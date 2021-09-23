Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED

Смартфоны на базе флагманской платформы Snapdragon 888 нельзя назвать доступными массовому пользователю, с каждым новым поколением растут цены и это не связано только с курсом валют. На этом фоне в более массовом сегменте актуальнее становятся так называемые облегченные версии флагманов. Как пример, Xiaomi Mi 11 Lite, получивший AMOLED дисплей FHD+ и построенный на базе платформы Snapdragon 732G.

Комплектация

Вышел в двух версиях в зависимости от доступной памяти: 6/64 и 8/128 Гбайт.Комплект включает силиконовый чехол, переходник на аудиоразъем, USB-C кабель, блок питания и руководство пользователя. Собрано все в коробке со светлым оформлением.

Xiaomi Mi 11 Lite обзор

Внешний вид

Задняя крышка смартфона с эффектом зеркала. Ровная плоскость и выступающий блок с основной камерой.

Она быстро набирает следы пальцев и пыль. Несмотря на то, что, следы можно быстро удалить с помощью салфетки из микрофибры благодаря использованию специального покрытия, эксплуатировать его без чехла проблематично.

На нижнем торце по центру USB-C. Отдельного аудиоразъема нет, в комплекте предусмотрели переходник на 3.5мм разъем.

Здесь же выдвижной лоток под две nanoSIM. Для доступа к нему нужен ключ-скрепка. Карты памяти не поддерживается.

Справа качелька регулировки громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Расположение такое оптимально в вопросах быстрого доступа к нему и удобства разблокировке.

У Xiaomi Mi 11 Lite есть, характерный для этого производителя ИК-датчик, позволяющий использовать смартфон как универсальный пульт ДУ.

Лицевая сторона защищена стеклом. В боковую грань переход идет без заметного выступа и закругления.

В верхнем левом углу выведен блок основной камеры. Смотреть фильмы и читать информацию с сайтов можно без «моноброви» и «капельки». Боковые рамки узкие.

Толщина корпуса 6.81 мм. Он легкий. Работать с ним можно без перехвата второй рукой. Экран Установлен дисплей с диагональю 6.55 дюймов. AMOLED матрица с частотой обновления 90 Гц. Разрешение 1080х2400 пикселей.

Высокий запас яркости до 800 нит. Им можно продолжать пользоваться и в солнечную погоду. Цвета сочные и приятные для визуального восприятия.

Начинка

Частота обновления сенсора 240 Гц. Хорошо себя показал в сетевых играх. Есть режим Always-on-Display.Работает Xiaomi Mi 11 Lite на базе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 732G с тактовой частотой до 2.3 ГГц и графикой Adreno 618. Уровень быстродействия отличный, в большинстве рабочих задач обычный пользователь не заметит разницы со старшей платформой.

Доступны 6 или 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Под хранение данных выделены 64 или 128 Гбайт внутренней памяти UFS 2.2. Расширение с помощью карты памяти не поддерживается.

С ним можно поиграть в игры со сложной графикой, например, Genshin Impact и PUBG.

Связь

Аккумулятор

В отличие от Snapdragon 888 тут рабочий диапазон температур ниже. В режиме продолжительных нагрузок она не поднималась выше 39 градусов.Помимо отмеченного выше ИК-датчика, поддерживает работу в сети Wi-Fi 5 ГГц (ac). Есть VoLTE и VoWiFi. Оснащен модулем Bluetooth 5.1 c кодеками передачи звука высокой четкости. Поддерживаются бесконтактные платежи.Используется аккумулятор с емкостью 4250 мАч. С максимальной яркостью ее хватает на 7 часов работы в смешанной нагрузке. Зарядка с мощностью до 33 Вт.

Камера

Установлена связка из трех камер в основном блоке. Это основная 64 Мп с диафрагмой F/1.8, ультраширокоугольная 8 Мп с F/2.2, макро 5 Мп с F/2.4.

Приложение с Al-режимами, творческими и профессиональным с выбором ручных параметров съемки.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Без автофокуса и вспышки.

Тест камера Xiaomi Mi 11 Lite

Софт

Итоги

Видеосъемку пишет в разрешении 4К 30FPS. Уступает топовым решениям, но вполне решает задачи съемки для пользователя без претензии на профессиональную эксплуатацию.Предустановлена операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12. Как и в младших моделях тут присутствует реклама в шторке уведомлений и предустановлено не малое количество приложений, которые не входят в стандартный пакет Google и рекомендованный в рамках законодательства.Xiaomi Mi 11 Lite – хорошо сложенный смартфон среднего ценового сегмента. Выступает альтернативой покупке дорогим флагманах, для тех, кто не готов к тратам выше 60-70 тысяч рублей, но при этом мириться с компромиссами, которые характерны для моделей до 10-15 тысяч рублей. В итоге получаем яркий AMOLED, проверенную платформу с высоким уровнем быстродействия и без проблем с перегревом, достаточный набор памяти для повседневной эксплуатации, актуальный набор модулей связи и корпус с защитой IP68. Из минусов отметим маркую крышку, отсутствие аудиоразъема и слота под карту памяти.