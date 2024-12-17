Компактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборка

Изучаемый корпус XPG INVADER X Mini выполнен в типоразмере Mid-Tower и как и рассмотренный ранее вариант с большими габаритами относится он к стилю «аквариум». Представлен в двух цветовых версиях исполнения, оснащен тремя 120мм вентиляторами с ARGB-подсветкой.

XPG INVADER X Mini

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением. Комплект включает пластиковые стяжки, пакетик с винтами, два вентилятора, руководство по сборке.

XPG INVADER X Mini

Внешний вид

Корпус визуально выглядит компактным. Передняя и левая сторона выполнены преимущественно из стекла, соединяемых между собой без дополнительного уголка.

XPG INVADER X Mini

При этом тут применено двухсекционное исполнения. Когда примерно 15% в нижней части это вентиляционная решетка, сетка которой с треугольными ячейками. Это как визуально усложняет внешний вид, так и обеспечивает доступ воздуха в скрытую камеру с блоком питания и накопителем.

XPG INVADER X Mini

Правая стенка из стали. Для крепления используются накатанные винты. Снимается сдвигом в сторону.

XPG INVADER X Mini

Задняя с традиционной компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения с общей прижимной планкой.

XPG INVADER X Mini

На ней зафиксирован вентилятор с ARGB-подсветкой. Еще два на верхней стенке.

XPG INVADER X Mini

Также в комплекте идут еще два, их можно Г-образную перегородку. Все они также идут с подсветкой и все могут работать могут синхронно. Два из них идут реверсные.

XPG INVADER X Mini

На верхней вентиляционная решетка с направляющими под 120 и 140 типоразмер. Эта часть сопровождается вентиляционной решеткой с магнитным креплением. Здесь такой же стиль с решеткой в виде треугольных вырезов.

XPG INVADER X Mini

Набор портов включает USB 3.2, USB Type-C, спаренный аудиоразъем. Кнопка перезагрузки и включения.

XPG INVADER X Mini

На основании четыре ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. С этой же стороны можно зафиксировать накопитель.

Внутренняя часть

Обе стеклянные стенки можно снять, открыв свободный доступ ко всем частям основной камеры. Поддерживается установка материнских плат типоразмера ATX, видеокарты длиной до 330 мм.

XPG INVADER X Mini

Высота башенного кулера 180 мм. Жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм на верхнюю стенку. Но конструкция данного корпуса лучше располагает к использованию традиционной башни, тут помещаются конструкции с высоким TDP. На внутренней стороне стойки материнской платы две пластины под крепление 2.5-дймовых накопителей. По периметру окошки для подвода интерфейсных и питающих кабелей без резиновых клапанов. Распределены ушки под пластиковые стяжки.

XPG INVADER X Mini

В скрытой камере устанавливается блок питания. Есть возможность поставить стойку под два 2.5- или 3.5-дюймовых диска.

XPG INVADER X Mini

Сборка

В XPG INVADER X Mini собрана система с новой платформой на материнской плате AORUS Z890 и процессором Intel Core Ultra 5 245K.

XPG INVADER X Mini

Тесты

Проведены тесты на стабильность с замером рабочих температур. Корпус обеспечивает достаточный объем воздуха и не создает проблем с работой систем отвода тепла.

XPG INVADER X Mini

Замер уровня шума при штатной работе без создания нагрузки на расстоянии 30 сантиметров.

XPG INVADER X Mini

В максимальной нагрузке с закрытыми боковыми стенками.

XPG INVADER X Mini

Итоги

XPG INVADER X Mini – компактный корпус с пятью вентиляторами с подсветкой. Защита от пыли, скоростные разъемы на лицевой панели, две стенки из стекла, вентиляционная решетка в скрытом отсеке, четыре посадочных места под дисковую подсистему, поддержка высоких башенных кулеров, съемные заглушки под платы расширения. Из минусов отметим сложности с обслуживанием фильтра под блоком питания, ограничения по типоразмеру радиатора жидкостного охлаждения.
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