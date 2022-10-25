Обзор ADATA XPG Vento 120 ARGB. Очень тихий корпусный вентилятор

Линейка вентиляторов Vento от игрового бренда XPG включает варианты исполнения с подсветкой и без нее. Объединяет их ресурс службы в 60 тысяч часов, подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Они вращаются с фиксированной скоростью 1200 оборотов в минуту, создавая поток воздуха до 77 кубических метров в час. Мы будем изучать их на примере ADATA XPG Vento 120 ARGB с адресной подсветкой на базе девяти светодиодов.

Комплектация

Разница в стоимости между ними составляет 250 рублей, 600 и 850 соответственно.Упакован вентилятор в коробку из плотного картона с изображением, отображающим пример работы подсветки. С обратной стороны подробные данные по техническим характеристикам.

ADATA XPG Vento 120 ARGB обзор

Внешний вид

Комплект включает винты для фиксации в корпусе.Корпус вентиляторов выполнен из пластика черного цвета. Это классическая форма и толщина, обеспечивающая отсутствие проблем во время монтажа.

Ушки крепления по краям с резиновыми уплотнителями, снижающими передачу вибрации на стенку корпуса.

Лопасти из полупрозрачного пластика, как и крышка двигателя. Тут девять лопастей.

С внутренней стороны нанесена наклейка с техническими данными и информацией по производителю.

У ADATA XPG Vento 120 ARGB два кабеля, оба со сквозным способом подключения, решая вопрос возможного ограниченного количества на материнской плате. Это 3-пиновый PWM и 3-пиновый ARGB.

За подсветку в них отвечают девять светодиодов, расположенных по периметру в центральной части. Они создают заполняющий эффект вдоль всей площади лопастей.

Тесты

Это ARGB, управляемый через программное обеспечение материнской платы. Выглядят интересно.В ADATA XPG Vento 120 ARGB установлен подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Скорость его вращения фиксируемая – 1200 оборотов в минуту. Мы замеряли шум сразу трех вентиляторов.

Итоги

Несмотря на эксплуатацию в условиях открытого стенда и даже при таких условиях отметим низкий уровень шума. В закрытом корпусе их слышно не будет.ADATA XPG Vento 120 ARGB – корпусные вентиляторы с низким уровнем шума и хорошей производительностью. Адресная подсветка ARGB, каскадное подключение кабелей, антивибрационные насадки, высокий ресурс службы. Невысокая стоимость, но тут она отразилась и в отсутствии комплектного контроля, который с учетом текущих трендов в исполнении материнских плат с большой вероятностью пылился бы на полке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".