Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED

Смартфоны на базе флагманской платформы Snapdragon 888 нельзя назвать доступными массовому пользователю, с каждым новым поколением растут цены и это не связано только с курсом валют. На этом фоне в более массовом сегменте актуальнее становятся так называемые облегченные версии флагманов. Как пример, Xiaomi Mi 11 Lite, получивший AMOLED дисплей FHD+ и построенный на базе платформы Snapdragon 732G.

Xiaomi Mi 11 Lite

Вышел в двух версиях в зависимости от доступной памяти: 6/64 и 8/128 Гбайт.

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, переходник на аудиоразъем, USB-C кабель, блок питания и руководство пользователя. Собрано все в коробке со светлым оформлением.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite обзор

Внешний вид

Задняя крышка смартфона с эффектом зеркала. Ровная плоскость и выступающий блок с основной камерой.

Xiaomi Mi 11 Lite

Она быстро набирает следы пальцев и пыль. Несмотря на то, что, следы можно быстро удалить с помощью салфетки из микрофибры благодаря использованию специального покрытия, эксплуатировать его без чехла проблематично.

Xiaomi Mi 11 Lite

На нижнем торце по центру USB-C. Отдельного аудиоразъема нет, в комплекте предусмотрели переходник на 3.5мм разъем.

Xiaomi Mi 11 Lite

Здесь же выдвижной лоток под две nanoSIM. Для доступа к нему нужен ключ-скрепка. Карты памяти не поддерживается.

Xiaomi Mi 11 Lite

Справа качелька регулировки громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Расположение такое оптимально в вопросах быстрого доступа к нему и удобства разблокировке.

Xiaomi Mi 11 Lite

У Xiaomi Mi 11 Lite есть, характерный для этого производителя ИК-датчик, позволяющий использовать смартфон как универсальный пульт ДУ.

Xiaomi Mi 11 Lite

Лицевая сторона защищена стеклом. В боковую грань переход идет без заметного выступа и закругления.

Xiaomi Mi 11 Lite

В верхнем левом углу выведен блок основной камеры. Смотреть фильмы и читать информацию с сайтов можно без «моноброви» и «капельки». Боковые рамки узкие.

Xiaomi Mi 11 Lite

Толщина корпуса 6.81 мм. Он легкий. Работать с ним можно без перехвата второй рукой. Экран Установлен дисплей с диагональю 6.55 дюймов. AMOLED матрица с частотой обновления 90 Гц. Разрешение 1080х2400 пикселей.

Xiaomi Mi 11 Lite

Высокий запас яркости до 800 нит. Им можно продолжать пользоваться и в солнечную погоду. Цвета сочные и приятные для визуального восприятия.

Xiaomi Mi 11 Lite

Частота обновления сенсора 240 Гц. Хорошо себя показал в сетевых играх. Есть режим Always-on-Display.

Начинка

Работает Xiaomi Mi 11 Lite на базе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 732G с тактовой частотой до 2.3 ГГц и графикой Adreno 618. Уровень быстродействия отличный, в большинстве рабочих задач обычный пользователь не заметит разницы со старшей платформой.

Xiaomi Mi 11 Lite

Доступны 6 или 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Под хранение данных выделены 64 или 128 Гбайт внутренней памяти UFS 2.2. Расширение с помощью карты памяти не поддерживается.

Xiaomi Mi 11 Lite

С ним можно поиграть в игры со сложной графикой, например, Genshin Impact и PUBG.

Xiaomi Mi 11 Lite

В отличие от Snapdragon 888 тут рабочий диапазон температур ниже. В режиме продолжительных нагрузок она не поднималась выше 39 градусов.

Связь

Помимо отмеченного выше ИК-датчика, поддерживает работу в сети Wi-Fi 5 ГГц (ac). Есть VoLTE и VoWiFi. Оснащен модулем Bluetooth 5.1 c кодеками передачи звука высокой четкости. Поддерживаются бесконтактные платежи.

Аккумулятор

Используется аккумулятор с емкостью 4250 мАч. С максимальной яркостью ее хватает на 7 часов работы в смешанной нагрузке. Зарядка с мощностью до 33 Вт.

Xiaomi Mi 11 Lite

Камера

Установлена связка из трех камер в основном блоке. Это основная 64 Мп с диафрагмой F/1.8, ультраширокоугольная 8 Мп с F/2.2, макро 5 Мп с F/2.4.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Приложение с Al-режимами, творческими и профессиональным с выбором ручных параметров съемки.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Без автофокуса и вспышки.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Видеосъемку пишет в разрешении 4К 30FPS. Уступает топовым решениям, но вполне решает задачи съемки для пользователя без претензии на профессиональную эксплуатацию.

Тест камера Xiaomi Mi 11 Lite

Софт

Предустановлена операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12. Как и в младших моделях тут присутствует реклама в шторке уведомлений и предустановлено не малое количество приложений, которые не входят в стандартный пакет Google и рекомендованный в рамках законодательства.

Итоги

Xiaomi Mi 11 Lite – хорошо сложенный смартфон среднего ценового сегмента. Выступает альтернативой покупке дорогим флагманах, для тех, кто не готов к тратам выше 60-70 тысяч рублей, но при этом мириться с компромиссами, которые характерны для моделей до 10-15 тысяч рублей. В итоге получаем яркий AMOLED, проверенную платформу с высоким уровнем быстродействия и без проблем с перегревом, достаточный набор памяти для повседневной эксплуатации, актуальный набор модулей связи и корпус с защитой IP68. Из минусов отметим маркую крышку, отсутствие аудиоразъема и слота под карту памяти.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Lite
Samsung Galaxy S21 FE может не хватить на всех желающих...
Samsung Galaxy S21 FE может не хватить на всех желающихКорейское издание The Elec сообщает о том, что массовое производство смартфона Galaxy S21 FE стартует в с...
Смартфон Xiaomi Mi 11T Pro получит пластиковый корпус...
Смартфон Xiaomi Mi 11T Pro получит пластиковый корпусВ сети появились подробности о смартфоне Xiaomi Mi 11T Pro, выход которого ожидается 23 сентября. Итак, у...
Стала известна цена Samsung Galaxy M32 5G...
Стала известна цена Samsung Galaxy M32 5G Сетевые источники поделились подробностями о ценах на смартфон Samsung Galaxy M32 5G, официальная презе...
Realme GT Master Exploration Edition появился в продаже...
Realme GT Master Exploration Edition появился в продажеКомпания Realme дала старт китайским продажам смартфона Realme GT Master Exploration Edition, который был...
Флагман Honor Magic3 засветился в ТВ-рекламе ...
Флагман Honor Magic3 засветился в ТВ-рекламе Компания Honor опубликовала рекламу на китайском телевидении, в которой был раскрыт дизайн передней панел...
Рекорд автономности, новые цвета и камеры по диагонали: Эпл ...
Рекорд автономности, новые цвета и камеры по диагонали: Эпл В этом году Apple показывает новинки по привычному графику. Например, 14 сентября в Купертино продемон...
Смартфон Oppo A16 показали на рендерах...
Смартфон Oppo A16 показали на рендерахАвторитетный инсайдер @Evleaks поделился изображениями смартфона Oppo A16, который еще не был представлен...
Redmi 10 Prime получит аккумулятор на 6000 мАч...
Redmi 10 Prime получит аккумулятор на 6000 мАчКомпания Xiaomi раскрыла одну из главных особенностей смартфона Redmi 10 Prime, который еще не был предст...
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor