Обзор Vivo Y81. Заявка на лучший смартфон до 10000 рублей

2018-11-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vivo Y81; [146]
Уменьшенные рамки были изначально характерны только для дорогих смартфонов, теперь же увеличенной полезной площадью экрана можно наслаждаться и в доступных моделях. Так тестируемый сегодня Vivo Y81, при рекомендованной стоимости в 9990 рублей, оснащен 6.22-дюймовым HD+ экраном с соотношением сторон 19:9, а также 3 и 32 Гбайт памяти. В этом ценовом сегменте по комплексу характеристик это одно из самых привлекательных решений не только оценивая предложения официальной розницы, но и китайские интернет-магазине с ожиданием доставки.

Vivo Y81

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Vivo Y81 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по техническим характеристикам. На боковой грани логотип чемпионата FIFA, на котором компания выступала официальным спонсором. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка и техническую документацию.

Vivo Y81

Внешний вид

Vivo Y81 выполнен в аккуратном корпусе с металлической крышкой. Помимо тестируемой нами ярко-красной расцветки, также есть классическая черная.

Vivo Y81

Большую часть площади лицевой стороны занимает дисплей. Ряд сенсорных кнопок реализован программно, сверху «монобровь» с фронтальной камерой, датчиками приближения и освещения, а также разговорной решеткой динамика. У смартфона отсутствует светодиодный индикатор.

Vivo Y81

Боковые грани экрана закруглены. Отлично сочетается с закругленным торцом самого корпуса. В плане эргономики нареканий нет, как и по качеству сборки. Между отдельными элементами отсутствуют зазоры.

Vivo Y81

Общие габариты составляют 155.06 x 75 x 7.77 мм при весе в 146.5 граммов. В руке лежит удобно. Несмотря на большую диагональ экрана, основные элементы находятся в пределах быстрой доступности.

Vivo Y81

На правом торце выведены кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.

Vivo Y81

Слева выдвижной лоток сразу с тремя отсеками. Пользователь сможет установить две nanoSIM, одну карту памяти формата microSD, без необходимости выбора.

Vivo Y81

Объектив основной камеры Vivo Y81 не выступает за пределы основной плоскости крышки. Рядом с ним светодиодная вспышка.

Vivo Y81

На нижнем торце аудиоразъем под проводное подключение наушников, отверстие микрофона и microUSB.

Vivo Y81

В этой модели отсутствует сканер отпечатка пальца. Поддерживается технология разблокировки Face Unlock. Срабатывает корректно и в дневное, и в ночное время.

Vivo Y81

Экран

Изображение выводится на 6.22-дюймовый дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей. Соотношение сторон 19:9. Это IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Экран с хорошей контрастностью.

Vivo Y81

В настройках пользователь сможет изменить цветовую температуру, сместив баланс в холодные или теплые цвета. Поддерживается защита глаз. На дисплей с завода нанесена защитная пленка. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Vivo Y81

Начинка

Vivo Y81

Vivo Y81 построен на базе процессора MediaTek Helio P22 с графикой PowerVR GE8320. Уровень быстродействия для своей стоимости хорош, смартфон не только хорошо справляется с запуском популярных программ, но и позволит владельцу скоротать время в PUBG и World of Tanks Blitz.

Vivo Y81

На борту 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. При старте под хранение доступно 24 Гбайт. Место под медиафайлы можно будет расширить при помощи карты памяти microSD объемом до 128 Гбайт.

Vivo Y81

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 300 Мбит/с. С SIM-картами российских операторов проблем в качестве приема, загрузке файлов и передаче голоса проблем за время тесто не было. Wi-Fi модуль работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 5.0 с поддержкой A2DP. Навигационный модуль продемонстрировал высокую точность и быструю скорость поиска спутников.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 3260 мАч. Её хватает примерно на 11 часов в смешанной нагрузке. В играх разрядка произойдет через 4 часа. Автономность у смартфона хорошая, зарядки хватит на весь рабочий день. В настройках доступен режим энергосбережения.

Vivo Y81

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп и диафрагмой F/2.2. Используется приложение с дополнительными режимами съемки, среди которых HDR, украшения лица, панорама. Качество снимков в дневное время отличное. Демонстрируется хороший уровень детализации.

Vivo Y81

Vivo Y81

Vivo Y81

Vivo Y81

Vivo Y81

Vivo Y81

В ночное время Vivo Y81 снимает лучше, чем большинство протестированных моделей со стоимостью до 15000 рублей.

Vivo Y81

Видеоролики пишутся в Full HD разрешении. Оценить пример съемки можно в представленном ниже ролике.

Vivo Y81 обзор

Загрузить исходные фото и видео файлы можно по ссылке - https://yadi.sk/d/CnpK7pnbM6_F9A

Софт

Vivo Y81

Предустановлена операционная система Android 8.1 с оболочкой Funtouch OS 4.0. Визуально система напоминает интерфейс iOS. Это касается иконок, панели уведомления и управления. Поддерживается управление жестами.

Vivo Y81

Доступны темы оформления, обои и шрифты. Есть свой фирменный магазин приложений.

Итоги по Vivo Y81

Vivo Y81 одно из лучших решений в ценовом сегменте до 10000 рублей, предлагающее качественный IPS-дисплей с «монобровью», достаточный объем памяти и быстродействия, хорошую автономность, привлекательный внешний вид. Не устроить тут может выбор в пользу microUSB, отсутствие бесконтактных платежей и сканера отпечатка пальцев.

Комментарии:
Обзор Vertex Impress Click NFC: самый до...
Обзор Vertex Impress Click NFC: самый доТехнология NFC позволяет оплачивать товары в магазинах бесконтактным способом, что очень удобно. Приложил...
Nubia представит RED MAGIC MARS 28 ноябр...
Nubia представит RED MAGIC MARS 28 ноябрКомпания Nubia ZTE объявила, что она официально представит Red Magic Mars 28 ноября на мероприятии в Шанх...
Sharp 2019 Новая конференция...
Sharp 2019 Новая конференцияКомпания Sharp собирается провести мероприятие 27 ноября и уже разослала приглашения представителям СМИ. ...
Обзор внешнего жесткого диска Western Di...
Обзор внешнего жесткого диска Western DiСегодня мы детально изучим внешний жесткий диск Western Digital My Passport 1 TB. Интересна эта линейка б...
Появились изображения нового мобильного ...
Появились изображения нового мобильного В сети появилось официальное изображение смартфона под названием Moto G7. Основой устройства станет чипсе...
Дебют Huawei P Smart 2019 ожидается в на...
Дебют Huawei P Smart 2019 ожидается в наКомпания Huawei готовит к выпуску новый аппарат под названием P Smart 2019. Девайс получит LCD-экран, из...
Телефон Vivo 1817 имеет 2 ГБ оперативной...
Телефон Vivo 1817 имеет 2 ГБ оперативнойVivo выпускает самые разнообразные устройства, начиная от ведущих флагманов, таких как Vivo NEX, с его вс...
Стартовали продажи недорогого смартфона ...
Стартовали продажи недорогого смартфона Компания Vivo выпустила в продажу недорогой смартфон Tecno Camon 11 с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Vivo Y81. Заявка на лучший смартфон до 10000 рублейОбзор Vivo Y81. Заявка на лучший смартфон до 10000 рублей
Обзор Vertex Impress Click NFC: самый доступный смартфон с поддержкой NFC и Google PayОбзор Vertex Impress Click NFC: самый доступный смартфон с поддержкой NFC и Google Pay
Обзор внешнего жесткого диска Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B)Обзор внешнего жесткого диска Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B)
Обзор флеш-накопителя SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GBОбзор флеш-накопителя SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB
Обзор плюсов и минусов смартфона ASUS ZenFone 5Z 6/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона ASUS ZenFone 5Z 6/64GB
Предварительный обзор HP Stream 11 Pro G...
Предварительный обзор HP Stream 11 Pro GСамым популярным ноутбуком на рынке является MacBook Air. Им пользуются по всему миру и он действительно ...
Обзор Project Highrise. Как стать архите...
Обзор Project Highrise. Как стать архитеВ детстве кто-то хотел стать космонавтом, кто-то мечтал гонять на спортивных машинах по гоночному треку, ...
Обзор беспроводной зарядки Skyway Race д...
Обзор беспроводной зарядки Skyway Race дНе так давно мы проводили тестирование роботизированного беспроводного зарядного устройства Skyway Race X...
Предварительный обзор HP ProBook x360 11...
Предварительный обзор HP ProBook x360 11Далеко не всем нужен дорогой ноутбук для учебы или работы. Большинство пользователей не занимается монтаж...
Самая первая Sony PlayStation вновь пост...
Самая первая Sony PlayStation вновь постПервая Sony PlayStation вышла еще в далеком 1994 году, ознаменовав своим выходом новую эпоху развития ком...
Предварительный обзор Deepcool Castle 36...
Предварительный обзор Deepcool Castle 36Современные пользователи хотят получить от системы охлаждения не только само охлаждение, но и стиль, диза...
Предварительный обзор Microsoft Surface ...
Предварительный обзор Microsoft Surface В последнее время все больше пользователей стали предпочитать планшеты на Windows вместо ноутбуков. В это...
Обзор Monster League. Лучше не придумать...
Обзор Monster League. Лучше не придуматьСкажу честно — Monster League принесла мне столько удовольствия, сколько не приносила любая другая игра в...
В России был представлен смартфон Xiaomi...
В России был представлен смартфон Xiaomi14 ноября в Москве состоялась презентация флагманской модели Xiaomi Mi 8 Pro. Смартфон получил заднюю кры...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. Фл...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. ФлВыбрать телевизор в современных реалиях довольно трудно — масса производителей, у каждого с десяток интер...
Обзор One Hour One Life. Самая странная ...
Обзор One Hour One Life. Самая странная Я обожаю игры про выживание — они позволяют каждый раз окунаться во что-то новое, необычное и нестандартн...
Предварительный обзор DOOGEE S80. Защище...
Предварительный обзор DOOGEE S80. ЗащищеВ последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди обычных пользователей....
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor