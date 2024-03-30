Корпус для систем среднего уровня. Обзор XPG Valor Storm

Изучаемый сегодня корпус XPG Valor Storm представлен в белом и черном вариантах исполнения. Выполнен в типоразмере MidiTower со стенкой из закаленного стекла и рассчитан на сборку систем с материнской платой ATX и видеокартой длиной до 335 мм.

XPG Valor Storm

Комплектация

XPG Valor Storm

Комплект включает корзину для жестких дисков, пластиковые стяжки, винты, руководство. Собраны комплектующие и корпус в коробке из плотного картона со схематичным изображением.

XPG Valor Storm

XPG Valor Storm обзор

Внешний вид

Габариты корпуса составляют 460х210х395 мм. Его лицевая сторона с продольными восемью панелями, в пространстве между которыми вентиляционная решетка, обеспечивающая приток воздуха к радиатору или вентиляторам.

XPG Valor Storm

Панель можно снять, приложив небольшое усилие. За ней находится рамка противопылевого фильтра с магнитным креплением.

XPG Valor Storm

Боковые стенки с разными габаритами. Левая меньше и выполнена из закаленного стекла с затемненным периметром. Ниже несъемная часть, закрывающая отсек для блока питания.

XPG Valor Storm

Правая больше и из металла, снимается полностью для обеспечения доступа при проведении монтажа. Крепится при помощи двух накатанных винтов.

XPG Valor Storm

Сверху у XPG Valor Storm вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы 120 или 140 мм, а также радиатор жидкостного охлаждения. Здесь также есть защита от пыли с магнитным креплением. Удобно в обслуживании.

XPG Valor Storm

Панель разъемов на верхней грани смещена правее. Тут два скоростных USB 3.2, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и треугольная кнопка включения.

XPG Valor Storm

На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Используемый здесь способ крепления противопылевой пластины сложен в обслуживании, держится на металлических уголках. Есть два положения для фиксации комплектной корзины для жестких дисков. Это необходимо, чтобы обеспечить нужное расстояние для работы с модульными блоками питания или дополнительное место под радиатор с вентиляторами.

XPG Valor Storm

Задняя сторона с классической компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения, решетка для 120 мм. Корпус не комплектуется вентиляторами, решение об их покупке и установке принимает сам пользователь.

XPG Valor Storm

Внутренняя часть

Внутренняя часть разделена на две камеры. Перегородка между ними является также частью боковой стороны. Верхняя часть ее с вентиляционными вырезами и окошками для подвода интерфейсных кабелей. Здесь можно будет поставить 120 мм вентиляторы, повысив эффективность охлаждения видеокарты.

XPG Valor Storm

На передней стороне перегородки вырез, который необходим для установки радиатора охлаждения типоразмера 360 мм. Вдоль зоны установки вентиляторов есть вырезы для вывода кабелей от системы охлаждения в скрытую часть.

XPG Valor Storm

Рассчитан на установку материнских плат ATX, башенного охлаждения высотой до 180 мм и видеокарт до 335 мм.

XPG Valor Storm

Зона блока питания у XPG Valor Storm отделена от основной части. Напомним, корзину для жестких дисков ставит сам пользователь. С учетом того, что сейчас М.2 стали заметно доступнее, вполне можно обойтись без нее, оставив место для укладки кабелей. Без него будут доступны две пластины для 2.5-дюймовых дисков за стойкой материнской платы.

XPG Valor Storm

Тут достаточно свободного места, чтобы провести укладку питающих и интерфейсных кабелей. Доступны ушки под стяжки.

XPG Valor Storm

Тесты

Корпус не сопровождается вентиляторами, поэтому часть с замерами шума мы опустим. Здесь все будет индивидуально в зависимости от используемых комплектующих, отдельных оптимизаций с шумопоглощающим покрытием нет. Собрали систему с процессором AMD Ryzen 5 7500F и жидкостным охлаждением с радиатором 360 мм. Замер проведен с закрытыми боковыми стенками.

XPG Valor Storm

Итоги

XPG Valor Storm – корпус для сборки систем среднего уровня, обеспечивающий эффективный отвод тепла и возможность акцентирования внешнего исполнения с аккуратным монтажом и подсветкой. Он прост в обслуживании, защищен от пыли. Но невысокая стоимость отразилась на отсутствии вентиляторов в штатной комплектации.
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