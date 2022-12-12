Обзор WAVETALE. Милый платформер теперь на консолях и ПК…

Сегодня на консолях актуального и прошлых поколений, а также ПК состоялся релиз игры WAVETALE от студии Thunderful Group. Это приключенческий платформер от третьего лица с простым геймплеем и красивой графикой. Ранее она пробыла эксклюзивом платформы Google Stadia в течение года, но сама платформа сейчас не в лучшем состоянии, а будущее ее туманно.

Мы прошли на PlayStation 5, полностью до получения платинового трофея.

Сюжет

Главным героем здесь выступает девушка Сигрид, живущая на острове со сварливой бабушкой. Вокруг затопленная территория и остатки цивилизации. Но и даже после это катаклизма они быстро сталкиваются с надвигающейся тьмой, которая продолжает поглощать живых существ и острова.

Игроку предлагается спасти мир, очистив последовательно и разобраться в возникающих проблемах. И тут есть как четкая история, по которой предлагается идти, выполняя задания бабушки, так и различные дополнительные задания. Все это будут сопровождать постоянные сборы между внучкой и бабушкой, одна из которых любознательна в силу возраста, а вторая опасается и не хочет терять контроль.

Общий сюжет тут достаточно скоротечен. Неспешное прохождение займет примерно два вечера, но, с другой стороны, это плюс, не стали затягивать искусственно с необходимостью закрытия однообразных активностей на карте.

Графика и звук

Графическая составляющая в игре WAVETALE шикарна. Тут качественная прорисовка локаций, соединяемых между собой водной гладью, по которой игрок будет перемещаться. Красиво и не надоедает, дарит положительные эмоции.

Все располагает к релаксу и спокойному прохождению, это же с учетом того, что явной опасности окружение не представляет. У игры общий открытый мир со свободным перемещением между точек. Работало все плавно, видимых прогрузок не было. Яркие цвета, сочетаемые со спокойной гаммой. Размеренное планирование по водной глади и воде.

Геймплей

Визуальная составляющая дополнена звуком. Тут он хорошо подобран, сменяя композиции в зависимости от общего сюжета и происходящего на экране.В плане геймплея WAVETALE не делает открытий. Основной набор заданий схож, заключается он в поиске энергетических блоков с последующим запуском маяков. Это нужно будет делать на всех островах по мере прохождения, изменения будут только в финальной битве с боссом.

Второстепенные задания же тут скорее для галочки, они не влияют на общий прогресс, награды же с них, которые можно потратить на изменение внешности главного героя, спорны с учетом того, что история конечна.

WAVETALE обзор

Итоги

В целом WAVETALE интересна для изучения, предлагая сочетание красивого визуального наполнения, спокойной музыки, неспешного геймплея и простой истории. Это милый платформер на 1 или 2 вечера. Не устроить в ней может однообразие механик в основной сюжетной линии. Из особенностей отметим отсутствие дубляжа на русском.