Обзор ADATA XPG Vento 120 ARGB. Очень тихий корпусный вентилятор

Линейка вентиляторов Vento от игрового бренда XPG включает варианты исполнения с подсветкой и без нее. Объединяет их ресурс службы в 60 тысяч часов, подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Они вращаются с фиксированной скоростью 1200 оборотов в минуту, создавая поток воздуха до 77 кубических метров в час. Мы будем изучать их на примере ADATA XPG Vento 120 ARGB с адресной подсветкой на базе девяти светодиодов.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

Разница в стоимости между ними составляет 250 рублей, 600 и 850 соответственно.

Комплектация

Упакован вентилятор в коробку из плотного картона с изображением, отображающим пример работы подсветки. С обратной стороны подробные данные по техническим характеристикам.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

Комплект включает винты для фиксации в корпусе.

ADATA XPG Vento 120 ARGB обзор

Внешний вид

Корпус вентиляторов выполнен из пластика черного цвета. Это классическая форма и толщина, обеспечивающая отсутствие проблем во время монтажа.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

Ушки крепления по краям с резиновыми уплотнителями, снижающими передачу вибрации на стенку корпуса.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

Лопасти из полупрозрачного пластика, как и крышка двигателя. Тут девять лопастей.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

С внутренней стороны нанесена наклейка с техническими данными и информацией по производителю.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

У ADATA XPG Vento 120 ARGB два кабеля, оба со сквозным способом подключения, решая вопрос возможного ограниченного количества на материнской плате. Это 3-пиновый PWM и 3-пиновый ARGB.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

За подсветку в них отвечают девять светодиодов, расположенных по периметру в центральной части. Они создают заполняющий эффект вдоль всей площади лопастей.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

Это ARGB, управляемый через программное обеспечение материнской платы. Выглядят интересно.

Тесты

В ADATA XPG Vento 120 ARGB установлен подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Скорость его вращения фиксируемая – 1200 оборотов в минуту. Мы замеряли шум сразу трех вентиляторов.

ADATA XPG Vento 120 ARGB

Несмотря на эксплуатацию в условиях открытого стенда и даже при таких условиях отметим низкий уровень шума. В закрытом корпусе их слышно не будет.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG Vento 120 ARGB – корпусные вентиляторы с низким уровнем шума и хорошей производительностью. Адресная подсветка ARGB, каскадное подключение кабелей, антивибрационные насадки, высокий ресурс службы. Невысокая стоимость, но тут она отразилась и в отсутствии комплектного контроля, который с учетом текущих трендов в исполнении материнских плат с большой вероятностью пылился бы на полке.
ADATA XPG Vento 120 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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