Обзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборки…

Его средняя стоимость на момент начала 2022 года составляет 7 тысяч рублей.
За ней расположены комплектные вентиляторы. Они с управляемой подсветкой. Через сетку эта заполняющая подсветка хорошо видна.
Левая боковая стенка выполнена из стекла. Основная его площадь прозрачна, по периметру темный кант.
Противоположная из цельного листа металла. В тыльной части выступ, используемый для открытия. Крепится при помощи накатанных винтов.
На верхней стенке вентиляционная решетка на которой зафиксирован противопылевой фильтром с магнитным способом крепления. На нее можно будет установить группу вентиляторов.
Панель разъемов у XPG Defender Pro включает два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, кнопка включения и переключения режимов подсветки.
Смена цветов и эффектов проводится последовательным нажатием на эту кнопку. Так управлять можно будет без установки дополнительного софта.
Компоновка задней стенки с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения со схемой 7+2.
На основании четыре пластиковые ножки. Под блоком питания рамка с противопылевым фильтром. С нее же открывается доступ к стойке с корзинами под жесткие диски.
Выполнен корпус в форм-факторе Mid-Tower. Помимо изучаемой нами белой, также есть и в черном.
Еще одно окошко на верхней части разграничительной стенки. Через нее можно будет провести линию питания видеокарты.
Поддерживаются графические адаптеры длиной до 380 мм. Установить можно как вертикально, так и горизонтально. Гибкий райзер приобретается отдельно.
Для отвода тепла можно выбрать башенную конструкцию высотой до 170 мм. Жидкостные системы с радиаторами 280 или 360 мм.
Напомним, стартовый набор включает три вентилятора XPG VENTO ARGB. Все они типоразмера 120 мм.
Есть встроенный контроллер для управления подсветкой. Вместо него можно подключить к ARGB-разъему на материнской плате.
В районе блока питания есть вырез в камеру с блоком питания. Не возникнет проблем с установкой и обслуживанием моделей с модульным подключением кабелей.
Стойка под накопители типоразмера 3.5 дюйма. Эту стойку можно при необходимости демонтировать, освободив место.
В XPG Defender Pro собиралась игровая система с видеокартой Palit GeForce RTX 3060. Эта система использовалась как для игр, так и проведения стриминговых трансляций.
Материнская плата ASUS Prime Z690-A с процессором Intel Core i5-12600K. Для съемки и изучения комплектных вентиляторов устанавливалась воздушная система охлаждения, позже ее заменили на жидкостное охлаждение.
Комплектный набор из трех вентиляторов обеспечивает достаточный объем прокачиваемого воздуха.