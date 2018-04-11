Обзор Vivo V9. Плюсы и минусы смартфона

Сегодня вечером состоялась официальная презентация нового смартфона Vivo V9 на российском рынке. В скором времени он уже появится в российских магазинах. В данной модели производитель реализовал сразу несколько актуальных трендов в числе которых блок с двойной камерой, экран с узкими рамками с соотношением сторон 19:9 и «челка» в верхней зоне экрана. Относится новинка к среднему ценовому сегменту.

Vivo V9 обзор

Комплектация

Поставляется смартфон в компактной коробке из плотного картона со светлым оформлением. На крышке красуется логотип Чемпионата мира по футболу-2018. Эта компания является официальным партнером этого важного спортивного события.

Комплект включает скрепку для лотка SIM, зарядное устройство, наушники, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально смартфон Vivo V9 очень похож на Apple iPhone X, унаследовав от него ключевые элементы дизайна и расположения элементов.

90% фронтальной стороны занимает дисплей, толщина рамок не превышает 1.75мм. В верхней зоне разговорная решетка динамика и фронтальная камера размещены в «челке».

Относится к такой реализации экрана можно по-разному, но стоит понимать, что весь текущий год ключевые новинки будут идти именно с такой конструктивной особенностью. Для противников «челки», предусмотрена возможность скрыть её программно.

Крышка Vivo V9 выполнена из металла с анодированным покрытием. Внешние поверхности приятны тактильно. Качество сборки не вызывает нареканий.

Интересно обыграны вставки под антенны модулей связи сверху и снизу. Они отделены аккуратными границами, только частично отличаясь от основной поверхности.

Еще одним элементов сходства стал дизайн основной камеры. Пара объективов расположены горизонтально друг над другом, выступая за пределы корпуса. Со временем защитное стекло в этой зоне будет собирать следы пальцев. Под блоком камеры компактная светодиодная вспышка.

Сканер отпечатка пальца выведен на крышке. Граница зоны сканера выступает не значительно, первое время определить расположение сканера без визуального осмотра затруднительно.

К работе сканера у Vivo V9 нареканий не появилось. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев. Поддерживается технология Face Unlock с дополнительной защитой от обхода защита с использованием фотографий и видео.

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не дребезжат и не люфтят.

Несмотря на то, что SIM и карта памяти ставятся в общий лоток. В этой модели можно будет поставить пару SIM и карту памяти одновременно благодаря увеличенной длине лотка.

А вот выбор в пользу морально устаревшего microUSB нам остался не потянет, особенно если брать в расчет то, что BBK Corporation одной из первой внедрила USB Type-C еще в смартфоне OnePlus 2.

Экран

Сохранили проводной разъем для подключения наушников. Рядом с ним аккуратные отверстия, скрывающие динамик. Тут же отверстие основного микрофона.Установлен широкоформатный экран с соотношением сторон 19:9. Разрешение экрана составляет 2280 на 1080 пикселей. Используется IPS матрица с технологией In Cell. Углы обзора широкие. Хорошо настроены цветопередача. Контрастность высокая. Изначально на экран нанесено защитное стекло с олеофобным покрытием. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Начинка

Работает Vivo V9 на базе платформы Qualcomm Snapdragon 626 с восемью ядрами. По современным меркам уровень быстродействия далеко не рекордный. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Владелец смартфона сможет поиграть в требовательные игры, открывать несколько вкладок в браузере и переключаться без задержек между приложениями.

Связь

Камеры

Поддерживается работа в сетях LTE, с российскими операторами у нас не возникало проблем со скоростью загрузки и голосовыми вызовами. Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi. Без «ложки дегтя» тут тоже не обошлось, смартфон лишен NFC-модуля, бесконтактные платежи не поддерживаются.Основная камера с разрешениями 16 и 5 Мп. Вторая камера дает поддержку макро-режима и управляемого размытия фона. Автофокус цепкий, но зачастую быстрые объекты получаются смазанными. Электронной стабилизации камера в фото и видео режиме не поддерживает. Фронтальная камера с разрешением 24 Мп и апертурой f2.0. Снимает отлично. Есть много творческих режимов с украшением.

Аккумулятор

За автономную работу Vivo V9 отвечает батарейка с емкостью 3260 мАч. Полного заряда хватает на классический сценарий эксплуатации в течение всего рабочего дня. В максимальной нагрузке он проработает около 5.5 часов, на воспроизведение видео – 8 часов. Технология быстрой зарядки в этой модели не поддерживается.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 с оболочкой Funtouch OS. В этой оболочке реализовано много решений, который знакомы по iOS. Выглядит привлекательно и сдержано. За время нескольких недель тестов, было получены обновления, повышающие стабильность.

Итоги по Vivo V9

Финальная оценка Vivo V9 будет зависеть от той стоимости, которая будет доступна на момент выбора этого смартфона потенциальным пользователем. Стоит понимать, что конкуренция в среднем ценовом сегменте высокая и здесь не в пользу этой модели сыграют отсутствие NFC и быстрой зарядки, огрехи в скорости фокусировки основной камеры, а также microUSB. К плюсам этой модели отнесем качество сборки, экран, качество фронтальной камеры, проработка программного обеспечения, поддержка microSD, хорошая оптимизация энергопотребления.