Обзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речи

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Xiaodu Du Smart Buds Pro поддерживают распознавание голоса и запись голосовых заметок. В них используется голосовой ассистент DuerOS. Он умеет разбирать голос на отдельные фразы и слова, а также сохранять записи. Как пример, их моно использовать в качестве диктофона во время переговоров.

Комплектация

Ключевой площадкой для них выступает Aliexpress. Там они доступны за 8000 рублей.Упакованы в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, три пары силиконовых амбушюр, руководство пользователя на английском языке.

Внешний вид

Поставляются изначально зафиксированными в зарядном кейсе. Для предотвращения разрядки и заряда при транспортировке на контактные группы нанесены защитные наклейки.

Кейс и наушники выполнены из белого пластика. Выглядят аккуратно. Проблем в качестве сборки не наблюдается.

Корпус в традиционном для TWS-формата карманном исполнении. На нижнем его торце разъем USB-C.

Под крышкой две ниши с каналами, используемые под размещение наушников. Для дополнительной фиксации используются магнитные замки.

Наушники Xiaodu Du Smart Buds Pro выполнены в корпусе эргономичной формы. В отличие от обычной версии тут есть ножка у динамика и съемные амбушюры. Суммарно в комплекте сразу четыре пары.

Решетка динамика у них защищена металлической сеткой. Каждый из наушников сопровождается микрофоном.

Управление сенсорное. Зона расположена на внешней стороне ножки. Срабатывает и определяет касания корректно.

Софт

Защищены от воды и пыли, соответствуя требованию класса IPX4.Для наушников доступно бесплатное приложение. После сопряжения выводятся данные по индексу модели и данные по заряду аккумулятора для каждого из них в отдельности.

Отдельная вкладка с демонстрацией распознавания голоса. Но на момент начала 2022 года не было русского языка.

Управление активным шумоподавлением. Несколько режимов работы.

Тесты

Можно выбрать действия для сенсорного управления.Установлен модуль Bluetooth 5.2 с кодеком AAC. Беспроводное соединение проходило без сбоев и проблем. Поддерживают различные типы устройств.

Заводские настройки эквалайзера с заметным смещением на средние и верхние частоты. Басы не выражены. Для музыки и фильмов они подходят весьма условно, основная стихия для них подкасты и ролики с преобладанием голосов.

При отключении активного шумоподавления звуковая сцена становится насыщеннее. Поддерживают режим прослушивания окружающей обстановки. Работает ANC корректно.

По посадке в ушах и удобству все индивидуальны. По опыту, они максимально близки к AirPods Pro от Apple. Дополнительно к ним можно купить ремешок в виде дуги для возможности ношения на шее и снижения риска потери.

Одной зарядки хватает примерно на 4.5 часа работы с отключенным ANC. В комплектном зарядном кейсе можно провести 3 полных цикла зарядки. Занимают они в среднем 1.5 часа.

Итоги

Микрофон при голосовых вызовах и записи поддерживает шумоподавление. Голос они передают без искажения.Xiaodu Du Smart Buds стоит рассматривать впервую очередь как альтернативу Airpods Pro. Заявленное в них распознавание голоса и фраз работает, но только на английском языке. Появление русского языка возможно, но делать ставку на это не стоит. Подойдут для удаленной работы, обеспечивая чистую передачу голоса и возможность работы в коворкинге или общественном пространстве, не отвлекаясь на окружающий шум.