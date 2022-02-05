Обзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речи

Ключевой площадкой для них выступает Aliexpress. Там они доступны за 8000 рублей.
Кейс и наушники выполнены из белого пластика. Выглядят аккуратно. Проблем в качестве сборки не наблюдается.
Корпус в традиционном для TWS-формата карманном исполнении. На нижнем его торце разъем USB-C.
Под крышкой две ниши с каналами, используемые под размещение наушников. Для дополнительной фиксации используются магнитные замки.
Наушники Xiaodu Du Smart Buds Pro выполнены в корпусе эргономичной формы. В отличие от обычной версии тут есть ножка у динамика и съемные амбушюры. Суммарно в комплекте сразу четыре пары.
Решетка динамика у них защищена металлической сеткой. Каждый из наушников сопровождается микрофоном.
Управление сенсорное. Зона расположена на внешней стороне ножки. Срабатывает и определяет касания корректно.
Защищены от воды и пыли, соответствуя требованию класса IPX4.
Отдельная вкладка с демонстрацией распознавания голоса. Но на момент начала 2022 года не было русского языка.
Управление активным шумоподавлением. Несколько режимов работы.
Можно выбрать действия для сенсорного управления.
Заводские настройки эквалайзера с заметным смещением на средние и верхние частоты. Басы не выражены. Для музыки и фильмов они подходят весьма условно, основная стихия для них подкасты и ролики с преобладанием голосов.
При отключении активного шумоподавления звуковая сцена становится насыщеннее. Поддерживают режим прослушивания окружающей обстановки. Работает ANC корректно.
По посадке в ушах и удобству все индивидуальны. По опыту, они максимально близки к AirPods Pro от Apple. Дополнительно к ним можно купить ремешок в виде дуги для возможности ношения на шее и снижения риска потери.
Одной зарядки хватает примерно на 4.5 часа работы с отключенным ANC. В комплектном зарядном кейсе можно провести 3 полных цикла зарядки. Занимают они в среднем 1.5 часа.
Микрофон при голосовых вызовах и записи поддерживает шумоподавление. Голос они передают без искажения.