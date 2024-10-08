Доступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR AIR

В центре внимания ATX корпус XPG VALOR AIR, позволяющий для сборки подбирать компоненты различного класса. Из его конструктивных особенностей выделяются перфорированная лицевая панель с орнаментом и магнитный способ ее крепления, предустановленные вентиляторы в количестве четырех штук, универсальные порты ввода/вывода. Представлен в белом и черном вариантах исполнения.

Комплектация

Коробка из плотного картона с боковыми ручками. Внутри корпус в палете и защитном пакете, на стекло нанесена пленка. Комплект включает корзину под жесткие диски, набор винтов, пластиковые стяжки и руководство пользователя.

Внешний вид

Лицевая панель корпуса с перфорацией оригинального исполнения в виде вырезов размещенных по диагонали. Хорошо выглядит, обеспечивается свободный доступ воздуха и при этом видна работающая подсветка.

Для крепления она использует группу магнитов, приложив небольшое усилие можно будет получить доступ к рамке противопылевого фильтра. И уже за ним шасси на котором предустановлены три 120 мм вентилятора.

Левая сторона разделена на небольшой участок, который несъемный, и основная площадь это закаленное стекло с легкой тонировкой и темной рамкой по периметру. Подобное исполнение скрывает блок питания с периферией, проводами, и дает возможность акцентировать только основные компоненты.

Противоположная стенка из цельного листа стали. Ставится и снимается сдвигом в сторону. Фиксируется накатанными винтами.

Верх корпус с вентиляционной решеткой и посадочными местами под два вентилятора или радиатор. Эта зона в XPG VALOR AIR сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Панель портов ввода и вывода включает два полноразмерных USB 3.2, спаренный аудиоразъем, кнопку перезагрузки и кнопку включения треугольной формы.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Пластинка противопылевого фильтра с неудобным способом крепления. Два уровня направляющих для монтажа стойки для жестких дисков.

Еще один 120 мм вентилятор предустановлен на заднюю панель. Семь съемных заглушек под платы расширения и прижимной планкой.

Внутренняя часть

Внутренняя часть XPG VALOR AIR разделена на две камеры стойкой платы и перегородкой с перфорацией над блоком питания. В основной части ставятся материнская плата, охлаждение и видеокарта.

Поддерживается установка ATX-плат. По периметру распределено шесть окошек для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Все они без клапанов. Видеокарты длиной до 335 мм.

Большое окошко, используемое для монтажа системы охлаждения процессора. Башенные конструкции высотой до 166 мм. Жидкостные системы с радиаторами 360 и 280 мм на переднюю стенку, 240 мм на верхнюю. Штатно корпус комплектуется четырьмя 120 мм вентиляторами с регулируемой скоростью вращения.

На обратной стороне стойки две пластины под 2.5 дюймовые диски. В скрытой части дополнительно можно поставить стойку под еще два накопителя, уже типоразмера 3.5 дюйма. Без него же получаем больше места под укладку кабелей и аксессуаров.

Сборка

Собрана система с процессором AMD Ryzen 5 7600, башенным охлаждением, видеокартой GeForce RTX 3060 Ti.

Тесты

Замерили уровень шума, создаваемый четырьмя вентиляторами XPG VENTO 120 в корпусе с закрытыми стенками на расстоянии 30 сантиметров.

Провели тест со стабильностью и нагревом.

Итоги

XPG VALOR AIR – корпус типоразмера Mid-Tower с четырьмя 120 мм вентиляторами в комплекте, аккуратным внешним исполнением, вентилируемой лицевой панелью, защитой от пыли, скоростные порты на лицевой панели. Из минусов отметим исполнение противопылевого фильтра под блоком питания, создающего сложности с его очисткой.