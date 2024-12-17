Компактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборка

Изучаемый корпус XPG INVADER X Mini выполнен в типоразмере Mid-Tower и как и рассмотренный ранее вариант с большими габаритами относится он к стилю «аквариум». Представлен в двух цветовых версиях исполнения, оснащен тремя 120мм вентиляторами с ARGB-подсветкой.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением. Комплект включает пластиковые стяжки, пакетик с винтами, два вентилятора, руководство по сборке.

Внешний вид

Корпус визуально выглядит компактным. Передняя и левая сторона выполнены преимущественно из стекла, соединяемых между собой без дополнительного уголка.

При этом тут применено двухсекционное исполнения. Когда примерно 15% в нижней части это вентиляционная решетка, сетка которой с треугольными ячейками. Это как визуально усложняет внешний вид, так и обеспечивает доступ воздуха в скрытую камеру с блоком питания и накопителем.

Правая стенка из стали. Для крепления используются накатанные винты. Снимается сдвигом в сторону.

Задняя с традиционной компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой.

На ней зафиксирован вентилятор с ARGB-подсветкой. Еще два на верхней стенке.

Также в комплекте идут еще два, их можно Г-образную перегородку. Все они также идут с подсветкой и все могут работать могут синхронно. Два из них идут реверсные.

На верхней вентиляционная решетка с направляющими под 120 и 140 типоразмер. Эта часть сопровождается вентиляционной решеткой с магнитным креплением. Здесь такой же стиль с решеткой в виде треугольных вырезов.

Набор портов включает USB 3.2, USB Type-C, спаренный аудиоразъем. Кнопка перезагрузки и включения.

Внутренняя часть

На основании четыре ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. С этой же стороны можно зафиксировать накопитель.Обе стеклянные стенки можно снять, открыв свободный доступ ко всем частям основной камеры. Поддерживается установка материнских плат типоразмера ATX, видеокарты длиной до 330 мм.

Высота башенного кулера 180 мм. Жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм на верхнюю стенку. Но конструкция данного корпуса лучше располагает к использованию традиционной башни, тут помещаются конструкции с высоким TDP. На внутренней стороне стойки материнской платы две пластины под крепление 2.5-дймовых накопителей. По периметру окошки для подвода интерфейсных и питающих кабелей без резиновых клапанов. Распределены ушки под пластиковые стяжки.

В скрытой камере устанавливается блок питания. Есть возможность поставить стойку под два 2.5- или 3.5-дюймовых диска.

Сборка

В XPG INVADER X Mini собрана система с новой платформой на материнской плате AORUS Z890 и процессором Intel Core Ultra 5 245K.

Тесты

Проведены тесты на стабильность с замером рабочих температур. Корпус обеспечивает достаточный объем воздуха и не создает проблем с работой систем отвода тепла.

Замер уровня шума при штатной работе без создания нагрузки на расстоянии 30 сантиметров.

В максимальной нагрузке с закрытыми боковыми стенками.

Итоги

XPG INVADER X Mini – компактный корпус с пятью вентиляторами с подсветкой. Защита от пыли, скоростные разъемы на лицевой панели, две стенки из стекла, вентиляционная решетка в скрытом отсеке, четыре посадочных места под дисковую подсистему, поддержка высоких башенных кулеров, съемные заглушки под платы расширения. Из минусов отметим сложности с обслуживанием фильтра под блоком питания, ограничения по типоразмеру радиатора жидкостного охлаждения.