Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК

Сегодня мы рассмотрим интересный вариант акустики для ноутбука и компьютера от Xiaomi. Как показала практика, компании удается предлагать оптимальное сочетание качества и стоимости для своих устройств. Героем обзора будут беспроводные Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Приобрести можно как в российских магазинах, так и с доставкой в Aliexpress.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker обзор

Содержание

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает блок питания, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в белоснежной коробке из плотного картона. Внутри корпус колонок защищен от повреждения при транспортировке.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Внешний вид

В отличие от большинства решений в сегменте до 5000 - 7000 рублей, корпус колонок выполнен из анодированного алюминия.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Внешний вид у Xiaomi Bluetooth Computer Speaker стильный и аккуратный. Использование металла снижает риск повреждений и получения царапин.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Динамики на фронтальной панели закрыты декоративной накладкой, обтянутой тканью. На одной из них расположена качелька регулировки громкости.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Сами колонки средних размеров. Они будут хорошо смотреться рядом с Macbook или по краям от монитора.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

На нижней поверхности по две продольные резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же нанесена техническая информация.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

С обратной стороны отверстия фазоинвертора. На сателлите расположен несъемный кабель для подключения к основной колонке.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Из разъемов доступны гнездо питания и AUX-вход. В этих колонках используется внешний блок питания.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Для активации сопряжения и включения самой системы выведена механическая кнопка на крышке с радиальной подсветкой.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Тесты

Xiaomi Bluetooth Computer Speaker предлагает проводной и беспроводной вариант подключения, обеспечивая широкую совместимость с источниками звука. В беспроводном позволит убрать лишние провода с рабочего пространства. Поддерживаются актуальные кодеки.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Сама пара колонок идет с мощностью 12 Ватт. Однополосные с динамиком диаметром 51 мм и фазоинвертором. Заявлена установка DSP микропроцессора с обработкой сигнала и улучшения качества воспроизведения. В звуковой сцене есть отчетливые низкие частоты. Само звучание приятное.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker обзор

Звучание без видимых задержек, но для сетевых шутеров лучше использовать проводное подключение. Тут используется Bluetooth 4.2. Помимо ноутбука и компьютера, подойдет в качестве недорогой беспроводной акустики для домашнего телевизора. Работы без блока питания не предусмотрено.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker

Итоги по Xiaomi Bluetooth Computer Speaker

Xiaomi Bluetooth Computer Speaker интересный вариант домашней акустики с возможностью беспроводного подключения. Хорошее качество звучания, алюминиевый корпус, высокая громкость. Из недостатков отметим блок питания с проприетарным разъемом, усложняющий замену при обрыве кабеля.
Комментарии и отзывы Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker
Обзоры:
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
Предварительный обзор Samsung Galaxy Chromebook. Весьма крутой продуктПредварительный обзор Samsung Galaxy Chromebook. Весьма крутой продукт
Новости:
Ноутбук Microsoft Surface Book 3 окажется недешевым

В сети появились подробности о ноутбуке Microsoft Surface Book 3, презентация которого ожидается в этом к...
Apple разрабатывает новую конструкцию для MacBook

Компания Apple всегда стремиться к совершенству. Инженеры компании подали патент на сгибаемый MacBook без...
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы

Казалось бы, что может быть проще выбрать подходящий ноутбук под рабочие задачи с приятным дизайном, тонк...
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПКОбзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК
Обзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофономОбзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофоном
Лучший проектор для домашнего кинотеатра. Acer C202iЛучший проектор для домашнего кинотеатра. Acer C202i
Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство
Обзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудованияОбзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудования
Xbox Series X получит новую функцию...
Xbox Series X получит новую функциюПоявилась весьма интересная информация об игровой консоли Xbox Series X, которая вскоре уже будет официал...
Какие льготы на погребение предусмотрены...
Какие льготы на погребение предусмотреныКаждый москвич прекрасно понимает, что в столице жить намного лучше, чем в любом другом городе России....
Компания Intel оказывает поддержку постр...
Компания Intel оказывает поддержку пострПо всему миру многие компании оказывают любую помощь по борьбе с вирусом. Спортивные лиги, разработчики и...
Полностью рассекречен смартфон Find X2 L...
Полностью рассекречен смартфон Find X2 LСегодня в сети были опубликованы пресс-рендеры, а также перечень характеристик смартфона Oppo Find X2 Lit...
Samsung Galaxy A10s получил обновление д...
Samsung Galaxy A10s получил обновление дКомпания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 10 для бюджетного смартфона Galaxy ...
Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит стилу...
Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит стилуКомпания Samsung собирается выпустить недорогой планшет с номером SM-P610/P615. И теперь стало известно о...
Монитор Philips 243B1 получил порт USB T...
Монитор Philips 243B1 получил порт USB TКомпания Philips представила монитор 243B1, который получил 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:...
Sony Xperia 1 II получит Snapdragon 865 ...
Sony Xperia 1 II получит Snapdragon 865 Компания Sony представила свой новый флагман Xperia 1 II. ...
Lenovo Legion получил новый процессор...
Lenovo Legion получил новый процессорПериодически производители игровых ноутбуков обновляют свои системы до нового железа, так как это позволя...
Samsung Galaxy Fold 2 ключевые детали...
Samsung Galaxy Fold 2 ключевые деталиКомпания Samsung выпустила на рынок два складных смартфона - Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Теперь ...
Xiaomi подтвердила смартфон Redmi K30 Pr...
Xiaomi подтвердила смартфон Redmi K30 PrНедавно в сети появилась информация о версии еще не представленного смартфона Redmi K30 Pro под названием...
Модуль Keystone RJ 45...
Модуль Keystone RJ 45 Что ...
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6
Обзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжкаОбзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжка
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor