Обзор Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Наушники с игровым режимом

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Основным материалом выступает пластик. Управляются с помощью сенсора. На касания реагируют точно, без заметных задержек. Поддерживается активация голосового помощника, но нет управления громкости и переключения треков.
На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. Всего предлагается три разных размера, позволяя подобрать индивидуально для лучшей посадки.
Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S оснащены датчиками приближения. При снятии наушников воспроизведение ставится на паузу и при одевании продолжается. Датчики находятся на внутренней части корпуса.
Там же пара медных контакта. Зарядка проходит только при размещении в комплектном зарядном кейса. Располагаются в нем горизонтально и дополнительно фиксируются магнитами.
Подключение к источнику питания проходит с помощью USB-C кабеля. Сопровождается кейс защитной крышкой. На боковой грани светодиодный индикатор, при уменьшении заряда ниже отметки в 20% загорается красным светом.
Есть активируемый игровой режим. Три последовательных нажатия на кнопку уменьшает задержку звука. Как и любые TWS наушники можно использовать парно или соло, переключение между режимами проходит быстро.
За воспроизведение в них отвечают динамики диаметром 7.2 мм. Средние и высокие частоты преобладают, басы не выражены. Общая детализация на хорошем уровне, вполне удовлетворит неискушенного пользователя.
В сравнение с ранними поколениями проработали время автономной работы. На высоком уровне громкости работают около 5 часов. В зарядном кейса можно будет провести 3 полных цикла зарядки.
Вес у корпуса легкий, немногим больше 4 граммов. Посадка удобная. Дискомфорта при длительном ношении не заметили.