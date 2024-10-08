Доступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR AIR

Коробка из плотного картона с боковыми ручками. Внутри корпус в палете и защитном пакете, на стекло нанесена пленка. Комплект включает корзину под жесткие диски, набор винтов, пластиковые стяжки и руководство пользователя.
Лицевая панель корпуса с перфорацией оригинального исполнения в виде вырезов размещенных по диагонали. Хорошо выглядит, обеспечивается свободный доступ воздуха и при этом видна работающая подсветка.
Для крепления она использует группу магнитов, приложив небольшое усилие можно будет получить доступ к рамке противопылевого фильтра. И уже за ним шасси на котором предустановлены три 120 мм вентилятора.
Левая сторона разделена на небольшой участок, который несъемный, и основная площадь это закаленное стекло с легкой тонировкой и темной рамкой по периметру. Подобное исполнение скрывает блок питания с периферией, проводами, и дает возможность акцентировать только основные компоненты.
Противоположная стенка из цельного листа стали. Ставится и снимается сдвигом в сторону. Фиксируется накатанными винтами.
Верх корпус с вентиляционной решеткой и посадочными местами под два вентилятора или радиатор. Эта зона в XPG VALOR AIR сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.
Панель портов ввода и вывода включает два полноразмерных USB 3.2, спаренный аудиоразъем, кнопку перезагрузки и кнопку включения треугольной формы.
На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Пластинка противопылевого фильтра с неудобным способом крепления. Два уровня направляющих для монтажа стойки для жестких дисков.
Еще один 120 мм вентилятор предустановлен на заднюю панель. Семь съемных заглушек под платы расширения и прижимной планкой.
Поддерживается установка ATX-плат. По периметру распределено шесть окошек для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Все они без клапанов. Видеокарты длиной до 335 мм.
Большое окошко, используемое для монтажа системы охлаждения процессора. Башенные конструкции высотой до 166 мм. Жидкостные системы с радиаторами 360 и 280 мм на переднюю стенку, 240 мм на верхнюю. Штатно корпус комплектуется четырьмя 120 мм вентиляторами с регулируемой скоростью вращения.
На обратной стороне стойки две пластины под 2.5 дюймовые диски. В скрытой части дополнительно можно поставить стойку под еще два накопителя, уже типоразмера 3.5 дюйма. Без него же получаем больше места под укладку кабелей и аксессуаров.
Собрана система с процессором AMD Ryzen 5 7600, башенным охлаждением, видеокартой GeForce RTX 3060 Ti.
Провели тест со стабильностью и нагревом.