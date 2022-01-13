Обзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборки…

Тестируемый сегодня корпус XPG Defender Pro позволяет собрать в нем систему на базе материнской платы типоразмера E-ATX, это как рабочая станция, так и игровая система, рассчитанная на разрешение 4К. Из его особенностей отмечаются защита от пыли, стенка из закаленного стекла, лицевая панель с вентиляционной решеткой и предустановленные вентиляторы с подсветкой.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент начала 2022 года составляет 7 тысяч рублей.Поставляется упакованным в коробку из неокрашенного картона с боковыми ручками, упрощающими переноску. Комплект включает набор различных винтов, корзина для жесткого диска, пластиковые стяжки, инструкцию.

XPG Defender Pro обзор

Внешний вид

В этом корпусе уделено внимание эффективной организации эффективной системы отвода тепла. Лицевая панель его с ромбовидными вырезами за которыми расположена мелкая сетка, предотвращающая попадание пыли внутрь.

За ней расположены комплектные вентиляторы. Они с управляемой подсветкой. Через сетку эта заполняющая подсветка хорошо видна.

Левая боковая стенка выполнена из стекла. Основная его площадь прозрачна, по периметру темный кант.

Противоположная из цельного листа металла. В тыльной части выступ, используемый для открытия. Крепится при помощи накатанных винтов.

На верхней стенке вентиляционная решетка на которой зафиксирован противопылевой фильтром с магнитным способом крепления. На нее можно будет установить группу вентиляторов.

Панель разъемов у XPG Defender Pro включает два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, кнопка включения и переключения режимов подсветки.

Смена цветов и эффектов проводится последовательным нажатием на эту кнопку. Так управлять можно будет без установки дополнительного софта.

Компоновка задней стенки с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения со схемой 7+2.

На основании четыре пластиковые ножки. Под блоком питания рамка с противопылевым фильтром. С нее же открывается доступ к стойке с корзинами под жесткие диски.

Начинка

Выполнен корпус в форм-факторе Mid-Tower. Помимо изучаемой нами белой, также есть и в черном.Внутренняя часть разделена на две камеры при помощи Г-образной стенки. В основной устанавливаются материнские платы до типоразмера E-ATX. Четыре окошка для подвода питающих и интерфейсных кабелей с резиновыми клапанами.

Еще одно окошко на верхней части разграничительной стенки. Через нее можно будет провести линию питания видеокарты.

Поддерживаются графические адаптеры длиной до 380 мм. Установить можно как вертикально, так и горизонтально. Гибкий райзер приобретается отдельно.

Для отвода тепла можно выбрать башенную конструкцию высотой до 170 мм. Жидкостные системы с радиаторами 280 или 360 мм.

Напомним, стартовый набор включает три вентилятора XPG VENTO ARGB. Все они типоразмера 120 мм.

Есть встроенный контроллер для управления подсветкой. Вместо него можно подключить к ARGB-разъему на материнской плате.

В районе блока питания есть вырез в камеру с блоком питания. Не возникнет проблем с установкой и обслуживанием моделей с модульным подключением кабелей.

Сборка

Стойка под накопители типоразмера 3.5 дюйма. Эту стойку можно при необходимости демонтировать, освободив место.

В XPG Defender Pro собиралась игровая система с видеокартой Palit GeForce RTX 3060. Эта система использовалась как для игр, так и проведения стриминговых трансляций.

Материнская плата ASUS Prime Z690-A с процессором Intel Core i5-12600K. Для съемки и изучения комплектных вентиляторов устанавливалась воздушная система охлаждения, позже ее заменили на жидкостное охлаждение.

Комплектный набор из трех вентиляторов обеспечивает достаточный объем прокачиваемого воздуха.

Итоги

XPG Defender Pro – корпус для сборки высокопроизводительной системы с эффективным отводом тепла, включая возможность установки компонентов топового уровня с высоким TDP. Защита от пыли, управляемая подсветка с синхронизацией и управления с панели корпуса, стенка из закаленного стекла, продуваемая передняя стенка, вертикальная и горизонтальная установка видеокарты, поддержка жидкостных систем с радиаторами 280 и 360 мм, аккуратная укладка кабелей. Не устроить может отсутствие USB-C разъема на панели вывода.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".