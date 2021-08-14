Обзор XPG Vento Pro 120 PWM (VENTOPRO120PWM-BKCWW). Вентиляторы для радиатора СВО

Тестируемая сегодня серия вентиляторов XPG Vento Pro 120 PWM ориентирована на энтузиастов, оверклокеров и геймеров. Разработаны они были совместно с Nidec. Одна из ключевых особенностей касается высокого статического давления, позволяя ставить не только в качестве корпусных, но и для монтажа на радиаторы жидкостного охлаждения, включая решения с большой толщиной.

XPG Vento Pro 120 PWM

Средняя стоимость одного вентилятора составляет 2 350 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в ярко-красном цвете. Помимо изображения, выведены подробные данные по характеристикам. Данная модель сопровождается 5-летней гарантией от производителя. Комплект включает удлинительный кабель PWM и винты для фиксации на стенке корпуса.

XPG Vento Pro 120 PWM

Внешний вид

Рамка вентилятора выполнена в корпусе из черного пластика. Места крепления сопровождаются антивибрационными накладками.

XPG Vento Pro 120 PWM

Это типоразмер 120 мм. Толщина корпуса 25 мм. К качеству исполнения нареканий нет.

XPG Vento Pro 120 PWM

Применен сдвоенный подшипник, рассчитанный на длительную эксплуатацию в режиме продолжительных нагрузок. Сам производитель отмечает ресурс в 250 тысяч часов при температуре 25 градусов.

XPG Vento Pro 120 PWM

Диаметр центрального ротора составляет 52 мм. Крышка моторного блока и лопасти выполнены из окрашенного в серебристый цвет металла.

XPG Vento Pro 120 PWM

Девять лопастей. Ближе к моторному блоку у XPG Vento Pro 120 PWM по паре насечек.

XPG Vento Pro 120 PWM

Скорость вращения при подключении к материнской плате регулируется в диапазоне до 900 до 2150 оборотов в минуту. При подключении к 12V контроллеру диапазон от 450 до 2150 оборотов в минуту.

XPG Vento Pro 120 PWM

Статическое давление до 3.15 мм водного столба. Как и отмечали выше, эту серию можно использовать на радиаторах жидкостного охлаждения.

XPG Vento Pro 120 PWM

Кабель подключения с дополнительной веткой, давая возможность подключить вентиляторы каскадом, упростив укладку кабелей и решив вопрос нехватке достаточного количества PWM на ряде материнских плат.

Тесты

Данные вентиляторы мы использовали для установки на радиаторы жидкостного охлаждения в кастомной сборке. Данные по уровню шума замерялись со снятой боковой стенкой на расстоянии 40 сантиметров.

XPG Vento Pro 120 PWM

Они хорошо себя показали в вопросе производительности, эффективно отводя тепло с радиатором в режимах продолжительной нагрузки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Vento Pro 120 PWM – вентиляторы с высокой эффективностью и надежностью, рассчитанные на установку на радиаторы или в качестве корпусных. 5-летняя гарантия производителя, кабель с каскадным подключением, широкий диапазон регулировки скорости вращения. В этой серии отсутствует переплата за подсветку.
XPG Vento Pro 120 PWM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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