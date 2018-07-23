Обзор Xiaomi Mi Band 3. Быстрее, ярче и сильнее

2018-07-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi Band 3; [368]
Выход четыре года назад браслета Xiaomi Mi Band можно назвать знаковым событием для рынка носимых устройств. Невысокая стоимость, хорошее для того времени оснащения, длительное время автономной работы. Позже было выпущен Mi Band 2 с экраном. В 2018 году компания выпустила следующее поколение, запустив продажи Xiaomi Mi Band 3. Насколько он хорошо и стоит ли переплаты в сравнении со вторым поколением, разберемся в ходе детального тестирования.

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Традиционным каналом продаж для этих браслетов выступают китайские интернет-магазины с доставкой по России, GearBest предлагает его за 1900 рублей - http://grbe.st/fUYu5. Также он доступен и в российских магазинах, но дороже, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

Поставляется Xiaomi Mi Band 3 в компактной коробке с прозрачной крышкой. Внутри основной корпус браслета зафиксирован во вспененной основе. Внутри скрывается прорезиненный браслет, зарядный кабель и документация на китайском языке.

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Внешний вид

Одним из первых видимых изменений стало увеличение площади экрана. Улучшилась информативность выводимых уведомлений.

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Визуально экран стал ярче, шрифт отображается четко. Но из-за глянцевой поверхности под прямыми солнечными лучами изображение все также разобрать будет сложно.

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Поверх основной рабочей поверхности экрана нанесено устойчивое покрытие UV100. За время тестов видимых царапин замечено не было.

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Теперь браслет можно погружать на глубину до 50 метров. Браслет не нужно снимать на время принятия душа или плавания в бассейне.

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Основной корпус Xiaomi Mi Band 3 выполнен в виде капсулы с двумя контактами на боковой грани. Форма стала округлой.

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Под зоной экрана сенсорная кнопка, позволяющая переключать информацию на экране и взаимодействовать со смартфоном.

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Весит без браслета около 8.5 граммов. На руке не ощущается этот вес. В комплекте обновленный резиновый ремешок. Надежность крепления капсулы в нем улучшена за счет появления бороздки по всей площади.

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Материал гипоаллергеннен. Получен сертификат RoHS и ISO-10993-5 / 10. Уже сейчас доступно множество вариантов с разными материалами и цветовыми оформлениями.

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С внутренней стороны расположен датчик сердечного ритма и логотип производителя.

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Автономная работа

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 110 мАч, емкость увеличена с 70 мАч, по сравнению с Mi Band 2. Зарядка в зависимости от настроек будет требоваться от 10 до 20 дней. Кабель зарядки с обратной совместимостью. На восстановление заряда потребуется 1.5 часа.

Экран

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Софт

На момент публикации, в официальной прошивке нет русского языка. Локализацию нужно будет провести самостоятельно установив приложение. Процесс не сложен в Telegram доступен канал с загружаемыми файлами - https://t.me/MiBand3rus.

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Используется приложение Mi Fit. Первым шагом потребуется регистрация или авторизация. Процесс добавления браслета занимается 1-2 минуты. Вносим данные владельца для расчета рекомендаций.

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В главном окне отображается подробная статистика по активности, данные по мониторингу сна. Дополнительно можно будет вносить данные по весу. Поддерживается синхронизация с Google Fit.

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Xiaomi Mi Band 3 может выступать помощником, контролируя активность и напоминая про необходимость встать и пройтись, набрав шаги. Есть возможность мониторить активность во время упражнения.

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Усовершенствован датчик мониторинга сердечного ритма. Данные с него можно использовать для контроля нахождения в оптимальной зоне сжигания жира.

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Браслет выступает заменой умным часам, выводят уведомления с мессенджеров, входящие вызовы и текстовые сообщение. Принять звонок можно будет не извлекая смартфон.

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Отдельном отметим, версия NFC выйдет позже. Ждать её не стоит, бесконтактные платежи в этом браслете работать за пределами Китая не будут.

Итоги по Xiaomi Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 3, как и его две предыдущие версии, станет хитом продаж в сегменте носимой электроники. Производителю удалось совместимость невысокую стоимость, хорошее качество исполнение и продвинутую функциональность. Браслет можно рекомендовать, и в качестве средства мониторинга активности, и в качестве спутника для смартфона. К условным минусам можно отнести отсутствие русского языка в родной прошивке.

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