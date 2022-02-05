Обзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речи

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Xiaodu Du Smart Buds Pro поддерживают распознавание голоса и запись голосовых заметок. В них используется голосовой ассистент DuerOS. Он умеет разбирать голос на отдельные фразы и слова, а также сохранять записи. Как пример, их моно использовать в качестве диктофона во время переговоров.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Ключевой площадкой для них выступает Aliexpress. Там они доступны за 8000 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, три пары силиконовых амбушюр, руководство пользователя на английском языке.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Лучшая цена Xiaodu Du Smart Buds Pro

Внешний вид

Поставляются изначально зафиксированными в зарядном кейсе. Для предотвращения разрядки и заряда при транспортировке на контактные группы нанесены защитные наклейки.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Кейс и наушники выполнены из белого пластика. Выглядят аккуратно. Проблем в качестве сборки не наблюдается.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Корпус в традиционном для TWS-формата карманном исполнении. На нижнем его торце разъем USB-C.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Под крышкой две ниши с каналами, используемые под размещение наушников. Для дополнительной фиксации используются магнитные замки.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Наушники Xiaodu Du Smart Buds Pro выполнены в корпусе эргономичной формы. В отличие от обычной версии тут есть ножка у динамика и съемные амбушюры. Суммарно в комплекте сразу четыре пары.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Решетка динамика у них защищена металлической сеткой. Каждый из наушников сопровождается микрофоном.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Управление сенсорное. Зона расположена на внешней стороне ножки. Срабатывает и определяет касания корректно.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Защищены от воды и пыли, соответствуя требованию класса IPX4.

Софт

Для наушников доступно бесплатное приложение. После сопряжения выводятся данные по индексу модели и данные по заряду аккумулятора для каждого из них в отдельности.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Отдельная вкладка с демонстрацией распознавания голоса. Но на момент начала 2022 года не было русского языка.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Управление активным шумоподавлением. Несколько режимов работы.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Можно выбрать действия для сенсорного управления.

Тесты

Установлен модуль Bluetooth 5.2 с кодеком AAC. Беспроводное соединение проходило без сбоев и проблем. Поддерживают различные типы устройств.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Заводские настройки эквалайзера с заметным смещением на средние и верхние частоты. Басы не выражены. Для музыки и фильмов они подходят весьма условно, основная стихия для них подкасты и ролики с преобладанием голосов.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

При отключении активного шумоподавления звуковая сцена становится насыщеннее. Поддерживают режим прослушивания окружающей обстановки. Работает ANC корректно.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

По посадке в ушах и удобству все индивидуальны. По опыту, они максимально близки к AirPods Pro от Apple. Дополнительно к ним можно купить ремешок в виде дуги для возможности ношения на шее и снижения риска потери.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Одной зарядки хватает примерно на 4.5 часа работы с отключенным ANC. В комплектном зарядном кейсе можно провести 3 полных цикла зарядки. Занимают они в среднем 1.5 часа.

Xiaodu Du Smart Buds Pro

Микрофон при голосовых вызовах и записи поддерживает шумоподавление. Голос они передают без искажения.

Итоги

Xiaodu Du Smart Buds стоит рассматривать впервую очередь как альтернативу Airpods Pro. Заявленное в них распознавание голоса и фраз работает, но только на английском языке. Появление русского языка возможно, но делать ставку на это не стоит. Подойдут для удаленной работы, обеспечивая чистую передачу голоса и возможность работы в коворкинге или общественном пространстве, не отвлекаясь на окружающий шум.
Комментарии и отзывы Xiaodu Du Smart Buds Pro
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