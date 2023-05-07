Обзор XPG HURRICANE 120 PWM ARGB. Тихие корпусные вентиляторы

Изучаемая сегодня линейка корпусных вентиляторов XPG HURRICANE включает модели в типоразмерах 120 и 140 мм, ориентированные на игровые сборки и обеспечивающие высокий воздушный поток и регулировку при уровне шума 18.2 дБА и 28.1 дБА соответственно. Из особенностей выделяются патентованная форма лопастей и адресная подсветка.

Комплектация

Покупатель получает вентилятор упакованным в коробку из плотного картона ярко-красного цвета. Комплект включает крепеж для фиксации на стенке корпуса. Сопровождаются 2-летней гарантией.

XPG HURRICANE 120 PWM ARGB обзор

Внешний вид

У XPG HURRICANE 120 PWM ARGB запатентованная форма крыльчатки. Каждая лопасть состоит из основного лезвия и ускоряющего. За счет такого исполнения повышается статическое давление и объем прокачиваемого воздуха, на фоне снижения сопротивления и уровня шума.

Выполнены они из полупрозрачного пластика, как и крышка двигателя на которую дополнительно нанесена наклейка с логотипом бренда.

В этих вентиляторах используется двигатель с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Заявлен ресурс в 230 тысяч часов.

Рамка корпуса вентилятора выполнена из пластика черного цвета. На местах крепления нанесены антивибрационные накладки.

По внешнему периметру корпуса идет кольцевая вставка из полупрозрачного пластика, подсвечиваемая при работе, как и вся площадь лопастей.

Это ARGB-подсветка, управлять которой можно будет через программное обеспечение материнской платы или совместимые контроллеры. Смотрится при работе подсветка эффектно, отлично сочетается с сеттингом периферии, ориентированной на сегмент геймеров.

От вентилятора отходит два отдельных кабеля. Оба с возможностью каскадного подключения, упрощая монтаж внутри корпуса.

Тесты

Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда на расстоянии 40 сантиметров. Приведены данные на максимальных оборотах.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG HURRICANE 120 PWM ARGB – тихие корпусные вентиляторы с высоким ресурсом службы и эффектной адресной подсветкой. Каскадное подключение, антивибрационные накладки, высокое статическое давление и 2 года гарантии.
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