Обзор XPG EMIX-H20. Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

Изучаемые сегодня игровые наушники XPG EMIX-H20 относятся к недорогому ценовому сегменту. Они оснащены 50-мм динамиками с виртуальным 7.1 звуком, располагают зоной с RGB-подсветкой на чашках, а также используют регулируемый микрофон.

XPG EMIX-H20

Приобрести их можно за 1990 рублей.

Комплектация

XPG EMIX-H20

Комплект включает наушники и руководство пользователя. Собрано все это в коробке из плотного картона с изображением и подробной информацией по техническим характеристикам.

XPG EMIX-H20

XPG EMIX-H20 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Во внешних поверхностях преобладает матовая текстура, не создающая проблем с загрязнением пылью и следами пальцев.

XPG EMIX-H20

Это полноразмерная конструкция с поворотными чашками. При хранении и перевозке можно будет заметно сократить занимаемое место.

XPG EMIX-H20

Также за счет поворота чашек на 90 градусов, улучшает прижим их ушам, учитывая анатомическую формы головы.

XPG EMIX-H20

Помимо этой особенности, также есть регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из пластика, на их внешней стороне есть риски с градуировкой. Нанесен логотип бренда, с внутренней стороны мягкая вставка.

XPG EMIX-H20

Как и в случае амбушюров выполнены они из кожзама. Внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.

XPG EMIX-H20

На чашках у XPG EMIX-H20 металлическая накладка с логотипом бренда. Периметр подсвечивается. Это динамическая RGB-подсветка. Эффект пульсации. С цикличной сменой цветов.

XPG EMIX-H20

Предусмотрели возможность отключения подсветки нажатием на кнопку на пульте управления. Например, это может быть актуально для экономии заряда игрового ноутбука. Сама подсветка дополняет внешний вид органично. Это же касается и общего внешнего вида гарнитуры.

XPG EMIX-H20

Микрофон выполнен в виде поворотной ножки из пластика. Можно поднимать и убирать в зависимости от необходимости использования голосовой связи.

XPG EMIX-H20

Подключаются при помощи кабеля в тканевой оплетке. Общая длина у него составляет 2.2 метра. На нем же есть пульт управления с четырьмя кнопками.

XPG EMIX-H20

Все эти кнопки подсвечиваются. С помощью них идет управление рабочим состоянием микрофона и подсветки, регулировка громкости.

Тесты

В качестве интерфейса используется USB. Для XPG EMIX-H20 не требуется установка драйвера, определились сразу после подключения к MacOS и Windows. Основное время эксплуатировали с PlayStation 5, длина кабеля позволяет находиться на удалении от консоли. Программным обеспечением эти наушники не сопровождаются.

XPG EMIX-H20

У них виртуальный объемный звук, не требующий программной настройки, работает на различных источниках звука. В играх наушники позволяли ориентироваться в происходящем на локации и позиционировать направление активности со стороны противником.

XPG EMIX-H20

Басы чистые, эффекты передаются достаточно детализировано. Качество звуковой сцены нам понравилось. Отметим и высокий запас по громкости.

XPG EMIX-H20

Подойдут эти наушники для пользователей разного возраста. На уши не давят, обеспечивают пассивную звукоизоляцию. В теплом помещении будет наблюдаться запотевание при длительном ношении.

XPG EMIX-H20

Отдельно приводим пример записи с микрофона, созданный с помощью программы Audition, без постобработки.

Тест микрофона XPG EMIX-H20

Итоги

XPG EMIX-H20 – недорогие игровые наушники с USB-интерфейсом, динамичной подсветкой, эргономичной конструкцией, привлекательным внешним видом, микрофоном, объемным звуком и кабелем с запасом по длине. Из минусов пластиковые направляющие у оголовья.
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