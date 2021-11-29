Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео

Осенью Xiaomi расширили модельный ряд смартфонов, высокопроизводительным Xiaomi 11T Pro, построенным на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888, поддерживающий 120 Вт зарядку, получивший блок камеры с тремя объективами и оснащенный аккумулятором с емкостью 5000 мАч. Этот телефон крупнее, чем Mi 11 и его главными улучшениями стали как раз камера, батарея и скорость зарядки.

Xiaomi 11T Pro

При этом есть и упрощения по фронтальной камере, экрану, отсутствии беспроводной зарядки. С учетом того, что текущей средний ценник на момент конца ноября составляет 59 990 за 11T Pro 8/256 и 85 990 за Mi 11 8/256GB.

Комплектация

Упакован в коробку из белоснежного пластика. По меркам флагманов комплект тут «богатый», включает блок питания мощностью 120 Вт, USB-C кабель, прозрачный чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro обзор

Внешний вид

На выбор предлагаются белая, синяя и серая версия исполнения. У нас на тестах синяя и у нее задняя крышка с эффектом градиента. Выглядит аккуратно.

Xiaomi 11T Pro

Есть легкое матовое покрытие. Поверхность приятная тактильна, но, как и большинства смартфоном он норовит скатиться с поверхности стола и при недостаточно плотном хвате присутствует риск уронить.

Xiaomi 11T Pro

Плюс с учетом того выступающего блока основной камеры и качания на нем при размещении на ровной поверхности, использовать его без чехла проблематично.

Xiaomi 11T Pro

Корпус неразборный. Выведен на нижнем торце, доступ осуществляется к ними при помощи комплектной скрепки. Два посадочных места под nanoSIM.

Xiaomi 11T Pro

Также на основании разъем USB-С и разговорный микрофон. Динамик парный, решетки на нижнем и верхнем торце. Качество звука на уровне. Не забыли про характерный для этого производителя ИК-датчик. Xiaomi 11T Pro может использоваться в качестве универсального пульта ДУ.

Xiaomi 11T Pro

Фронтальная камера реализована в виде компактного островка в верхней зоне экрана. Просмотру уведомлений не мешает. Стекло защитное Gorilla Glass Victus и на крышке оно же, экономить не стали на этом.

Xiaomi 11T Pro

На левой грани регулятор громкости и кнопка включения. В последнюю интегрирован дактилоскопический сенсор, на кнопку можно физически нажать, актуально с учетом того, что пальцы могут быть влажные.

Xiaomi 11T Pro

Экран

Под вывод изображения используется AMOLED матрица с разрешением 2400х1080 пикселей. Она упрощена в сравнение с Mi 11. Но при этом еще недавно такие были доступны только в дорогих моделях. Это экран с частотой обновления 120 Гц. Пиковый уровень яркости достигает 570 кд/м2.

Xiaomi 11T Pro

Экран оставляет самые приятные впечатления. Изображение разборчиво под разными углами наклона. Хорошо читаемо. Незначительная ШИМ-модуляция заметно только на низком уровне яркости.

Xiaomi 11T Pro

Начинка

По платформе упрощений нет. Используется платформа Qualcomm Snapdragon 888. Это восемь ядер Kryo 680, часть из которых высокопроизводительные, а другие энергоэффективные.

Xiaomi 11T Pro

Есть вопросы к организации отвода тепла в Xiaomi 11T Pro в Genshin Impact или других ресурсоемких задачах, выполняемых в течение длительного интервала времени, наблюдается нагрев крышки. Троттлинг также подтвердили синтетические тесты.

Xiaomi 11T Pro

Доступна младшая модификация с 8/128 и старшие с увеличенным объемом до 12/256. С учетом того, что карты памяти нет лучше изначально на основе сценариев эксплуатации подобрать оптимальный вариант под себя.

Xiaomi 11T Pro

Поддерживает работу в сетях 5G, но поддерживаемые в нем диапазоны не используются в тестовых зонах в России. Поэтому работал только в LTE. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 c aptX HD. Бесконтактные платежи тоже доступны.

Xiaomi 11T Pro

Аккумулятор

Встроенной батареи с емкостью 5000 мАч с учетом процессора и выставленной на максимальный уровень яркости (120 Гц) хватает на 7.5 часов работы. В смешанных сценариях хватит на день. Есть режимы по оптимизации энергопотребления. По умолчанию зарядка с мощностью 120 Вт отключена, ее необходимо активировать в настройках. Полный цикл занимает около 18 минут. Беспроводной зарядки нет, хотя с такой скоростью и необходимости в ней тоже нет.

Xiaomi 11T Pro

Камера

Установлен модуль с тремя камерами. В основной установлен сенсор Samsung ISOCELL HM2, объединяющий девять соседних пикселей в один. Светосильная оптика с апертурой F/1.75.

Xiaomi 11T Pro
Изображения кликабельны. По ссылке исходники.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Есть широкоугольная камера F/2.2 (Sony IMX 335) и макро модуль F/2.4 (Samsung S5K5E9). Предлагается большое количество режимов съемки и быстрое переключение между камерами.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Качество снимков на уровне флагманского смартфона. В настройках также можно будет проводить съемку в полном разрешении 108 Мп, без объединения в 12 Мп.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Фронтальная камера 16 Мп. Она упростилась, но вполне подойдет для удаленной работы и учебы.

8К съемка Xiaomi 11T Pro

По видеосъемке доступен режим 8K и 4К.

Дневная съемка Xiaomi 11T Pro

Ночная съемка Xiaomi 11T Pro

Софт

Установлена актуальная платформа Android с фирменным лаунчером и бонусом в виде партнерского софта, из которого только часть можно удалить, а остальное придется отключать.

Все остальное можно поставить с Play Market. Из интересного есть вывод приложений в плавающем окне, шторка уведомлений в новом стиле.

Итоги

Xiaomi 11T Pro – при заметной экономии в 25 тысяч рублей предлагает отличное техническое оснащение, сохранив модули камеры с высоким разрешением и светлой оптикой, поддержку 120 Вт зарядки, бесконтактные платежи и старший чипсет. При этом с упрощениями в виде фронтальной камеры, беспроводной зарядки и модулю экрана вполне можно смириться.
Комментарии и отзывы Xiaomi 11T Pro
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