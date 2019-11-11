Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFC

2019-11-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi 9 Lite; [198]
Не так давно в России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9 Lite, занявшего близкий ценовой сегмент к Redmi Note. Построен он на базе платформы Snapdragon 710, получил емкий аккумулятор с быстрой зарядкой, 48 Мп основную камеру и дополнительный широкоугольный модуль, а также датчик глубины сцены. Помимо этого, реализованы поддержка бесконтактных платежей и режим Always-On.

Xiaomi Mi 9 Lite

У нас будут доступны две версии – 6/64 Гб и 6/128 Гб. Мы будем изучать на примере младшей версии. Она уже находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Xiaomi Mi 9 Lite обзор

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка, кабель USB Type-C, зарядное устройство 18W, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Mi 9 Lite

Внешний вид

Внешне он близок к флагманскому Xiaomi Mi 9. Задняя крышка смартфона выполнена из закаленного стекла. Края закруглены.

Xiaomi Mi 9 Lite

Рамка металлическая, она обеспечивает хороший запас прочности. Есть несколько вариантов цветового исполнения: Onyx Grey, Aurora Blue и Pearl White. Все они с эффектом переливающегося рисунка.

Xiaomi Mi 9 Lite

Рекомендуем выбрать синий или белый, с ними будут лучше скрываться следы пальцев на крышке.

Xiaomi Mi 9 Lite

На правой грани Xiaomi Mi 9 Lite расположены кнопки включения и качелька регулировки громкости. С противоположной стороны выдвижной гибридный лоток под две SIM или SIM и карту памяти.

Xiaomi Mi 9 Lite

Сохранена поддержка проводных наушников. На верхнем торце помимо аудиоразъема выведены микрофон шумоподавления и ИК-датчик.

Xiaomi Mi 9 Lite

Зарядка и синхронизация данных осуществляется через USB Type-C. По краям от разъема аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон.

Xiaomi Mi 9 Lite

Лицевая сторона также защищена стеклом Gorilla Glass. В верхней зоне экрана по центру расположена фронтальная камера и решетка разговорного динамика.

Xiaomi Mi 9 Lite

Основной блок камеры с тремя объективами выступает над поверхностью корпуса. Ниже светодиодная вспышка. Интересно смотрится подсвечиваемый логотип производителя в нижней части корпуса.

Xiaomi Mi 9 Lite

Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite получил интегрированный в экран сканер отпечатка пальца. Срабатывает он точно и быстро.

Xiaomi Mi 9 Lite

Экран

Изображение выводится на 6.39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Поддерживается режим Always-On с выводом уведомлений приложений. Боковые рамки узкие, активная зона занимает 91%. Высокий запас по яркости. Предлагаются режимы устранения мерцания. Есть поддержка темной темы, с учетом типа матрицы, здесь она позволит улучшить показатели автономности. Подсветка равномерна по всей площади.

Xiaomi Mi 9 Lite

Начинка

За быстродействие смартфона отвечает процессор Snapdragon 710. Весомый плюс в сравнении с новым Redmi Note с MediaTek. Выполнен он по 10нм техпроцессу. Ядра Cortex A75 и Cortex A55, графика Adreno 616. Как и говорили выше, есть две версии: 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. Справляется с играми со сложной графикой. Интерфейс работает плавно, без зависаний.

Xiaomi Mi 9 LiteXiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 LiteXiaomi Mi 9 Lite

Связь

Поддерживаются бесконтактные платежи. С российскими терминалами и банковскими картами проблем за время тестов выявлено не было. Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. GPS, ГЛОНАСС и Beidou. На холодный старт уходит минимальное время, точность позиционирования высокая.

Аккумулятор

Xiaomi Mi 9 Lite получил аккумулятор с емкостью 4030 мАч. Его хватает на весь день в смешанной нагрузке. Семь часов с постоянно работающим экраном на высоком уровне яркости. Поддерживается быстрая зарядка, в комплекте покупатель получает 18W адаптер.

Xiaomi Mi 9 Lite

Камера

Тройной модуль с функциями зума и широкого угла. Основной модуль Sony IMX586 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.8. Широкоугольная камера 8 Мп. А также 2 Мп модуль для глубины резкости и эффекта боке. Снимки получаются четкими. Есть творческие режимы съемки и профессиональный режим.

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп и диафрагмой f/2.0. Как и в других телефонах Xiaomi, функции украшения лица и ИИ.

Xiaomi Mi 9 Lite

Основная камера пишет с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду.

Тест камеры Xiaomi Mi 9 Lite

Софт

На момент выпуска установлена оболочка MIUI с Android 9. Выход Android 10 только ожидается в будущем. При первом запуске предлагается список дополнительных партнерских программ и игр, его можно полностью пропустить, не занимая место во внутренней памяти.

Итоги по Xiaomi Mi 9 Lite

Линейка Mi 9 четко сегментирована и предлагает потенциальным покупателям выбор по уровню технического наполнения. Xiaomi Mi 9 Lite станет хорошим выбором для тех, кто не готов переплачивать за флагман и в качестве альтернативы покупке Redmi Note 8 с MediaTek, предложив пользователю AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом, быструю зарядку и хорошую автономность, высокий уровень быстродействия без нагрева, разъем под проводные наушники, бесконтактные платежи, камеры с высоким разрешением и ИИ, привлекательный внешний вид.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 9 Lite
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