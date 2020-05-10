Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК

Сегодня мы рассмотрим интересный вариант акустики для ноутбука и компьютера от Xiaomi. Как показала практика, компании удается предлагать оптимальное сочетание качества и стоимости для своих устройств. Героем обзора будут беспроводные Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker.

Комплектация

Приобрести можно как в российских магазинах, так и с доставкой в Aliexpress.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает блок питания, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в белоснежной коробке из плотного картона. Внутри корпус колонок защищен от повреждения при транспортировке.

Внешний вид

В отличие от большинства решений в сегменте до 5000 - 7000 рублей, корпус колонок выполнен из анодированного алюминия.

Внешний вид у Xiaomi Bluetooth Computer Speaker стильный и аккуратный. Использование металла снижает риск повреждений и получения царапин.

Динамики на фронтальной панели закрыты декоративной накладкой, обтянутой тканью. На одной из них расположена качелька регулировки громкости.

Сами колонки средних размеров. Они будут хорошо смотреться рядом с Macbook или по краям от монитора.

На нижней поверхности по две продольные резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же нанесена техническая информация.

С обратной стороны отверстия фазоинвертора. На сателлите расположен несъемный кабель для подключения к основной колонке.

Из разъемов доступны гнездо питания и AUX-вход. В этих колонках используется внешний блок питания.

Для активации сопряжения и включения самой системы выведена механическая кнопка на крышке с радиальной подсветкой.

Тесты

Xiaomi Bluetooth Computer Speaker предлагает проводной и беспроводной вариант подключения, обеспечивая широкую совместимость с источниками звука. В беспроводном позволит убрать лишние провода с рабочего пространства. Поддерживаются актуальные кодеки.

Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker обзор

Сама пара колонок идет с мощностью 12 Ватт. Однополосные с динамиком диаметром 51 мм и фазоинвертором. Заявлена установка DSP микропроцессора с обработкой сигнала и улучшения качества воспроизведения. В звуковой сцене есть отчетливые низкие частоты. Само звучание приятное.

Звучание без видимых задержек, но для сетевых шутеров лучше использовать проводное подключение. Тут используется Bluetooth 4.2. Помимо ноутбука и компьютера, подойдет в качестве недорогой беспроводной акустики для домашнего телевизора. Работы без блока питания не предусмотрено.

Итоги по Xiaomi Bluetooth Computer Speaker

Xiaomi Bluetooth Computer Speaker интересный вариант домашней акустики с возможностью беспроводного подключения. Хорошее качество звучания, алюминиевый корпус, высокая громкость. Из недостатков отметим блок питания с проприетарным разъемом, усложняющий замену при обрыве кабеля.