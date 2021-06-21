Обзор Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Наушники с игровым режимом

Мы продолжаем изучение наушников в формате TWS и сегодня в центре внимания Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Среди особенностей этой модели заявлены быстрое подключение, игровой режим, одиночная работа, актуальный модуль беспроводного соединения и технологию обнаружения в ушах.

Комплектация

Приобрести его можно как в российской рознице, так и сэкономив на Aliexpress с быстрой доставкой.Упакованы в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает зарядный кейс, сменные амбушюры и документацию.

Внешний вид

Вышли только в черном варианте исполнения. Внешний вид традиционен для такого формата исполнения.

Основным материалом выступает пластик. Управляются с помощью сенсора. На касания реагируют точно, без заметных задержек. Поддерживается активация голосового помощника, но нет управления громкости и переключения треков.

На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. Всего предлагается три разных размера, позволяя подобрать индивидуально для лучшей посадки.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S оснащены датчиками приближения. При снятии наушников воспроизведение ставится на паузу и при одевании продолжается. Датчики находятся на внутренней части корпуса.

Там же пара медных контакта. Зарядка проходит только при размещении в комплектном зарядном кейса. Располагаются в нем горизонтально и дополнительно фиксируются магнитами.

Тесты

Подключение к источнику питания проходит с помощью USB-C кабеля. Сопровождается кейс защитной крышкой. На боковой грани светодиодный индикатор, при уменьшении заряда ниже отметки в 20% загорается красным светом.Беспроводное соединение проходит по Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Совместимые смартфоны Xiaomi и Redmi выводят упрощенный интерфейс подключения, а также иллюстрированную информацию по заряду каждого из наушников Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S, а также кейса.

Есть активируемый игровой режим. Три последовательных нажатия на кнопку уменьшает задержку звука. Как и любые TWS наушники можно использовать парно или соло, переключение между режимами проходит быстро.

За воспроизведение в них отвечают динамики диаметром 7.2 мм. Средние и высокие частоты преобладают, басы не выражены. Общая детализация на хорошем уровне, вполне удовлетворит неискушенного пользователя.

В сравнение с ранними поколениями проработали время автономной работы. На высоком уровне громкости работают около 5 часов. В зарядном кейса можно будет провести 3 полных цикла зарядки.

Итоги

Вес у корпуса легкий, немногим больше 4 граммов. Посадка удобная. Дискомфорта при длительном ношении не заметили.Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S выступают хорошей альтернативой представленным в России недорогим TWS-наушникам, предлагая сенсорное управление, хорошие показатели автономной работы, аккуратное исполнение, автоматическую постановку на паузу, USB-C, игровой режим с уменьшенными задержками. Владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi смогут видеть дополнительный интерфейс настройки. К минусам отнесем невысокий уровень громкости, отсутствие защиты от воды, невозможность управления громкостью и переключения треков при помощи сенсорной зоны.