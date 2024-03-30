Корпус для систем среднего уровня. Обзор XPG Valor Storm…

Комплект включает корзину для жестких дисков, пластиковые стяжки, винты, руководство. Собраны комплектующие и корпус в коробке из плотного картона со схематичным изображением.
Панель можно снять, приложив небольшое усилие. За ней находится рамка противопылевого фильтра с магнитным креплением.
Боковые стенки с разными габаритами. Левая меньше и выполнена из закаленного стекла с затемненным периметром. Ниже несъемная часть, закрывающая отсек для блока питания.
Правая больше и из металла, снимается полностью для обеспечения доступа при проведении монтажа. Крепится при помощи двух накатанных винтов.
Сверху у XPG Valor Storm вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы 120 или 140 мм, а также радиатор жидкостного охлаждения. Здесь также есть защита от пыли с магнитным креплением. Удобно в обслуживании.
Панель разъемов на верхней грани смещена правее. Тут два скоростных USB 3.2, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и треугольная кнопка включения.
На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Используемый здесь способ крепления противопылевой пластины сложен в обслуживании, держится на металлических уголках. Есть два положения для фиксации комплектной корзины для жестких дисков. Это необходимо, чтобы обеспечить нужное расстояние для работы с модульными блоками питания или дополнительное место под радиатор с вентиляторами.
Задняя сторона с классической компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения, решетка для 120 мм. Корпус не комплектуется вентиляторами, решение об их покупке и установке принимает сам пользователь.
На передней стороне перегородки вырез, который необходим для установки радиатора охлаждения типоразмера 360 мм. Вдоль зоны установки вентиляторов есть вырезы для вывода кабелей от системы охлаждения в скрытую часть.
Рассчитан на установку материнских плат ATX, башенного охлаждения высотой до 180 мм и видеокарт до 335 мм.
Зона блока питания у XPG Valor Storm отделена от основной части. Напомним, корзину для жестких дисков ставит сам пользователь. С учетом того, что сейчас М.2 стали заметно доступнее, вполне можно обойтись без нее, оставив место для укладки кабелей. Без него будут доступны две пластины для 2.5-дюймовых дисков за стойкой материнской платы.
Тут достаточно свободного места, чтобы провести укладку питающих и интерфейсных кабелей. Доступны ушки под стяжки.