Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки

Сегодня мы детально рассмотрим новинку конца 2022 года - Xiaomi 12T с процессором Dimensity 8100-Ultra и дисплеем 6.67 дюймов разрешением 1220х2712 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Серьезная заявка в этой модели сделана на качество фото и видеосъемки, основной модуль здесь Samsung ISOCELL HM6 с разрешением 108 Мп.

Комплектация

Представлен в версиях 8/128 Гбайт за 35 тысяч рублей и 8/256 Гбайт за 40 тысяч, данные по ценам актуальны на момент выхода материала.Комплект ее включает адаптер питания мощностью 120W, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из белоснежного картона со стильным оформлением.

Xiaomi 12T обзор

Внешний вид

В плане внешнего оформления компания достаточно консервативна. Это привычный моноблок с софт-тач крышкой с закругленными краями.

Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 5. Есть олеофобное и антибликовое покрытия. Фронтальная камера у него выведена по центру верхней грани.

На нижней грани у Xiaomi 12T разъем USB-C, решетка динамика, отверстие микрофона и лоток на две nanoSIM. Он не поддерживает расширение памяти.

Сверху ИК-порт, поддерживающий управление различной бытовой техникой. Здесь же второй динамик и микрофон.

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Они тонкие, нажимаются с небольшим усилием.

Экран

Платформа

Блок основной камеры в виде выступающего островка с объективом большого диаметра. Двойная светодиодная вспышка.Xiaomi 12T оснащается дисплеем с диагональю 6.67 дюймов. Это AMOLED матрица с разрешением 2712х1220 пикселей. Частота обновления 120 Гц, сенсор обновляется с частотой 480 Гц. В пике яркость достигает 750 нит, в режиме HDR10 – 1400. Поддерживает Always-on-Display.Для смартфона была создана специальная версия процессора - Dimensity 8100-Ultra, учитывающая все особенности и модули конкретно этого смартфона. Выполнен он 5нм техпроцессу. Состоит из 8 ядер, 4 из которых Cortex-A78 и 4 - Cortex-A55, графика Mali-G610.

Доступны 8 Гбайт оперативной, 128 или 256 Гбайт внутренней. С накопителем нужно будет решить до покупки, дополнить его картой памяти здесь нельзя.

Аккумулятор

Есть 5G и LTE со спектром частот российских операторов. Модуль Bluetooth 5.3. Xiaomi 12T поддерживает Wi-Fi 6. Есть бесконтактные платежи с возможностью оплатой карт МИР. Из ограничений отметим отсутствие E-SIM.

Установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В комплекте со смартфоном идет адаптер питания с мощностью 120 Вт. Цикл восстановления занимает 20 минут. Бесконтактной зарядки нет. С максимальной яркостью работает 7 часов.

Камера

Основная камера с разрешением 108 Мп, диафрагма F/1.7. Есть оптическая стабилизация и фазовая фокусировка. Широкоугольная 8 Мп с диафрагмой F/2.2 и 2 Мп макро F/2.4.

В приложении доступен выбор режимов съемки. По умолчанию соседние пиксели объединяются, съемка в разрешении 108 Мп включается отдельно. Доступен режим съемки видеоблогов.

Камера в Xiaomi 12T порадовала высокой детализацией. Не искажает цвета. Ночной режим сохраняет детализацию.

Тест камеры Xiaomi 12T

Видеосъемка ведется в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду.Фронтальная камера 20 Мп с диафрагмой F/2.2. Качество ее съемки понравилось.

Софт

Предустановлена операционная система Android 12 с оболочкой MIUI 13. Как и в недорогих сериях в память добавлены дополнительные приложения. Из преимуществ в сравнение с чистой системой отметим возможность записи звонков и дублирование приложений.

Итоги

Xiaomi 12T – «крепкий» смартфон среднего ценового сегмента с высоким уровнем быстродействия, отличным качеством съемки, быстрой зарядкой, хорошим временем автономной работы, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Не устроить может отсутствие слота для карты памяти и аудиоразъема.