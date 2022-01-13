Обзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборки

Тестируемый сегодня корпус XPG Defender Pro позволяет собрать в нем систему на базе материнской платы типоразмера E-ATX, это как рабочая станция, так и игровая система, рассчитанная на разрешение 4К. Из его особенностей отмечаются защита от пыли, стенка из закаленного стекла, лицевая панель с вентиляционной решеткой и предустановленные вентиляторы с подсветкой.

XPG Defender Pro

Его средняя стоимость на момент начала 2022 года составляет 7 тысяч рублей.

Комплектация

Поставляется упакованным в коробку из неокрашенного картона с боковыми ручками, упрощающими переноску. Комплект включает набор различных винтов, корзина для жесткого диска, пластиковые стяжки, инструкцию.

XPG Defender Pro

XPG Defender Pro обзор

Внешний вид

В этом корпусе уделено внимание эффективной организации эффективной системы отвода тепла. Лицевая панель его с ромбовидными вырезами за которыми расположена мелкая сетка, предотвращающая попадание пыли внутрь.

XPG Defender Pro

За ней расположены комплектные вентиляторы. Они с управляемой подсветкой. Через сетку эта заполняющая подсветка хорошо видна.

XPG Defender Pro

Левая боковая стенка выполнена из стекла. Основная его площадь прозрачна, по периметру темный кант.

XPG Defender Pro

Противоположная из цельного листа металла. В тыльной части выступ, используемый для открытия. Крепится при помощи накатанных винтов.

XPG Defender Pro

На верхней стенке вентиляционная решетка на которой зафиксирован противопылевой фильтром с магнитным способом крепления. На нее можно будет установить группу вентиляторов.

XPG Defender Pro

Панель разъемов у XPG Defender Pro включает два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, кнопка включения и переключения режимов подсветки.

XPG Defender Pro

Смена цветов и эффектов проводится последовательным нажатием на эту кнопку. Так управлять можно будет без установки дополнительного софта.

XPG Defender Pro

Компоновка задней стенки с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения со схемой 7+2.

XPG Defender Pro

На основании четыре пластиковые ножки. Под блоком питания рамка с противопылевым фильтром. С нее же открывается доступ к стойке с корзинами под жесткие диски.

XPG Defender Pro

Выполнен корпус в форм-факторе Mid-Tower. Помимо изучаемой нами белой, также есть и в черном.

Начинка

Внутренняя часть разделена на две камеры при помощи Г-образной стенки. В основной устанавливаются материнские платы до типоразмера E-ATX. Четыре окошка для подвода питающих и интерфейсных кабелей с резиновыми клапанами.

XPG Defender Pro

Еще одно окошко на верхней части разграничительной стенки. Через нее можно будет провести линию питания видеокарты.

XPG Defender Pro

Поддерживаются графические адаптеры длиной до 380 мм. Установить можно как вертикально, так и горизонтально. Гибкий райзер приобретается отдельно.

XPG Defender Pro

Для отвода тепла можно выбрать башенную конструкцию высотой до 170 мм. Жидкостные системы с радиаторами 280 или 360 мм.

XPG Defender Pro

Напомним, стартовый набор включает три вентилятора XPG VENTO ARGB. Все они типоразмера 120 мм.

XPG Defender Pro

Есть встроенный контроллер для управления подсветкой. Вместо него можно подключить к ARGB-разъему на материнской плате.

XPG Defender Pro

В районе блока питания есть вырез в камеру с блоком питания. Не возникнет проблем с установкой и обслуживанием моделей с модульным подключением кабелей.

XPG Defender Pro

Стойка под накопители типоразмера 3.5 дюйма. Эту стойку можно при необходимости демонтировать, освободив место.

Сборка

XPG Defender Pro

В XPG Defender Pro собиралась игровая система с видеокартой Palit GeForce RTX 3060. Эта система использовалась как для игр, так и проведения стриминговых трансляций.

XPG Defender Pro

Материнская плата ASUS Prime Z690-A с процессором Intel Core i5-12600K. Для съемки и изучения комплектных вентиляторов устанавливалась воздушная система охлаждения, позже ее заменили на жидкостное охлаждение.

XPG Defender Pro

Комплектный набор из трех вентиляторов обеспечивает достаточный объем прокачиваемого воздуха.

XPG Defender Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Defender Pro – корпус для сборки высокопроизводительной системы с эффективным отводом тепла, включая возможность установки компонентов топового уровня с высоким TDP. Защита от пыли, управляемая подсветка с синхронизацией и управления с панели корпуса, стенка из закаленного стекла, продуваемая передняя стенка, вертикальная и горизонтальная установка видеокарты, поддержка жидкостных систем с радиаторами 280 и 360 мм, аккуратная укладка кабелей. Не устроить может отсутствие USB-C разъема на панели вывода.
XPG Defender Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы XPG Defender Pro
Корпус-шестигранник Jonsbro JonsPlus BO102 готов к выходу…
Корпус-шестигранник Jonsbro JonsPlus BO102 готов к выходуСетевые источники поделились подробностями о компьютерном корпусе Jonsbo JonsPlus BO102, официальный рели…
Представлен ПК-корпус Chieftec Stallion 3…
Представлен ПК-корпус Chieftec Stallion 3Компания Chieftec представила корпус Stallion 3, который станет доступен для покупки только в феврале сле…
Представлен игровой ПК MSI MEG Aegis Ti5 12th…
Представлен игровой ПК MSI MEG Aegis Ti5 12thКомпания MSI пополнила ассортимент мощных десктопных ПК моделью MEG Aegis Ti5 12th, которая может похваст…
Обзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборки…
Обзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборкиТестируемый сегодня корпус XPG Defender Pro позволяет собрать в нем систему на базе материнской платы тип…
Обзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). …
Обзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Серия корпусов TheDivider 500 TG вышла сразу в нескольких вариантах компоновки. В одной из них он получи…
SilverStone представляет корпус Mini-ITX SUGO 16…
SilverStone представляет корпус Mini-ITX SUGO 16SilverStone представила SUGO 16, компактный корпус Mini-ITX в форме куба, предназначенный для игровых ПК.…
Chieftec представила корпус Stallion 3 ARGB…
Chieftec представила корпус Stallion 3 ARGBСегодня CHIEFTEC представила новую версию очень успешной серии игровых корпусов Stallion 3. Последняя вер…
Chieftec представила вместительный корпус Stallion 3…
Chieftec представила вместительный корпус Stallion 3Компания Chieftec представила корпус Stallion 3 - это новая модель с боковой панелью из закаленного стекл…
Обзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панельюОбзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панелью
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Обзор Thermaltake Divider 200 TG (CA-1V1-00S1WN-00). Модульный корпус Micro CaseОбзор Thermaltake Divider 200 TG (CA-1V1-00S1WN-00). Модульный корпус Micro Case
Обзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стекломОбзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стеклом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor