Обзор Vivo V9. Плюсы и минусы смартфона

2018-04-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vivo V9; [258]
Сегодня вечером состоялась официальная презентация нового смартфона Vivo V9 на российском рынке. В скором времени он уже появится в российских магазинах. В данной модели производитель реализовал сразу несколько актуальных трендов в числе которых блок с двойной камерой, экран с узкими рамками с соотношением сторон 19:9 и «челка» в верхней зоне экрана. Относится новинка к среднему ценовому сегменту.

Vivo V9

Vivo V9 обзор

Комплектация

Поставляется смартфон в компактной коробке из плотного картона со светлым оформлением. На крышке красуется логотип Чемпионата мира по футболу-2018. Эта компания является официальным партнером этого важного спортивного события.

Vivo V9

Комплект включает скрепку для лотка SIM, зарядное устройство, наушники, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Vivo V9

Внешний вид

Визуально смартфон Vivo V9 очень похож на Apple iPhone X, унаследовав от него ключевые элементы дизайна и расположения элементов.

Vivo V9

90% фронтальной стороны занимает дисплей, толщина рамок не превышает 1.75мм. В верхней зоне разговорная решетка динамика и фронтальная камера размещены в «челке».

Vivo V9

Относится к такой реализации экрана можно по-разному, но стоит понимать, что весь текущий год ключевые новинки будут идти именно с такой конструктивной особенностью. Для противников «челки», предусмотрена возможность скрыть её программно.

Vivo V9

Крышка Vivo V9 выполнена из металла с анодированным покрытием. Внешние поверхности приятны тактильно. Качество сборки не вызывает нареканий.

Vivo V9

Интересно обыграны вставки под антенны модулей связи сверху и снизу. Они отделены аккуратными границами, только частично отличаясь от основной поверхности.

Vivo V9

Еще одним элементов сходства стал дизайн основной камеры. Пара объективов расположены горизонтально друг над другом, выступая за пределы корпуса. Со временем защитное стекло в этой зоне будет собирать следы пальцев. Под блоком камеры компактная светодиодная вспышка.

Vivo V9

Сканер отпечатка пальца выведен на крышке. Граница зоны сканера выступает не значительно, первое время определить расположение сканера без визуального осмотра затруднительно.

Vivo V9

К работе сканера у Vivo V9 нареканий не появилось. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев. Поддерживается технология Face Unlock с дополнительной защитой от обхода защита с использованием фотографий и видео.

Vivo V9

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не дребезжат и не люфтят.

Vivo V9

Несмотря на то, что SIM и карта памяти ставятся в общий лоток. В этой модели можно будет поставить пару SIM и карту памяти одновременно благодаря увеличенной длине лотка.

Vivo V9

А вот выбор в пользу морально устаревшего microUSB нам остался не потянет, особенно если брать в расчет то, что BBK Corporation одной из первой внедрила USB Type-C еще в смартфоне OnePlus 2.

Vivo V9

Сохранили проводной разъем для подключения наушников. Рядом с ним аккуратные отверстия, скрывающие динамик. Тут же отверстие основного микрофона.

Экран

Установлен широкоформатный экран с соотношением сторон 19:9. Разрешение экрана составляет 2280 на 1080 пикселей. Используется IPS матрица с технологией In Cell. Углы обзора широкие. Хорошо настроены цветопередача. Контрастность высокая. Изначально на экран нанесено защитное стекло с олеофобным покрытием. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Vivo V9

Начинка

Работает Vivo V9 на базе платформы Qualcomm Snapdragon 626 с восемью ядрами. По современным меркам уровень быстродействия далеко не рекордный. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Владелец смартфона сможет поиграть в требовательные игры, открывать несколько вкладок в браузере и переключаться без задержек между приложениями.

Vivo V9

Vivo V9

Vivo V9

Vivo V9

Vivo V9

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE, с российскими операторами у нас не возникало проблем со скоростью загрузки и голосовыми вызовами. Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi. Без «ложки дегтя» тут тоже не обошлось, смартфон лишен NFC-модуля, бесконтактные платежи не поддерживаются.

Камеры

Основная камера с разрешениями 16 и 5 Мп. Вторая камера дает поддержку макро-режима и управляемого размытия фона. Автофокус цепкий, но зачастую быстрые объекты получаются смазанными. Электронной стабилизации камера в фото и видео режиме не поддерживает. Фронтальная камера с разрешением 24 Мп и апертурой f2.0. Снимает отлично. Есть много творческих режимов с украшением.

Vivo V9

Vivo V9

Vivo V9

Vivo V9

Vivo V9

Vivo V9

Vivo V9

Аккумулятор

За автономную работу Vivo V9 отвечает батарейка с емкостью 3260 мАч. Полного заряда хватает на классический сценарий эксплуатации в течение всего рабочего дня. В максимальной нагрузке он проработает около 5.5 часов, на воспроизведение видео – 8 часов. Технология быстрой зарядки в этой модели не поддерживается.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 с оболочкой Funtouch OS. В этой оболочке реализовано много решений, который знакомы по iOS. Выглядит привлекательно и сдержано. За время нескольких недель тестов, было получены обновления, повышающие стабильность.

Vivo V9

Vivo V9

Итоги по Vivo V9

Финальная оценка Vivo V9 будет зависеть от той стоимости, которая будет доступна на момент выбора этого смартфона потенциальным пользователем. Стоит понимать, что конкуренция в среднем ценовом сегменте высокая и здесь не в пользу этой модели сыграют отсутствие NFC и быстрой зарядки, огрехи в скорости фокусировки основной камеры, а также microUSB. К плюсам этой модели отнесем качество сборки, экран, качество фронтальной камеры, проработка программного обеспечения, поддержка microSD, хорошая оптимизация энергопотребления.

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