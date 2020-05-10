Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК

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Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker обзор
Содержание
КомплектацияКомплект включает блок питания, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в белоснежной коробке из плотного картона. Внутри корпус колонок защищен от повреждения при транспортировке.
Внешний видВ отличие от большинства решений в сегменте до 5000 - 7000 рублей, корпус колонок выполнен из анодированного алюминия.
Внешний вид у Xiaomi Bluetooth Computer Speaker стильный и аккуратный. Использование металла снижает риск повреждений и получения царапин.
Динамики на фронтальной панели закрыты декоративной накладкой, обтянутой тканью. На одной из них расположена качелька регулировки громкости.
Сами колонки средних размеров. Они будут хорошо смотреться рядом с Macbook или по краям от монитора.
На нижней поверхности по две продольные резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же нанесена техническая информация.
С обратной стороны отверстия фазоинвертора. На сателлите расположен несъемный кабель для подключения к основной колонке.
Из разъемов доступны гнездо питания и AUX-вход. В этих колонках используется внешний блок питания.
Для активации сопряжения и включения самой системы выведена механическая кнопка на крышке с радиальной подсветкой.
ТестыXiaomi Bluetooth Computer Speaker предлагает проводной и беспроводной вариант подключения, обеспечивая широкую совместимость с источниками звука. В беспроводном позволит убрать лишние провода с рабочего пространства. Поддерживаются актуальные кодеки.
Сама пара колонок идет с мощностью 12 Ватт. Однополосные с динамиком диаметром 51 мм и фазоинвертором. Заявлена установка DSP микропроцессора с обработкой сигнала и улучшения качества воспроизведения. В звуковой сцене есть отчетливые низкие частоты. Само звучание приятное.
Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker обзорЗвучание без видимых задержек, но для сетевых шутеров лучше использовать проводное подключение. Тут используется Bluetooth 4.2. Помимо ноутбука и компьютера, подойдет в качестве недорогой беспроводной акустики для домашнего телевизора. Работы без блока питания не предусмотрено.