Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео

Осенью Xiaomi расширили модельный ряд смартфонов, высокопроизводительным Xiaomi 11T Pro, построенным на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888, поддерживающий 120 Вт зарядку, получивший блок камеры с тремя объективами и оснащенный аккумулятором с емкостью 5000 мАч. Этот телефон крупнее, чем Mi 11 и его главными улучшениями стали как раз камера, батарея и скорость зарядки.

Комплектация

При этом есть и упрощения по фронтальной камере, экрану, отсутствии беспроводной зарядки. С учетом того, что текущей средний ценник на момент конца ноября составляет 59 990 за 11T Pro 8/256 и 85 990 за Mi 11 8/256GB.Упакован в коробку из белоснежного пластика. По меркам флагманов комплект тут «богатый», включает блок питания мощностью 120 Вт, USB-C кабель, прозрачный чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi 11T Pro обзор

Внешний вид

На выбор предлагаются белая, синяя и серая версия исполнения. У нас на тестах синяя и у нее задняя крышка с эффектом градиента. Выглядит аккуратно.

Есть легкое матовое покрытие. Поверхность приятная тактильна, но, как и большинства смартфоном он норовит скатиться с поверхности стола и при недостаточно плотном хвате присутствует риск уронить.

Плюс с учетом того выступающего блока основной камеры и качания на нем при размещении на ровной поверхности, использовать его без чехла проблематично.

Корпус неразборный. Выведен на нижнем торце, доступ осуществляется к ними при помощи комплектной скрепки. Два посадочных места под nanoSIM.

Также на основании разъем USB-С и разговорный микрофон. Динамик парный, решетки на нижнем и верхнем торце. Качество звука на уровне. Не забыли про характерный для этого производителя ИК-датчик. Xiaomi 11T Pro может использоваться в качестве универсального пульта ДУ.

Фронтальная камера реализована в виде компактного островка в верхней зоне экрана. Просмотру уведомлений не мешает. Стекло защитное Gorilla Glass Victus и на крышке оно же, экономить не стали на этом.

На левой грани регулятор громкости и кнопка включения. В последнюю интегрирован дактилоскопический сенсор, на кнопку можно физически нажать, актуально с учетом того, что пальцы могут быть влажные.

Экран

Под вывод изображения используется AMOLED матрица с разрешением 2400х1080 пикселей. Она упрощена в сравнение с Mi 11. Но при этом еще недавно такие были доступны только в дорогих моделях. Это экран с частотой обновления 120 Гц. Пиковый уровень яркости достигает 570 кд/м2.

Экран оставляет самые приятные впечатления. Изображение разборчиво под разными углами наклона. Хорошо читаемо. Незначительная ШИМ-модуляция заметно только на низком уровне яркости.

Начинка

По платформе упрощений нет. Используется платформа Qualcomm Snapdragon 888. Это восемь ядер Kryo 680, часть из которых высокопроизводительные, а другие энергоэффективные.

Есть вопросы к организации отвода тепла в Xiaomi 11T Pro в Genshin Impact или других ресурсоемких задачах, выполняемых в течение длительного интервала времени, наблюдается нагрев крышки. Троттлинг также подтвердили синтетические тесты.

Доступна младшая модификация с 8/128 и старшие с увеличенным объемом до 12/256. С учетом того, что карты памяти нет лучше изначально на основе сценариев эксплуатации подобрать оптимальный вариант под себя.

Поддерживает работу в сетях 5G, но поддерживаемые в нем диапазоны не используются в тестовых зонах в России. Поэтому работал только в LTE. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 c aptX HD. Бесконтактные платежи тоже доступны.

Аккумулятор

Встроенной батареи с емкостью 5000 мАч с учетом процессора и выставленной на максимальный уровень яркости (120 Гц) хватает на 7.5 часов работы. В смешанных сценариях хватит на день. Есть режимы по оптимизации энергопотребления. По умолчанию зарядка с мощностью 120 Вт отключена, ее необходимо активировать в настройках. Полный цикл занимает около 18 минут. Беспроводной зарядки нет, хотя с такой скоростью и необходимости в ней тоже нет.

Камера

Установлен модуль с тремя камерами. В основной установлен сенсор Samsung ISOCELL HM2, объединяющий девять соседних пикселей в один. Светосильная оптика с апертурой F/1.75.



Изображения кликабельны. По ссылке исходники.

Есть широкоугольная камера F/2.2 (Sony IMX 335) и макро модуль F/2.4 (Samsung S5K5E9). Предлагается большое количество режимов съемки и быстрое переключение между камерами.

Качество снимков на уровне флагманского смартфона. В настройках также можно будет проводить съемку в полном разрешении 108 Мп, без объединения в 12 Мп.

8К съемка Xiaomi 11T Pro

Дневная съемка Xiaomi 11T Pro

Ночная съемка Xiaomi 11T Pro

Софт

Фронтальная камера 16 Мп. Она упростилась, но вполне подойдет для удаленной работы и учебы.По видеосъемке доступен режим 8K и 4К.Установлена актуальная платформа Android с фирменным лаунчером и бонусом в виде партнерского софта, из которого только часть можно удалить, а остальное придется отключать.

Все остальное можно поставить с Play Market. Из интересного есть вывод приложений в плавающем окне, шторка уведомлений в новом стиле.

Итоги

Xiaomi 11T Pro – при заметной экономии в 25 тысяч рублей предлагает отличное техническое оснащение, сохранив модули камеры с высоким разрешением и светлой оптикой, поддержку 120 Вт зарядки, бесконтактные платежи и старший чипсет. При этом с упрощениями в виде фронтальной камеры, беспроводной зарядки и модулю экрана вполне можно смириться.