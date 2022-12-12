Обзор WAVETALE. Милый платформер теперь на консолях и ПК

Сегодня на консолях актуального и прошлых поколений, а также ПК состоялся релиз игры WAVETALE от студии Thunderful Group. Это приключенческий платформер от третьего лица с простым геймплеем и красивой графикой. Ранее она пробыла эксклюзивом платформы Google Stadia в течение года, но сама платформа сейчас не в лучшем состоянии, а будущее ее туманно.

WAVETALE

Мы прошли на PlayStation 5, полностью до получения платинового трофея.

WAVETALE

Сюжет

Главным героем здесь выступает девушка Сигрид, живущая на острове со сварливой бабушкой. Вокруг затопленная территория и остатки цивилизации. Но и даже после это катаклизма они быстро сталкиваются с надвигающейся тьмой, которая продолжает поглощать живых существ и острова.

WAVETALE

Игроку предлагается спасти мир, очистив последовательно и разобраться в возникающих проблемах. И тут есть как четкая история, по которой предлагается идти, выполняя задания бабушки, так и различные дополнительные задания. Все это будут сопровождать постоянные сборы между внучкой и бабушкой, одна из которых любознательна в силу возраста, а вторая опасается и не хочет терять контроль.

WAVETALE

Общий сюжет тут достаточно скоротечен. Неспешное прохождение займет примерно два вечера, но, с другой стороны, это плюс, не стали затягивать искусственно с необходимостью закрытия однообразных активностей на карте.

WAVETALE

Графика и звук

Графическая составляющая в игре WAVETALE шикарна. Тут качественная прорисовка локаций, соединяемых между собой водной гладью, по которой игрок будет перемещаться. Красиво и не надоедает, дарит положительные эмоции.

WAVETALE

Все располагает к релаксу и спокойному прохождению, это же с учетом того, что явной опасности окружение не представляет. У игры общий открытый мир со свободным перемещением между точек. Работало все плавно, видимых прогрузок не было. Яркие цвета, сочетаемые со спокойной гаммой. Размеренное планирование по водной глади и воде.

WAVETALE

Визуальная составляющая дополнена звуком. Тут он хорошо подобран, сменяя композиции в зависимости от общего сюжета и происходящего на экране.

Геймплей

В плане геймплея WAVETALE не делает открытий. Основной набор заданий схож, заключается он в поиске энергетических блоков с последующим запуском маяков. Это нужно будет делать на всех островах по мере прохождения, изменения будут только в финальной битве с боссом.

WAVETALE

Второстепенные задания же тут скорее для галочки, они не влияют на общий прогресс, награды же с них, которые можно потратить на изменение внешности главного героя, спорны с учетом того, что история конечна.

WAVETALE

WAVETALE обзор

Итоги

В целом WAVETALE интересна для изучения, предлагая сочетание красивого визуального наполнения, спокойной музыки, неспешного геймплея и простой истории. Это милый платформер на 1 или 2 вечера. Не устроить в ней может однообразие механик в основной сюжетной линии. Из особенностей отметим отсутствие дубляжа на русском.
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