Обзор Vivo Y81. Заявка на лучший смартфон до 10000 рублей

Уменьшенные рамки были изначально характерны только для дорогих смартфонов, теперь же увеличенной полезной площадью экрана можно наслаждаться и в доступных моделях. Так тестируемый сегодня Vivo Y81, при рекомендованной стоимости в 9990 рублей, оснащен 6.22-дюймовым HD+ экраном с соотношением сторон 19:9, а также 3 и 32 Гбайт памяти. В этом ценовом сегменте по комплексу характеристик это одно из самых привлекательных решений не только оценивая предложения официальной розницы, но и китайские интернет-магазине с ожиданием доставки.

Vivo Y81 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по техническим характеристикам. На боковой грани логотип чемпионата FIFA, на котором компания выступала официальным спонсором. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка и техническую документацию.

Внешний вид

Vivo Y81 выполнен в аккуратном корпусе с металлической крышкой. Помимо тестируемой нами ярко-красной расцветки, также есть классическая черная.

Большую часть площади лицевой стороны занимает дисплей. Ряд сенсорных кнопок реализован программно, сверху «монобровь» с фронтальной камерой, датчиками приближения и освещения, а также разговорной решеткой динамика. У смартфона отсутствует светодиодный индикатор.

Боковые грани экрана закруглены. Отлично сочетается с закругленным торцом самого корпуса. В плане эргономики нареканий нет, как и по качеству сборки. Между отдельными элементами отсутствуют зазоры.

Общие габариты составляют 155.06 x 75 x 7.77 мм при весе в 146.5 граммов. В руке лежит удобно. Несмотря на большую диагональ экрана, основные элементы находятся в пределах быстрой доступности.

На правом торце выведены кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.

Слева выдвижной лоток сразу с тремя отсеками. Пользователь сможет установить две nanoSIM, одну карту памяти формата microSD, без необходимости выбора.

Объектив основной камеры Vivo Y81 не выступает за пределы основной плоскости крышки. Рядом с ним светодиодная вспышка.

На нижнем торце аудиоразъем под проводное подключение наушников, отверстие микрофона и microUSB.

В этой модели отсутствует сканер отпечатка пальца. Поддерживается технология разблокировки Face Unlock. Срабатывает корректно и в дневное, и в ночное время.

Экран

Изображение выводится на 6.22-дюймовый дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей. Соотношение сторон 19:9. Это IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Экран с хорошей контрастностью.

В настройках пользователь сможет изменить цветовую температуру, сместив баланс в холодные или теплые цвета. Поддерживается защита глаз. На дисплей с завода нанесена защитная пленка. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Начинка

Vivo Y81 построен на базе процессора MediaTek Helio P22 с графикой PowerVR GE8320. Уровень быстродействия для своей стоимости хорош, смартфон не только хорошо справляется с запуском популярных программ, но и позволит владельцу скоротать время в PUBG и World of Tanks Blitz.

На борту 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. При старте под хранение доступно 24 Гбайт. Место под медиафайлы можно будет расширить при помощи карты памяти microSD объемом до 128 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 300 Мбит/с. С SIM-картами российских операторов проблем в качестве приема, загрузке файлов и передаче голоса проблем за время тесто не было. Wi-Fi модуль работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 5.0 с поддержкой A2DP. Навигационный модуль продемонстрировал высокую точность и быструю скорость поиска спутников.Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 3260 мАч. Её хватает примерно на 11 часов в смешанной нагрузке. В играх разрядка произойдет через 4 часа. Автономность у смартфона хорошая, зарядки хватит на весь рабочий день. В настройках доступен режим энергосбережения.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп и диафрагмой F/2.2. Используется приложение с дополнительными режимами съемки, среди которых HDR, украшения лица, панорама. Качество снимков в дневное время отличное. Демонстрируется хороший уровень детализации.

В ночное время Vivo Y81 снимает лучше, чем большинство протестированных моделей со стоимостью до 15000 рублей.

Vivo Y81 обзор

Видеоролики пишутся в Full HD разрешении. Оценить пример съемки можно в представленном ниже ролике.

Софт

Загрузить исходные фото и видео файлы можно по ссылке - https://yadi.sk/d/CnpK7pnbM6_F9A

Предустановлена операционная система Android 8.1 с оболочкой Funtouch OS 4.0. Визуально система напоминает интерфейс iOS. Это касается иконок, панели уведомления и управления. Поддерживается управление жестами.

Итоги по Vivo Y81

Доступны темы оформления, обои и шрифты. Есть свой фирменный магазин приложений.Vivo Y81 одно из лучших решений в ценовом сегменте до 10000 рублей, предлагающее качественный IPS-дисплей с «монобровью», достаточный объем памяти и быстродействия, хорошую автономность, привлекательный внешний вид. Не устроить тут может выбор в пользу microUSB, отсутствие бесконтактных платежей и сканера отпечатка пальцев.