания Apple взяла и анонсировала свой планшетный компьютер iPad Air, который просто ...
Обзор Яндекс.Аура. Новая социальная сеть...
Обзор Яндекс.Аура. Новая социальная сетьОфициально представлена новая социальная сеть Аура от компании Яндекс, которая представлена исключительно...
Western Digital представила игровой SSD ...
Western Digital представила игровой SSD 14 марта в Москве прошла презентация нового твердотельного накопителя WD Black SN750 NVMeTM SSD. Данная м...
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkВ последнее время геймеры стали активно интересоваться производительными смартфонами, так как уже есть не...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть ...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть В Ubisoft понимают, как нужно радовать свою преданную армию фанатов. Нужно лишь взять хорошую игру, котор...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. Шик...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. ШикСейчас многие китайские компании поняли, что соревноваться на рынке флагманов у них не получается, так ка...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. Макси...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. МаксиДовольно редко игры от независимых разработчиков могут реально принести удовольствие. Чаще всего разработ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX Недавно компания NVIDIA анонсировала релиз своей новой видеокарты GeForce GTX 1660, а сегодня компания Zo...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. Ком...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. КомСегодня мы поговорим о новом планшете Lenovo Tab V7, который недавно представила компания. Устройство инт...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMB...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMBВ последнее время многие потенциальные покупатели стали смотреть в сторону 4К-мониторов, которые могут не...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналином...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналиномДовольно редко разработчики мобильных игр придумывают какие-то уникальные механики, которые могут увлечь ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor