Компактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборка

При этом тут применено двухсекционное исполнения. Когда примерно 15% в нижней части это вентиляционная решетка, сетка которой с треугольными ячейками. Это как визуально усложняет внешний вид, так и обеспечивает доступ воздуха в скрытую камеру с блоком питания и накопителем.
Правая стенка из стали. Для крепления используются накатанные винты. Снимается сдвигом в сторону.
Задняя с традиционной компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой.
На ней зафиксирован вентилятор с ARGB-подсветкой. Еще два на верхней стенке.
Также в комплекте идут еще два, их можно Г-образную перегородку. Все они также идут с подсветкой и все могут работать могут синхронно. Два из них идут реверсные.
На верхней вентиляционная решетка с направляющими под 120 и 140 типоразмер. Эта часть сопровождается вентиляционной решеткой с магнитным креплением. Здесь такой же стиль с решеткой в виде треугольных вырезов.
Набор портов включает USB 3.2, USB Type-C, спаренный аудиоразъем. Кнопка перезагрузки и включения.
На основании четыре ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. С этой же стороны можно зафиксировать накопитель.
Высота башенного кулера 180 мм. Жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм на верхнюю стенку. Но конструкция данного корпуса лучше располагает к использованию традиционной башни, тут помещаются конструкции с высоким TDP. На внутренней стороне стойки материнской платы две пластины под крепление 2.5-дймовых накопителей. По периметру окошки для подвода интерфейсных и питающих кабелей без резиновых клапанов. Распределены ушки под пластиковые стяжки.
В скрытой камере устанавливается блок питания. Есть возможность поставить стойку под два 2.5- или 3.5-дюймовых диска.
Замер уровня шума при штатной работе без создания нагрузки на расстоянии 30 сантиметров.
В максимальной нагрузке с закрытыми боковыми стенками.