Обзор XPG EMIX-H20. Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

Изучаемые сегодня игровые наушники XPG EMIX-H20 относятся к недорогому ценовому сегменту. Они оснащены 50-мм динамиками с виртуальным 7.1 звуком, располагают зоной с RGB-подсветкой на чашках, а также используют регулируемый микрофон.

Комплектация

Приобрести их можно за 1990 рублей.

Комплект включает наушники и руководство пользователя. Собрано все это в коробке из плотного картона с изображением и подробной информацией по техническим характеристикам.

XPG EMIX-H20 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Во внешних поверхностях преобладает матовая текстура, не создающая проблем с загрязнением пылью и следами пальцев.

Это полноразмерная конструкция с поворотными чашками. При хранении и перевозке можно будет заметно сократить занимаемое место.

Также за счет поворота чашек на 90 градусов, улучшает прижим их ушам, учитывая анатомическую формы головы.

Помимо этой особенности, также есть регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из пластика, на их внешней стороне есть риски с градуировкой. Нанесен логотип бренда, с внутренней стороны мягкая вставка.

Как и в случае амбушюров выполнены они из кожзама. Внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.

На чашках у XPG EMIX-H20 металлическая накладка с логотипом бренда. Периметр подсвечивается. Это динамическая RGB-подсветка. Эффект пульсации. С цикличной сменой цветов.

Предусмотрели возможность отключения подсветки нажатием на кнопку на пульте управления. Например, это может быть актуально для экономии заряда игрового ноутбука. Сама подсветка дополняет внешний вид органично. Это же касается и общего внешнего вида гарнитуры.

Микрофон выполнен в виде поворотной ножки из пластика. Можно поднимать и убирать в зависимости от необходимости использования голосовой связи.

Подключаются при помощи кабеля в тканевой оплетке. Общая длина у него составляет 2.2 метра. На нем же есть пульт управления с четырьмя кнопками.

Тесты

Все эти кнопки подсвечиваются. С помощью них идет управление рабочим состоянием микрофона и подсветки, регулировка громкости.В качестве интерфейса используется USB. Для XPG EMIX-H20 не требуется установка драйвера, определились сразу после подключения к MacOS и Windows. Основное время эксплуатировали с PlayStation 5, длина кабеля позволяет находиться на удалении от консоли. Программным обеспечением эти наушники не сопровождаются.

У них виртуальный объемный звук, не требующий программной настройки, работает на различных источниках звука. В играх наушники позволяли ориентироваться в происходящем на локации и позиционировать направление активности со стороны противником.

Басы чистые, эффекты передаются достаточно детализировано. Качество звуковой сцены нам понравилось. Отметим и высокий запас по громкости.

Подойдут эти наушники для пользователей разного возраста. На уши не давят, обеспечивают пассивную звукоизоляцию. В теплом помещении будет наблюдаться запотевание при длительном ношении.

Тест микрофона XPG EMIX-H20

Итоги

Отдельно приводим пример записи с микрофона, созданный с помощью программы Audition, без постобработки.XPG EMIX-H20 – недорогие игровые наушники с USB-интерфейсом, динамичной подсветкой, эргономичной конструкцией, привлекательным внешним видом, микрофоном, объемным звуком и кабелем с запасом по длине. Из минусов пластиковые направляющие у оголовья.